Общество
РБКПутин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова
В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
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Политика
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Представители «Газпрома» начали консультации в Берлине по вопросам транзита газа через Украину с представителями германской стороны.
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Путин считает, что пересматривать нацпроекты не нужно
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Армия и оружие
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Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.
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Происшествия
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Общество
Агрегаторы такси отреагировали на новый законопроект о перевозках
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ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП
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Политика
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Минкомсвязь направила операторам связи и министерствам указания о проведении учений, предусмотренных законом о «суверенном интернете».