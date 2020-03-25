Коронавирус
Газета.RuПутин заявил об угрозе мировой экономике от коронавируса
Президент России Владимир Путин в обращении к нации заявил, что коронавирус поставил под угрозу экономику во всем мире. По словам главы государства, в данный момент ситуация с новой инфекцией в мире обострена, и Россия не может оградиться от проникновения болезни.
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Коммерсантъвчера в 16:25
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Происшествия
Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Общество
В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса
Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Экономика
В Кремле разъяснили новый налог на вклады
Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Политика
Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Гаджеты
Презентацию Huawei P40 проведут в онлайн-режиме
В связи со сложившейся ситуацией, связанной с пандемией коронавируса, крупным технологическим компаниям приходится проводить презентации новых устройств в режиме онлайн.
Общество
Росавиация прекращает регулярное и чартерное авиасообщение
С 27 марта Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
Общество
Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал
Говоря о поддержке семей с детьми в ситуации с пандемией, Путин сказал: "Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно".
Экономика
Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса.
Общество
В ВОЗ оценили меры России против коронавируса
«Меры, которые Россия применяет от первого дня, когда у Всемирной организации здравоохранения появилась нотификация из Китая, что есть вирус новый, который вызывает тяжелую пневмонию, замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс», — цитирует ее ТАСС.
Политика
Путин высказался об опасности заявительного принципа сертификации
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 26 марта президент РФ Владимир Путин встречается с представителями российской общественности и бизнеса.
Общество
Владимир Путин объявил нерабочей следующую неделю
Следующая неделя объявлена в России нерабочей. Об этом в своём обращении к россиянам сообщил президент РФ Владимир Путин.
Общество
В Волгограде с понедельника закрывают детские сады
С 30 марта в Волгограде на каникулы закрываются детские сады. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе мэрии.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
Родительские чаты наполнила информация о комендантском часе для детей
За детей, которые в условиях распространения коронавируса разгуливают по торговым центрам и улицам, якобы накажут мам и пап.
Религия
РПЦ не собирается менять порядок богослужений
Русская православная церковь не планирует изменять порядок публичных богослужений в Москве.
Экономика
Сбербанк введет новую комиссию за переводы
После отмены банковского роуминга Сбербанк компенсирует выпадающие доходы аналогичной комиссией за все переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц уже вне зависимости от региона.
Общество
В Саратовской области закрывают кафе, магазины и салоны красоты
В Саратовской области с 28 марта по 5 апреля приостановят работу ресторанов и всех предприятий общественного питания, кроме тех, кто будет заниматься доставкой продукции и заказов; объектов розничной торговли, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости; косметологических салонов, саун и бань.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как крайне тяжелое.
Происшествия
В московском аэропорту потеряли золотые слитки на 57 миллионов рублей
В московском аэропорту Шереметьево потеряли два золотых слитка стоимостью более 57 миллионов рублей.
Политика
Захарова рассказала, как к российским военным относятся в Италии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook рассказала, что итальянцы тепло приветствуют российских военных и медиков, прибывших для помощи в борьбе с коронавирусом.
Футбол
«Шанхай Шеньхуа» не хочет отпускать Игало в «МЮ» и увеличит ему зарплату
Вчера стало известно, что «МЮ» готов выкупить нападающего за 15 миллионов фунтов.
Политика
Россия и еще семь стран просят Гутерреша призвать к отмене санкций
Постпредства России, Китая, Ирана, Сирии, КНДР, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы при ООН направили генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с просьбой потребовать полной и немедленной отмены односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом.
Политика
Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров
Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Общество
Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус
Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу с подозрением на китайский коронавирус.
Происшествия
Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27
Истребитель Су-27, принадлежащий Военно-космическим силам (ВКС) России, пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в районе Феодосии в Крыму.
Происшествия
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.