Коронавирус
Газета.RuПутин заявил об угрозе мировой экономике от коронавируса
Президент России Владимир Путин в обращении к нации заявил, что коронавирус поставил под угрозу экономику во всем мире. По словам главы государства, в данный момент ситуация с новой инфекцией в мире обострена, и Россия не может оградиться от проникновения болезни.
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Джиган снял видео, где посвящает дочерей в рыцари с помощью ножа
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В Магадане стая собак напала на шестилетнюю девочку
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Президент РФ обратился к населению в связи со сложной ситуацией c коронавирусной инфекцией в России.
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Врач-гомеопат рассказал о чесноке и коронавирусе
По словам врача-гомеопата Михаила Лущика, в русской традиции существует дешевое растение, считающееся панацеей от любых заболеваний – это чеснок.
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Ставки по ипотеке начали стремительно повышаться в России
Кредитные учреждения России начали повышать ипотечные ставки Это связано с резким падением курса отечественной валюты.
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Автомобили Lada получат новую панель приборов
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Общество
Владимир Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире.
Экономика
Богатейший человек Европы за день заработал 11 миллиардов долларов
Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, которого называют богатейшим человеком Европы, за день заработал 11,3 миллиарда долларов на росте мировых финансовых рынков.
Экономика
Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам
Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
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Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
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Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным
Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Общество
Путин объявил о мерах поддержки россиян из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации предложил увеличить пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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Два пассажира судна Grand Princess умерли из-за болезни, вызванной новым коронавирусом
По меньшей мере два пассажира круизного судна Grand Princess умерли в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом.
Общество
Вирусолог сравнил унесший первую жизнь хантавирус с коронавирусом
Вирусолог, академик РАЕН Анатолий Альштейн рассказал об опасности хантавируса, от которого накануне была зафиксирована первая смерть человека.
Экономика
Счётная палата прогнозирует нулевой рост экономики России в 2020 году
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 марта заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации.
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Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко
Ранее Емельяненко бросил вызов Шлеменко в своем Instagram, предложив сопернику бой по правилам бокса.
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Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
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Стратегия Endless Legend до 30 марта стала бесплатной в Steam
Amplitude Studios решила сделать дармовые выходные в стратегии Endless Legend. Пользователи могут поиграть в проект до 30 марта.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Игры
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Здоровье
Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус»
Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.
Происшествия
В Минобороны подтвердили крушение учебного самолета на Кубани
Факт крушения учебно-боевого самолета Л-39 на Кубани официально подтвердили в Минобороны РФ, передает ГТРК "Кубань".
Общество
В Госдуме оценили новость о нерабочей неделе для россиян
Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов назвал заявление президента РФ о неделе, объявленной нерабочей, важнейшим решением.
Шоу-бизнес
Актриса Жанна Болотова заразилась коронавирусом
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.