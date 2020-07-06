с чего всё началось

Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.

Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян

Киберспорт Блогер создал чит для CS:GO, который наказывает пользователей за нечестную игру Программист и блогер ScriptKid разработал чит для CS:GO, который не дает преимущества в игре, а наказывает пользователей за попытку обмана.

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter. 4

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 521

Общество ЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10% «Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», – отметил он (цитата по ТАСС). 178

Авто Hyundai запустит в России продажу автомобилей без участия дилеров Компания Hyundai в октябре 2020 года внедрит в России новую схему продаж, позволяющую покупать автомобили напрямую от производителя – петербургского завода «Хендэ Мотор СНГ». 218

Футбол «Зенит» во второй раз подряд стал чемпионом России В прошедшие выходные, в гостях питерский «Зенит» - 4:2 - обыграл «Краснодар» и за четыре тура до окончания чемпионата закрепил за собой золотой пьедестал, набрав 62 очка после 26 игр. 1

Экономика Бизнесмену и бывшему вице-губернатору Ленобласти грозит банкротство Иск о признании банкротом бывшего вице-губернатора Ленобласти Николая Пасяды подан со стороны банка "Уралсиб".

Общество ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира. 1,1K

Общество Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина» Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей. 10

Кино HBO Max выпустил «окончательную редакцию» фильма «Бэтмен против Супермена» В мае 2020-го HBO Max предлагал зрителям именно этот вариант четырёхлетней давности, однако позже изъял его и заменил на «окончательную редакцию».Фото: twitter/@ZackSnyder«Очень рад, что @HBOMax сейчас показывает «Бэтмена против Супермена: На заре справедливости» в эксклюзивном виде», - прокомментировал Снайдер это решение в Twitter.