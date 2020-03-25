Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин заявил об угрозе мировой экономике от коронавируса

Президент России Владимир Путин в обращении к нации заявил, что коронавирус поставил под угрозу экономику во всем мире. По словам главы государства, в данный момент ситуация с новой инфекцией в мире обострена, и Россия не может оградиться от проникновения болезни.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Пока вы спали: страна уходит в отпуск

Рамблер02:38

Страна отправляется в недельный оплачиваемый отпуск во избежание госпитализации

Коммерсантъвчера в 16:25

Путин заявил об угрозе мировой экономике от коронавируса

Газета.Ruвчера в 14:51

Не банкротить: Путин предложил экономические меры для защиты бизнеса в связи коронавирусом

78.ruвчера в 10:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 08:05, Ашберн
Происшествия

Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Интерфакс 07:18
Общество

В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса

Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Известия 04:07
Экономика

В Кремле разъяснили новый налог на вклады

Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Lenta.ru 05:55
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Вести.Ru 06:25
Политика

Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
RT на русском 07:14
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Гаджеты

Презентацию Huawei P40 проведут в онлайн-режиме

В связи со сложившейся ситуацией, связанной с пандемией коронавируса, крупным технологическим компаниям приходится проводить презентации новых устройств в режиме онлайн.
Live24 07:42
Общество

Росавиация прекращает регулярное и чартерное авиасообщение

С 27 марта Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
Вести.Ru 01:47
Общество

Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал

Говоря о поддержке семей с детьми в ситуации с пандемией, Путин сказал: "Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно".
REGNUM вчера в 10:54
Экономика

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса.
РБК 07:18
Общество

В ВОЗ оценили меры России против коронавируса

«Меры, которые Россия применяет от первого дня, когда у Всемирной организации здравоохранения появилась нотификация из Китая, что есть вирус новый, который вызывает тяжелую пневмонию, замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс», — цитирует ее ТАСС.
Известия 07:00
Политика

Путин высказался об опасности заявительного принципа сертификации

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 26 марта президент РФ Владимир Путин встречается с представителями российской общественности и бизнеса.
REGNUM 07:12
Общество

Владимир Путин объявил нерабочей следующую неделю

Следующая неделя объявлена в России нерабочей. Об этом в своём обращении к россиянам сообщил президент РФ Владимир Путин.
1rnd.ru вчера в 10:23
Общество

В Волгограде с понедельника закрывают детские сады

С 30 марта в Волгограде на каникулы закрываются детские сады. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе мэрии.
Высота 102 07:00
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Общество

Родительские чаты наполнила информация о комендантском часе для детей

За детей, которые в условиях распространения коронавируса разгуливают по торговым центрам и улицам, якобы накажут мам и пап.
Призыв (г. Владимир) 07:00
Религия

РПЦ не собирается менять порядок богослужений

Русская православная церковь не планирует изменять порядок публичных богослужений в Москве.
Вести.Ru 07:50
Экономика

Сбербанк введет новую комиссию за переводы

После отмены банковского роуминга Сбербанк компенсирует выпадающие доходы аналогичной комиссией за все переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц уже вне зависимости от региона.
Sibnet Новости вчера в 20:40
Общество

В Саратовской области закрывают кафе, магазины и салоны красоты

В Саратовской области с 28 марта по 5 апреля приостановят работу ресторанов и всех предприятий общественного питания, кроме тех, кто будет заниматься доставкой продукции и заказов; объектов розничной торговли, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости; косметологических салонов, саун и бань.
Регион 64 07:13
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как крайне тяжелое.
Lenta.ru 07:44
Происшествия

В московском аэропорту потеряли золотые слитки на 57 миллионов рублей

В московском аэропорту Шереметьево потеряли два золотых слитка стоимостью более 57 миллионов рублей.
Lenta.ru 06:43
Политика

Захарова рассказала, как к российским военным относятся в Италии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook рассказала, что итальянцы тепло приветствуют российских военных и медиков, прибывших для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:33
Футбол

«Шанхай Шеньхуа» не хочет отпускать Игало в «МЮ» и увеличит ему зарплату

Вчера стало известно, что «МЮ» готов выкупить нападающего за 15 миллионов фунтов.
ODDS.ru 07:07
Политика

Россия и еще семь стран просят Гутерреша призвать к отмене санкций

Постпредства России, Китая, Ирана, Сирии, КНДР, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы при ООН направили генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с просьбой потребовать полной и немедленной отмены односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом.
РИА Новости 00:27
Политика

Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Известия 05:31
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Общество

Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус

Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу с подозрением на китайский коронавирус.
Lenta.ru 02:12
Происшествия

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

Истребитель Су-27, принадлежащий Военно-космическим силам (ВКС) России, пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в районе Феодосии в Крыму.
Известия 00:35
Происшествия

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
ТАСС вчера в 03:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное