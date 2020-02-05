Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку

Путин подчеркнул, что ждет от правительства конкретной работы по каждому из обозначенных направлений. Никакие отговорки от членов нового кабмина приниматься не будут, заключил президент.
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Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов

РБК10:04

Путин: в ближайшие годы другого шанса реализовать нацпроекты не будет

Коммерсантъ09:19

Путин предупредил правительство об отсутствии времени

Московский Комсомолец08:51

Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов

Известия08:50

Путин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку

Lenta.ru08:44

Путин заявил, что у нового правительства нет ни минуты на раскачку

RT на русском08:41

Путин рассказал о средствах на реализацию целей послания

РИА Новости08:48
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Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений

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Общество

Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе

Ранее в администрации города сообщили, что обсуждают вопрос об ограничении подачи воды в Симферополе.
РБК 13:40
Политика

Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале «1+1»

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов призвал "не спекулировать фактами" в связи с обысками на телеканале "1+1" и заявил, что речь об ущемлении свободы слова не идет.
РИА Новости 15:59
Происшествия

Власти назвали причину крушения самолета в Стамбуле

Причиной аварийной посадки самолета Pegasus Airlines стали плохие погодные условиях, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.
РБК 14:31
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В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре

В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
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Стартовали съемки 7 сезона сериала «Сваты»

На прошлой неделе в одной из белорусских деревень начались съемки популярного сериала «Сваты».
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Весной 2018 года Светлана родила от маркетолога Дмитрия дочь Веронику. Также в семье есть дочь Александра от первого брака телеведущей.
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Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

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Общество

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В государственных учреждениях и предприятиях одного из районов Туркмении мужчинам старше сорока запретили красить волосы в черный цвет.
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Жители Челябинска жалуются на областной минздрав из-за того, что медики не выдают детям с сахарным диабетом тест-полоски для глюкометра, которые обязаны выделять по закону.
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Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
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Кристиан Бэйл может сыграть главного злодея в новом фильме Marvel

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Футбол

В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
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Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

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Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
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Виллаш-Боаш хотел видеть Дзюбу в «Марселе»

Английский клуб в «Зенит» не обращался. А вот главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш хотел видеть Дзюбу в своей команде.
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В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией

За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
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Тренер «Барселоны» отреагировал на конфликт Месси с Абидалем

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Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
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66-летняя Елена Проклова показалась без макияжа

66-летняя актриса Елена Проклова появилась на публике без макияжа.
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УАЗ выпустил новую «Буханку» за 1 млн рублей

На крышу новой «Буханки» поместили багажник, на заднюю дверь – лестницу, колеса обули в шины BFGoodrich All-Terrain.
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Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии

Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус.
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Тихонов – в редакции «Чемпа». Про Романцева, «Спартак», Карреру и зло российского футбола

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Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
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Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

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Московский «Арарат» исключен из второго дивизиона чемпионата России

Московский "Арарат" исключен из второго дивизиона чемпионата России, сообщается на сайте Российского футбольного союза.
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Жан-Поль Готье сообщил, что готов сотрудничать с Ольгой Бузовой

Французский кутюрье Жан-Поль Готье заявил, что готов сотрудничать с российской певицей Ольгой Бузовой - он считает, что это "было бы забавно".
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Пелоси после речи Трампа в Конгрессе разорвала текст его выступления

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Россиянина убили в Марткопском монастыре в Грузии

Тело россиянина с ножевыми ранениями нашли в одной из келий Марткопского монастыря недалеко от Тбилиси.
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