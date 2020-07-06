Политика
RT на русскомПутин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян
Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
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Происшествия
Мать, оставившую ребенка в лесу в Москве, направили в стационар
Бабушкинский суд Москвы освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар Надежду Куликову, оставившую своего ребенка в лесном массиве парка "Лосиный остров" на всю ночь, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 08:00
Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца в шпионаже
Мещанский суд Москвы продлил до сентября арест гражданина Украины Василия Василенко, обвиненного вначале в контрабанде, а затем в шпионаже.
Интерфакс 08:00
Происшествия
Девятилетнюю девочку убило током в фонтане под Волгоградом
Инцидент произошел в Даниловском районе в воскресенье, 5 июля. Фонтан, вода в котором оказалась под напряжением, функционирует с 2018 года.
Вести.Ru 06:35
Технологии
25 приложений для Android похищали учетные данные Facebook
Двадцать пять приложений для операционной системы Android, которые можно было загрузить со страниц интернет-магазина Google Play Store, являются вредоносными.
Goroday.ru 03 июля в 22:25
Здоровье
Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы
После гибели врача специалисты Министерства здравоохранения края провели проверку в Уярской районной больнице.
7 канал Красноярск вчера в 23:45
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Здоровье
Первое детское паллиативное отделение открыли в Дагестане
Сегодня премьер-министр РД Артём Здунов принял участие в открытии детского паллиативного отделения в Детской ГКБ в Махачкале.
Нур 06:10
Шоу-бизнес
Певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном
Российская певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном. Он переехал в квартиру матери в начале этого года.
ФАН 03:53
Экономика
Каждый третий дом в Болгарии пустует
По данным Министерства регионального развития и общественных работ Болгарии, в стране пустует более 31% жилья, а точнее – 1 220 416 единиц, сообщает Novinite.com.
Prian.ru вчера в 07:55
Игры
Создатели Left 4 Dead опубликовали арт Back 4 Blood
Evo-rus.com вчера в 13:44
Общество
В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников
Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM 04:36
Здоровье
Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России
Опасности распространения бубонной чумы в России нет, но возможны единичные случаи заражения, заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
Коммерсантъ 08:00
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
Энергетика
Саудовская Аравия повысила цены на августовские поставки нефти
Саудовская нефтяная государственная компания Saudi Aramco объявила о повышении цен на нефть по поставкам в августе для стран Азии и официальных продажных цен (OSP) для Европы и США.
Коммерсантъ 08:31
Общество
В ЦБ пообещали за неделю наладить работу электронной базы ОСАГО
Центробанк России зафиксировал на прошлой неделе большое количество сбоев в работе электронной базы данных ОСАГО.
РБК 09:02
Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей.
REGNUM 08:30
Экономика
Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 04 июля в 06:20
Политика
Великобритания может сократить участие Huawei в сетях 5G
Ранее газета сообщала, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует сократить участие китайской компании Huawei в инфраструктуре британской сети 5G до нуля к 2023 году.
РИА Новости вчера в 07:06
Политика
Двоюродный племянник Путина избран лидером партии
Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
Общество
Защита обжаловала приговор по делу Серебренникова
RT на русском 08:46
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости 08:25
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Общество
«Аэрофлот» не взял питомцев россиян на вывозной рейс из Шанхая
В аэропорту пассажирам с животными сказали, что для них найдется место только в том случае, если они оставят питомцев.
RuNews24.ru 09:01