Политика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнПутин: В РФ удалось не допустить драматичного роста безработицы

Ранее о замедлении темпов роста безработицы заявили в Минтруде. Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не допустила взрывного, драматического роста безработицы, который был зафиксирован в ряде других стран.
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Путин прокомментировал уровень безработицы в России

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Владимир Путин поручил продлить сроки достижения национальных целей на 10 лет.
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Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

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Почти все комплектации Lada Largus лишились одной из опций

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Дело старших сестер Хачатурян рассмотрит Мосгорсуд

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Чиновников администрации Кирова заподозрили в злоупотреблениях

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Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Исход поединка представил нового чемпиона в легчайшем дивизионе.
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Представитель Bellingcat раскрыл детали «расследования» по делу MH17

Уточнил технологию расследования член группы Bellingcat Элиот Хиггинс.
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В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
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В Китае водитель автобуса утопил 21 человека из-за проблем с жильем

Стало известно, что водитель, который утопил автобус в водохранилище в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, употребил алкоголь алкоголь перед тем, как произошло событие, связанное с неудовлетворенностью своей жизнью у этого водителя.
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Turkish Airlines объявила о возобновлении авиасообщения с Россией

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В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

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Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма

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