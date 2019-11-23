У вас, у наших сторонников, нет морального права что-то не доделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом, прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность. Нужна внутренняя позиция. Словоблуды и конъюнктурщики сдадут не только партию, но и страну.

«Статус правящей партии заключается не в том, чтобы править, а чтобы служить народу», — добавил он. В ходе съезда премьер-министр России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия должна сохранить политическое лидерство.

Политика Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году На прошлой неделе Рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, действующий на Украине уже 14 лет.

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Политика Медведев озвучил главную задачу «Единой России» Главной задачей партии "Единая Россия" является сохранение политического лидерства в стране и лучший результат на предстоящих выборах в России в 2020–2021 годах.

Шоу-бизнес Муж Анастасии Заворотнюк удалил все совместные фотографии с актрисой Мария Потапова объяснила, что все совместные фотографии с Анастасией Завротнюк были удалены из фанатского аккаунта и это никак не связано с самочувствием звезды.

Политика МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом.

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Транспорт Перемещения российских автомобилей отследят В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.

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