Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин заявил об угрозе мировой экономике от коронавируса

Президент России Владимир Путин в обращении к нации заявил, что коронавирус поставил под угрозу экономику во всем мире. По словам главы государства, в данный момент ситуация с новой инфекцией в мире обострена, и Россия не может оградиться от проникновения болезни.
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Путин заявил об угрозе мировой экономике от коронавируса

Газета.Ruвчера в 14:51

Страна отправляется в недельный оплачиваемый отпуск во избежание госпитализации

Коммерсантъвчера в 16:25

Не банкротить: Путин предложил экономические меры для защиты бизнеса в связи коронавирусом

78.ruвчера в 10:20

«Самое главное сейчас — спасать людей». Сработает ли план Владимира Путина по защите российской экономики от коронавируса: эксперты

Новая газетавчера в 15:31
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Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Lenta.ru вчера в 23:03
Происшествия

Минобороны подтвердило крушение самолета на Кубани

В среду, 25 марта, стало известно о том, что Минобороны подтвердило крушение самолета на Кубани.
Деловое.ТВ вчера в 13:09
Общество

Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов.
Ведомости вчера в 19:39
Общество

Россия запретит все полеты за рубеж с 27 марта, кроме вывозных рейсов

Сведения о приезжающих гражданах, подлежащих изоляции, поручено направлять в медицинские организации.
BFM.ru 01:38
Финансы

В России ипотечные ставки могут вырасти до 10 процентов

Согласно негативным прогнозам рост ипотечных ставок может достигнуть 10-12 процентов годовых.
ФедералПресс вчера в 22:45
Общество

Путин объявил неделю выходных из-за коронавируса

1. Президент объявил неделю выходных из-за коронавируса Следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохранением зарплаты, заявил президент Владимир Путин в ходе обращения к нации.
Lenta.ru вчера в 09:46
Экономика

Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Газета.Ru вчера в 11:26
Общество

Выплаты россиянам по больничным увеличат с апреля

Как указали в ведомстве, идея установить минимальную планку для расчета оплаты больничных листов не ниже минимального размера оплаты труда позволит защитить права граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы.
Lenta.ru вчера в 21:38
Кино

КиноПоиск представит две премьеры собственных сериалов

В онлайн-кинотеатре портала КиноПоиск состоятся две премьеры собственных сериалов. Релиз первых эпизодов пройдет 26 марта.
Культуромания 23 марта в 01:24
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Футбол

Экс-президент «Ювентуса» раскритиковал покинувшего Италию Роналду

ProstoProSport вчера в 23:47
Армия и оружие

Участники российской гуманитарной операции в Италии: «Итальянцы были ошарашены нашей оперативностью»

Всего за сутки Россия перебросила в Италию беспрецедентный гуманитарный десант, который в официальных отчетах для прессы тактично назван «оперативной группой военных врачей, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, с современным оборудованием для диагностики и дезинфекции».
Комсомольская правда вчера в 15:15
Армия и оружие

Турецкие военные получили первую партию средних танков Kaplan

Средние танки «Kaplan» серийного производства начали поступать в Вооруженные силы Турции. Информацию передает портал «Janes.com».
Военное дело 00:40
Общество

Похолодание и снег ожидают москвичей на следующей неделе

В столицу на следующей неделе придут похолодание, дождь и небольшой снег.
Вечерняя Москва 00:06
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Здоровье

Россия готовится к развитию коронавируса по типу ядерной реакции

Врач отметил, что впереди - "взрывное" развитие по типу ядерной реакции.
Газета.Ru 01:25
Экономика

Что случилось за день. Главные новости РБК

Из-за рисков распространения коронавируса в России временно должно быть запрещено курение кальянов в ресторанах, кафе и барах.
РБК 24 марта в 12:26
Экономика

Запасающие еду страны угрожают мировой торговле

Из России временно запретили вывозить крупы. На фоне глобального карантина и подорожания цен мировую экономику ждёт глобальный спад.
Deita.ru 01:45
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия вчера в 16:00
Происшествия

Новозеландский стрелок признал вину в убийстве 51 человека

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении теракта в мечетях новозеландского города Крайстчёрч, признал свою вину в убийстве более пяти десятков человек, сообщает газета New Zealand Herald.
РИА Новости вчера в 19:09
Политика

На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса

Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru 01:57
Общество

Во Владивосток не пустили круизный лайнер

Управлением Роспотребнадзора по Приморью отказало круизному лайнеру Costa Neoromantica с экипажем в 478 человек зайти во Владивосток для пополнения запасов, смены экипажа и ожидания следующего рейсового задания, пишет ТАСС.
REGNUM 00:41
Общество

Выдача и прием наличных в банках будут ограничены

Ограничение работы некоторых банкоматов и выполнение санитарных мер для банков будут связаны с некоторыми издержками, изменениями привычной логистики.
Глас Народа 24 марта в 05:52
Музыка

Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big»

Российская актриса и телеведущий решили хайпануть на фоне хита рейв-группы Little Big "Uno", взорвавшего Интернет, но так и не увидевшего Евровидение.
Newia.ru вчера в 14:30
Общество

В Челябинской области подтвердили три случая заражения коронавирусом

Новосибирский центр "Вектор" подтвердил положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию у троих жителей Челябинской области, еще у троих COVID-19 выявили первичные тесты, сообщает в четверг региональный минздрав.
РИА Новости 01:36
Экономика

Сбербанк вводит комиссию за переводы от 50 тысяч рублей

В среду, 25 марта, стало известно, что Сбербанк вводит комиссию за переводы более 50 тысяч рублей в месяц.
Форпост Северо-Запад вчера в 13:04
Шоу-бизнес

У актрисы Жанны Болотовой диагностировали коронавирус

OAnews вчера в 12:23
Общество

Стало известно, кому повысят пенсии с 1 апреля

Стало известно, кому в России на 6,1% проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля 2020 года.
9111.ru 24 марта в 10:42
Общество

Власти ОАЭ запретили «Победе» эвакуировать россиян из Дубая

Авиационные власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) запретили самолету «Победы» забрать россиян из аэропорта Дубая.
Компания вчера в 05:45
Общество

Сенат США принял пакет помощи на $2 триллиона из-за коронавируса

Сенат США принял в среду законопроект о выделении 2 триллионов долларов для стимулировании экономики в связи с пандемией коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:35
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