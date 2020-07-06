с чего всё началось

Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.

Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян

Происшествия Мать, оставившую ребенка в лесу в Москве, направили в стационар Бабушкинский суд Москвы освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар Надежду Куликову, оставившую своего ребенка в лесном массиве парка "Лосиный остров" на всю ночь, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Происшествия ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца в шпионаже Мещанский суд Москвы продлил до сентября арест гражданина Украины Василия Василенко, обвиненного вначале в контрабанде, а затем в шпионаже.

Происшествия Девятилетнюю девочку убило током в фонтане под Волгоградом Инцидент произошел в Даниловском районе в воскресенье, 5 июля. Фонтан, вода в котором оказалась под напряжением, функционирует с 2018 года.

Технологии 25 приложений для Android похищали учетные данные Facebook Двадцать пять приложений для операционной системы Android, которые можно было загрузить со страниц интернет-магазина Google Play Store, являются вредоносными.

Здоровье Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы После гибели врача специалисты Министерства здравоохранения края провели проверку в Уярской районной больнице.

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.

Здоровье Первое детское паллиативное отделение открыли в Дагестане Сегодня премьер-министр РД Артём Здунов принял участие в открытии детского паллиативного отделения в Детской ГКБ в Махачкале.

Шоу-бизнес Певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном Российская певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном. Он переехал в квартиру матери в начале этого года.

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Здоровье Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России Опасности распространения бубонной чумы в России нет, но возможны единичные случаи заражения, заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

Культура Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.

Энергетика Саудовская Аравия повысила цены на августовские поставки нефти Саудовская нефтяная государственная компания Saudi Aramco объявила о повышении цен на нефть по поставкам в августе для стран Азии и официальных продажных цен (OSP) для Европы и США.

Общество В ЦБ пообещали за неделю наладить работу электронной базы ОСАГО Центробанк России зафиксировал на прошлой неделе большое количество сбоев в работе электронной базы данных ОСАГО.

Общество Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина» Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей.

Экономика Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19 Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.

Политика Великобритания может сократить участие Huawei в сетях 5G Ранее газета сообщала, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует сократить участие китайской компании Huawei в инфраструктуре британской сети 5G до нуля к 2023 году.

Политика Двоюродный племянник Путина избран лидером партии Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».

Происшествия Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.

Политика Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России 5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.