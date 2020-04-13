Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.

Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Общество Собянин рассказал порядок получения специальных пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования пропусков для передвижения в период режима повышенной готовности. 4K

Общество В Ростовской области выявлено 26 новых больных коронавирусом По данным сайта стопкоронавирус.рф (13.04.2020 в 10.45) за прошедшие сутки 13 апреля в Ростовской области вирус COVID-19 выявлен еще у 26 человек. 62

Здоровье Минздрав опубликовал рекомендацию подозревать COVID-19 в любом ОРВИ Любой случай заражения острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в сложившихся в России условиях следует рассматривать как подозрительный на коронавирусную инфекцию COVID-19. 98

Политика Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса. 107

Экономика ВЭБ: доходы россиян могут упасть на 17,5% из-за коронавируса Из-за режима самизоляции, введенного с распространением коронавируса, вся экономка России может упасть на 18%, а реальные доходы россиян – на 17,5%. Такое падение аналитики Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ прогнозируют уже к июню. 1,3K

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. 43

Общество Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным". 1,3K

Авто Toyota представила Toyota Harrier нового поколения Компания Toyota официально представила кроссовер Toyota Harrier четвертого поколения, о котором «Автоновости дня» писали на прошлой неделе. 4

Экономика В России могут временно запретить импорт дешевого бензина Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». 3,1K

Энергетика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 12

Политика Лукашенко обратился к зараженным коронавирусом пациентам в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лежащих в больницах пациентов не опускать руки и бороться за свои жизни. 273

Финансы G20 планируют мораторий по кредитам для бедных стран Согласно материалу, опубликованному в «Financial Times», страны-члены G20 хотят ввести мораторий на кредиты для государств с низкими доходами.

Происшествия Фигурант дела о беспорядках в Москве Чирцов вышел на свободу Московский городской суд смягчил приговор Никите Чирцову, осужденному на 1 год колонии за нападение на сотрудника правоохранительных органов в ходе несанкционированного митинга 27 июля в Москве. 25

Общество Песков прокомментировал рост преступности в стране Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru". 1,5K

Общество В доме престарелых в Вязьме коронавирус заподозрили у 86 человек В Вязьме Смоленской области в доме-интернате для престарелых и инвалидов подтвержден один случай коронавируса, еще 86 диагноз поставлен предварительно, заявили в администрации региона. 871

Общество Стокгольмский арбитраж обязал Украину оплатить расходы ВЭБ Стокгольмский арбитраж вынес два решения по спору вокруг Проминвестбанка и обязал Украину оплатить расходы ВЭБ.РФ.

Происшествия В Усть-Куте семья заболевшего коронавирусом ребенка подверглась травле После появления информации о первом заболевшем жителе Усть-Кута, которым оказался семилетний ребенок, некоторые жители города начали распространять в интернете личные данные его семьи. 75

Политика Байдена обвинили в сексуальных домогательствах Главного кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена обвинили в сексуальных домогательствах. 8