Политика
Lenta.ruПутин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку
Путин подчеркнул, что ждет от правительства конкретной работы по каждому из обозначенных направлений. Никакие отговорки от членов нового кабмина приниматься не будут, заключил президент.
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Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Общество
Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе
Ранее в администрации города сообщили, что обсуждают вопрос об ограничении подачи воды в Симферополе.
Политика
Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале «1+1»
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов призвал "не спекулировать фактами" в связи с обысками на телеканале "1+1" и заявил, что речь об ущемлении свободы слова не идет.
Происшествия
Власти назвали причину крушения самолета в Стамбуле
Причиной аварийной посадки самолета Pegasus Airlines стали плохие погодные условиях, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.
Происшествия
В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре
В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Культура
Стартовали съемки 7 сезона сериала «Сваты»
На прошлой неделе в одной из белорусских деревень начались съемки популярного сериала «Сваты».
Шоу-бизнес
Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери
Весной 2018 года Светлана родила от маркетолога Дмитрия дочь Веронику. Также в семье есть дочь Александра от первого брака телеведущей.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Общество
В Туркмении мужчинам старше 40 запретили красить волосы в черный цвет
В государственных учреждениях и предприятиях одного из районов Туркмении мужчинам старше сорока запретили красить волосы в черный цвет.
Здоровье
В Челябинске детям с диабетом не выдают тест-полоски для глюкометра
Жители Челябинска жалуются на областной минздрав из-за того, что медики не выдают детям с сахарным диабетом тест-полоски для глюкометра, которые обязаны выделять по закону.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Кино
Кристиан Бэйл может сыграть главного злодея в новом фильме Marvel
Футбол
В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
Общество
Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса
Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
Авто
В России появилась спортивная версия Toyota Camry S-Edition
Как отмечается в пресс-релизе, автомобиль комплектуется востребованным в нашей стране 2,5-литровым мотором, который выдает мощность в 181 л.с. Внешне новинка отличается от базовой версии наличием спойлера на крышке багажника, светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесными дисками, специальными накладками на бамперах, спортивными сиденьями, а также черному либо двухцветному окрасу кузова.
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Футбол
Виллаш-Боаш хотел видеть Дзюбу в «Марселе»
Английский клуб в «Зенит» не обращался. А вот главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш хотел видеть Дзюбу в своей команде.
Политика
В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией
За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Футбол
«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти
Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
Шоу-бизнес
66-летняя Елена Проклова показалась без макияжа
66-летняя актриса Елена Проклова появилась на публике без макияжа.
Авто
УАЗ выпустил новую «Буханку» за 1 млн рублей
На крышу новой «Буханки» поместили багажник, на заднюю дверь – лестницу, колеса обули в шины BFGoodrich All-Terrain.
Происшествия
Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии
Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус.
Футбол
Тихонов – в редакции «Чемпа». Про Романцева, «Спартак», Карреру и зло российского футбола
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Футбол
Московский «Арарат» исключен из второго дивизиона чемпионата России
Московский "Арарат" исключен из второго дивизиона чемпионата России, сообщается на сайте Российского футбольного союза.
Общество
Жан-Поль Готье сообщил, что готов сотрудничать с Ольгой Бузовой
Французский кутюрье Жан-Поль Готье заявил, что готов сотрудничать с российской певицей Ольгой Бузовой - он считает, что это "было бы забавно".
Политика
Пелоси после речи Трампа в Конгрессе разорвала текст его выступления
Происшествия
Россиянина убили в Марткопском монастыре в Грузии
Тело россиянина с ножевыми ранениями нашли в одной из келий Марткопского монастыря недалеко от Тбилиси.