Коронавирус
Газета.RuПутин заявил об угрозе мировой экономике от коронавируса
Президент России Владимир Путин в обращении к нации заявил, что коронавирус поставил под угрозу экономику во всем мире. По словам главы государства, в данный момент ситуация с новой инфекцией в мире обострена, и Россия не может оградиться от проникновения болезни.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:37, Ашберн
Политика
Кличко заявил о готовности Зеленского отменить приказ о VIP-палатах
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о готовности президента Владимира Зеленского отменить приказ о VIP-палатах для чиновников высокого ранга во время пандемии коронавируса.
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Общество
В Свердловской области на карантин закроют магазины, кафе и кинотеатры
В целях обеспечения дополнительных мер профилактики распространения COVID-19 в Свердловской области, глава региона Евгений Куйвашев сегодня, 26 марта, внёс изменения в соответствующий указ.
Общество
В России зафиксировано 182 новых случая заражения коронавирусом
Отмечается, что больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве — 136.
Музыка
Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big»
Екатерина Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big».
Политика
Путин присоединился к саммиту G20 по видеосвязи
Президент России Владимир Путин завершил разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и присоединился к саммиту «Большой двадцатки» по видеосвязи.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Экономика
Богатейший человек Европы за день заработал 11 миллиардов долларов
Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, которого называют богатейшим человеком Европы, за день заработал 11,3 миллиарда долларов на росте мировых финансовых рынков.
Общество
В Ленобласти с 28 марта закроют места массового скопления людей
В Ленинградской области с 28 марта прекращают работу рестораны, торговые и фитнес-центры и кинотеатры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
Здоровье
Нарушивших карантин петербуржцев изолировали в пансионате «Заря»
По решению Роспотребнадзора, петербуржцы, нарушившие карантин, изолированы в пансионате "Заря" в Курортном районе Петербурга.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Общество
«Яндекс.Такси» организует перевозку врачей
«Яндекс» организует перевозку врачей, доставку продуктов, лекарств и тестов на коронавирус, для чего вместе с партнерами сформирует отдельный парк из тысяч машин, подключенных к сервису «Яндекс.Такси», говорится в сообщении.
Транспорт
РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России
Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Политика
Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров
Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве
Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием удалить фейковую запись о введении в Москве комендантского часа, сообщает ведомство.
Транспорт
ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса
Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, сообщает МВД.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Космос
В последние дни марта рядом с Землей пролетят 4 астероида
Первый пройдет на расстоянии 5 632 704 км от Земли, второй - на расстоянии 6 598 310 км. Астероид 2020 FE2 на скорости 25 749 км/ч пролетит мимо нашей в субботу, 28 марта.
Общество
В Подмосковье приостановят работу рестораны и кафе
Губернатор Московской области Андрей Воробьев постановил приостановить в регионе работу ресторанов, кафе и иных предприятий общественного питания с 28 марта по 5 апреля.
Экономика
Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Происшествия
Под Липецком два человека пострадали при пожаре в ОЭЗ «Данков»
Два человека пострадали при пожаре в производственной зоне в городе Данков Липецкой области, где на площади порядка 1 тысячи квадратных метров горят поддоны, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Происшествия
Липчанку оштрафовали за фейк о коронавирусе в родительском чате
Липецк, 26 марта 2020, 11:23 — REGNUM В Липецкой области 29-летнюю местную жительницу оштрафовали на 15 тысяч рублей за распространение недостоверной информации о коронавирусе.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Общество
В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
Экономика
Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты». По его словам, они будут рассчитаны на полгода.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Здоровье
В Коми выписан первый пациент, выздоровевший от коронавируса
Как сообщают республиканские власти на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте», гражданин полностью выздоровел и ему разрешили покинуть территорию больницы.
Общество
«Медуза»: у сотрудника аппарата правительства обнаружили коронавирус
У одного из сотрудников аппарата российского правительства обнаружили коронавирус нового типа, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник в правительстве.
Энергетика
«Газпром» ударил по конкурентам в Европе
Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.