Президент России Владимир Путин в обращении к нации заявил, что коронавирус поставил под угрозу экономику во всем мире. По словам главы государства, в данный момент ситуация с новой инфекцией в мире обострена, и Россия не может оградиться от проникновения болезни.

Путин заявил об угрозе мировой экономике от коронавируса

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