Политика
РБКПутин заявил об угрозе сдачи России «словоблудами-конъюнктурщиками»
«Статус правящей партии заключается не в том, чтобы править, а чтобы служить народу», — добавил он. В ходе съезда премьер-министр России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия должна сохранить политическое лидерство.
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У вас, у наших сторонников, нет морального права что-то не доделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом, прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность. Нужна внутренняя позиция. Словоблуды и конъюнктурщики сдадут не только партию, но и страну.
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Политика
Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году
На прошлой неделе Рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, действующий на Украине уже 14 лет.
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Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Общество
Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение
Ранее СМИ сообщили, что Клименко написала положительный отзыв на новую систему медосмотра водителей.
Фигурное катание
Российская фигуристка Косторная победила на Гран-при в Японии
Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль на последнем, шестом этапе соревнований Гран-при в японском городе Саппоро.
Политика
Хинштейна избрали заместителем секретаря Генсовета «Единой России»
«Заместителями секретаря Генсовета «Единой России» избираются Александр Хинштейн и [ вице-губернатор Ленинградской области] Сергей Перминов», - сказал секретарь Генерального Совета партии, вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.
Космос
Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний
Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
Хоккей
Ротенберг заявил о внедрении уникальной программы хоккейной подготовки
По словам Ротенберга, программа подготовки хоккеистов является уникальной, аналогов ей нет ни в других странах, ни в других видах спорта.
Политика
В МВФ заявили о прогрессе в дискуссии с Украиной о кредитовании
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) заявила о достижении прогресса в дискуссиях с Украиной о новой программе кредитования страны, заявил руководитель миссии Рон ван Роден.
Единоборства
Ортис оказался на 7 кг тяжелее Уайлдера на взвешивании
Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер и соискатель титула кубинец Луис Ортис прошли официальную процедуру взвешивания в преддверии поединка, который состоится в Лас-Вегасе 23 ноября.
Политика
Медведев озвучил главную задачу «Единой России»
Главной задачей партии "Единая Россия" является сохранение политического лидерства в стране и лучший результат на предстоящих выборах в России в 2020–2021 годах.
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Спорт
Россия победила Сенегал в стартовом матче ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу нанесла поражение соперникам из Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Происшествия
В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту
Российская дипмиссия в Куала-Лумпуре заявила, что в территориальных водах Малайзии было задержано судно с россиянином и украинцами на борту.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк удалил все совместные фотографии с актрисой
Мария Потапова объяснила, что все совместные фотографии с Анастасией Завротнюк были удалены из фанатского аккаунта и это никак не связано с самочувствием звезды.
Политика
МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом.
Происшествия
Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена, сообщил источник
Мэр Тулуна (Иркутская область) Юрий Карих попал в ДТП, его жена погибла, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
Происшествия
Марш памяти трансгендеров в центре Киева не обошелся без задержаний
В Киеве в субботу, 23 ноября, прошел марш по случаю Международного дня памяти трансгендеров.
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может приобрести Ришарлисона
Нападающий «Эвертона» Ришарлисон попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Политика
Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Транспорт
Перемещения российских автомобилей отследят
В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Общество
Директор Софии Ротару назвал «заказом» критику артистки в СМИ
Концертный директор популярной исполнительницы Софии Ротару Сергей Лавров назвал «заказом» публикации в СМИ компрометирующей артистку информации, об этом 23 ноября сообщает издание Ura.ru.
Космос
Американский энтомолог нашел на фото с Марса насекомых и змей
Энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо в США заявил, что обнаружил на фото, сделанных ровером Curiosity, следы обитателей, похожих на земных насекомых, а также рептилий.
Экономика
В России резко сократилось число случаев подделки банковских карт
Количество случаев использования поддельных банковских карт в 2019 г. резко снизилось, сообщает РБК со ссылкой на исследование Райффайзенбанка и «Лаборатории Касперского».
Политика
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
Политика
Новак назвал сроки следующей встречи по транзиту газа через Украину
Следующая встреча, посвященная вопросу продления соглашения на транзит российского газа через территорию Украины, состоится на следующей неделе.
Футбол
«Ротор» обыграл «Томь» и вышел на первое место в ФНЛ
Общество