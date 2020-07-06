Политика

RT на русскомRT на русскомПутин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян

Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым заявил о том, что ситуация с открытием иностранных аэропортов для российских туристов остается неясной, стенограмму встречи приводит
 сайт Кремля.
РБК07:41

Подробнее о событии

Путин назвал неясными перспективы открытия границ Европы для россиян

РБК07:41

Путин заявил, что пока не ясно, когда страны Европы откроют свои границы для россиян

ТАСС07:19

Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян

RT на русском07:06

Путин: пока не ясно, когда Европа откроет свои границы для россиян

Газета.Ru07:12

Путин: неясно, когда иностранные границы откроются для россиян

Вести.Ru07:19

Путин: нет никакой ясности, когда страны откроют свои границы для российских туристов

Интерфакс07:02

Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян

РИА Новости06:54
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 10:44, Ашберн
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости 08:25
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Здоровье

Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России

Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России, но предупреждает, что возможны единичные случаи заражения.
Эхо Москвы 08:33
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Политика

Путин оценил принятые поправки к Конституции России

Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru вчера в 08:38
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Киберспорт

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Шоу-бизнес

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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
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Происшествия

Подозреваемого в убийстве девяти женщин нашли мертвым в СИЗО

Газета.Ru 06:16
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
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Происшествия

В Австрии заявили, что убитый в Вене россиянин был выходцем из Чечни

Убитый в субботу, 4 июля, близ Вены российский гражданин являлся выходцем из Чечни, его звали Мартин Бек.
Газета.Ru 06:13
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
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Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

РИА Новости 05:06
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Шоу-бизнес

Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу

RuNews24.ru вчера в 09:13
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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в декабре 2009 года, скончалась в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
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Шоу-бизнес

Петросян заявил на Коклюшкина в прокуратуру за оскорбление жены

Причиной, по которой Петросян решил привлечь Коклюшкина к ответственности, стали высказывания последнего о жене сатирика Татьяне Брухуновой.
Lenta.ru 08:42
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Армия и оружие

Россия намерена продавать танки «Армата» за рубеж

Россия намерена продавать на экспорт новейший танк Т-14 "Армата", заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 10:17
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Общество

Зять премьер-министра Михаила Мишустина подал иск к Алексею Навальному

В Люблинский районный суд Москвы поступил иск зятя премьер-министра Михаила Мишустина бизнесмена Александра Удодова к основателю ФБК Алексею Навальному.
Znak.com 08:49
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Общество

ЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%

«Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», – отметил он (цитата по ТАСС).
Ведомости 08:31
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Авто

Компания Aston Martin выпустит копию DB5 из фильма о Джеймсе Бонде

Британская компания Aston Martin изготовит копию спортивной модели DB5.
МИР 24 10:00
Шоу-бизнес

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета 01:09
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Авто

Hyundai запустит в России продажу автомобилей без участия дилеров

Компания Hyundai в октябре 2020 года внедрит в России новую схему продаж, позволяющую покупать автомобили напрямую от производителя – петербургского завода «Хендэ Мотор СНГ».
Автоновости дня 04:03
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Футбол

«Зенит» во второй раз подряд стал чемпионом России

В прошедшие выходные, в гостях питерский «Зенит» - 4:2 - обыграл «Краснодар» и за четыре тура до окончания чемпионата закрепил за собой золотой пьедестал, набрав 62 очка после 26 игр.
TV BRICS 06:33
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Происшествия

ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже

Сотрудники ФСБ России арестовали бывшего украинского футболиста Василия Василенко, установив его причастность к шпионажу в пользу Украины.
Газета.Ru 10:33
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Футбол

Удар молнии по вратарю на подмосковном стадионе попал на видео

Вести.Ru 05:34
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Экономика

Бизнесмену и бывшему вице-губернатору Ленобласти грозит банкротство

Иск о признании банкротом бывшего вице-губернатора Ленобласти Николая Пасяды подан со стороны банка "Уралсиб".
Общая газета Ленинградской области 07:18
Общество

ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху

Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
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Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова заявил, что его отца хотели убить

Pravda.Ru 05:01
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Общество

Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»

Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей.
REGNUM 08:30
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Кино

HBO Max выпустил «окончательную редакцию» фильма «Бэтмен против Супермена»

В мае 2020-го HBO Max предлагал зрителям именно этот вариант четырёхлетней давности, однако позже изъял его и заменил на «окончательную редакцию».Фото: twitter/@ZackSnyder«Очень рад, что @HBOMax сейчас показывает «Бэтмена против Супермена: На заре справедливости» в эксклюзивном виде», - прокомментировал Снайдер это решение в Twitter.
Inc-news.ru 05:46
Происшествия

Легкомоторный самолет упал в Нижегородской области

Газета.Ru 10:20
Здоровье

Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ

Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru вчера в 04:28
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