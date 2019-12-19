Общество

РБКРБКПутин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
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Против пятерых полицейских из «дела Голунова» возбудили дела

Коммерсантъ06:00

Путин: против экс-сотрудников МВД возбуждены уголовные дела после задержания Голунова

ТАСС05:58

Путин прокомментировал дело Голунова

РИА Новости05:51

Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова

Известия05:52

Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

РБК05:43

Путин объяснил засекреченность «дела Голунова»

Интерфакс05:37

Путин: против пятерых полицейских завели уголовные дела из‑за задержания Голунова

Медиазона05:34
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Политика

Путин не ответил на вопрос о возможности возглавить союз с Белоруссией

Президент России Владимир Путин не ответил на вопрос корреспондента РБК о возможности его перехода на новый пост после того, как в 2024 году истечет срок его полномочий.
РБК 06:22
Политика

Путин заявил, что тело Ленина остается в Мавзолее

По словам президента, есть много людей, которые связывают с Лениным и коммунизмом свою судьбу и достижения советских лет: «поэтому туда лучше не забираться».
Snob.ru 05:13
Политика

Путин объяснил отставку иркутского губернатора Левченко

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что партийная принадлежность экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко (КПРФ) не повлияла на решение о его отставке.
Национальная служба новостей 06:01
Политика

Путин пошутил об украинских танках на Кубани

Украинский журналист Роман Цимбалюк в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина задал вопрос про то, изменилось бы отношение к Украине, если бы украинские танки были на Кубани.
Газета.Ru 05:01
Политика

Путин прокомментировал возможность объявления импичмента Трампу

Российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции отметил, что ситуация с импичментом президенту США Дональду Трампу является результатом поражения Демократической партии на президентских выборах.
RT на русском 05:36
Политика

Путин отметил беспрецедентный уровень доверия между Россией и Китаем

"Самое главное, что достигнуто нами за последние годы между Россией и Китайской Народной Республикой, - даже не цифры и не отрасли, в которых мы сотрудничаем, самое главное - беспрецедентный уровень доверия, который сложился между нашими странами", - заявил глава российского государства на ежегодной большой пресс-конференции.
ТАСС 06:17
Политика

Суд Каталонии лишил Торру права занимать госдолжности на полтора года

Высший суд Каталонии лишил главу женералитета Кима Торру права занимать выборные и государственные должности в течение года и шести месяцев, следует из судебного решения.
РИА Новости 05:48
Политика

Путин назвал условие для новой встречи с Зеленским

Владимир Путин заявил, что будущая встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским может состояться, если произойдут позитивные изменения.
Профиль 05:30
Политика

Путин объяснил присвоение Кадыровым звания героя России

Lenta.ru 05:24
Политика

Путин назвал цинизмом приравнивание режима СССР к нацизму

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что приравнивать Советский Союз к фашистской Германии — верх цинизма.
Народные новости 05:58
Общество

Путин заявил о мерах по увеличению зарплат врачей

Журналист «Ура.ру» заявил главе государства, что у врачей «настолько низкая» зарплата, что они вынуждены увольняться.
REGNUM 04:49
Политика

Путин оценил последствия для России от резких климатических изменений

Соглашение о борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 г. Его подписали представители 194 стран, в том числе и России.
Ведомости 05:09
Спорт

Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Lenta.ru 04:46
Политика

Путин назвал ошибкой решение ряда стран не участвовать в Параде Победы

Владимир Путин прокомментировал нежелание руководства ряда стран, ранее входящих в СССР, принять участие в праздновании юбилея Победы в Великой отечественной войне.
Российская газета 05:55
Политика

Россия и Германия обсуждают транзит газа через Украину

Представители «Газпрома» начали консультации в Берлине по вопросам транзита газа через Украину с представителями германской стороны.
News.ru 05:16
Общество

Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья

Газета.Ru 05:14
Политика

Путин считает, что пересматривать нацпроекты не нужно

По мнению президента пересматривать нацпроекты не нужно: - Персональная ответственность введена, но ее можно усилить и детализировать, - сказал Путин.
Комсомольская правда 05:35
Общество

В России ожидается резкое сокращение производства шампанского

Как уточняется, в первую очередь изменение скажется в первую очередь на производстве игристых вин, поскольку в России недостаточно собственного виноматериала.
Газета.Ru 05:07
Политика

Путин рассказал, как избавиться от свалок в Ленобласти

«У жителей Ленобласти возникает вопрос: почему под моими окнами растут свалки», — заметил журналист издания 47news и спросил, можно ли поторопить Петербург с проведением реформы.
Мойка78 04:29
Армия и оружие

Новый конфликт? Лукашенко подтвердил опасения Генштаба РФ по поводу НАТО

Отмечена активизация войск НАТО в смежных с Белоруссией европейских государствах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 декабря в ходе заседания Совета безопасности, передает официальный сайт белорусского лидера.
Красная весна 06:02
Происшествия

В США девушка-подросток угнала самолет и врезалась на нем в здание

РИА Новости 03:41
Происшествия

На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Вести.Ru 03:46
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.
РИА Новости вчера в 09:30
Экономика

В бюджете Украины образовалась «дырка» около $3 млрд — депутат Рады

Согласно документу, премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой прекратить финансирование Госказначейством любых программ, кроме защищённых статей бюджета.
REGNUM 02:37
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем сел в Подмосковье

Самолет Ил-76 с 13 людьми на борту успешно сел в подмосковном аэропорту Жуковский после отказа одного из двигателей во время взлета.
Lenta.ru 04:33
Здоровье

Островский: Смоленщина успешно завершает 2019 год

В этом году на Смоленщине в рамках девяти национальных проектов и одной национальной программы реализуются 47 региональных проектов.
РИА Новости 04:15
Общество

Агрегаторы такси отреагировали на новый законопроект о перевозках

Агрегаторы такси прокомментировали RNS внесенный в Госдуму законопроект, регулирующий рынок перевозок и предусматривающий совместную ответственность перевозчиков и агрегаторов за жизнь пассажиров.
Rambler News Service вчера в 10:19
Происшествия

ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП

Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что стоимость ремонта в 95 млрд рублей на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара не соответствует действительности.
RT на русском 05:10
Политика

Узбекистан признан страной года по версии The Economist

Британский журнал The Economist выбрал Узбекистан страной 2019 года.
Газета.Ru 01:55
Политика

Учения по «суверенному рунету» перенесены на 23 декабря

Минкомсвязь направила операторам связи и министерствам указания о проведении учений, предусмотренных законом о «суверенном интернете».
Коммерсантъ 05:10
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