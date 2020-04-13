Коронавирус
RT на русскомПутин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
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Общество
Собянин рассказал порядок получения специальных пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования пропусков для передвижения в период режима повышенной готовности.
РИА Новости 11 апреля в 13:15
Общество
В Ростовской области выявлено 26 новых больных коронавирусом
По данным сайта стопкоронавирус.рф (13.04.2020 в 10.45) за прошедшие сутки 13 апреля в Ростовской области вирус COVID-19 выявлен еще у 26 человек.
Батайское время 04:00
Здоровье
Минздрав опубликовал рекомендацию подозревать COVID-19 в любом ОРВИ
Любой случай заражения острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в сложившихся в России условиях следует рассматривать как подозрительный на коронавирусную инфекцию COVID-19.
РБК 07:09
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК 08:08
Экономика
ВЭБ: доходы россиян могут упасть на 17,5% из-за коронавируса
Из-за режима самизоляции, введенного с распространением коронавируса, вся экономка России может упасть на 18%, а реальные доходы россиян – на 17,5%. Такое падение аналитики Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ прогнозируют уже к июню.
EastRussia вчера в 21:00
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:27
Общество
Кабмин определил список имеющих право наказывать за нарушение ЧС лиц
Правительство определило список госслужащих, которые имеют право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях.
РБК 08:51
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Авто
Toyota представила Toyota Harrier нового поколения
Компания Toyota официально представила кроссовер Toyota Harrier четвертого поколения, о котором «Автоновости дня» писали на прошлой неделе.
Автоновости дня 00:51
Общество
Меган Маркл и принц Гарри купили особняк Мела Гибсона за $15 млн
Голливудский актер Мел Гибсон опасался любопытных журналистов так же сильно, как Меган Маркл и принц Гарри.
Слово и Дело 07:25
Общество
Голикова назвала даты для решений об отмене карантина
Напомним, по данным на 12 апреля в России подтверждены 2186 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19.
Арбуз вчера в 10:03
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
Энергетика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
Шоу-бизнес
Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ
Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, рассчитывают снять с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и «перевести на кислород».
Известия 11 апреля в 16:50
Экономика
Кудрин спрогнозировал рост числа безработных в России в три раза
Из-за нынешнего кризиса в России может в три раза вырасти число безработных, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК.
Ведомости 05:59
Политика
Лукашенко обратился к зараженным коронавирусом пациентам в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лежащих в больницах пациентов не опускать руки и бороться за свои жизни.
Известия 08:39
Финансы
G20 планируют мораторий по кредитам для бедных стран
Согласно материалу, опубликованному в «Financial Times», страны-члены G20 хотят ввести мораторий на кредиты для государств с низкими доходами.
ГЛАС.RU 07:50
Происшествия
Фигурант дела о беспорядках в Москве Чирцов вышел на свободу
Московский городской суд смягчил приговор Никите Чирцову, осужденному на 1 год колонии за нападение на сотрудника правоохранительных органов в ходе несанкционированного митинга 27 июля в Москве.
Интерфакс 04:45
Общество
Песков прокомментировал рост преступности в стране
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:47
Общество
В доме престарелых в Вязьме коронавирус заподозрили у 86 человек
В Вязьме Смоленской области в доме-интернате для престарелых и инвалидов подтвержден один случай коронавируса, еще 86 диагноз поставлен предварительно, заявили в администрации региона.
Взгляд.ру вчера в 12:06
Общество
Новый тест Джонсона на коронавирус дал отрицательный результат
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после выписки из больницы сдал новый тест на коронавирус, он дал отрицательный результат.
Российская газета 08:55
Политика
Во всех штатах США впервые объявили режим крупного бедствия
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 11 апреля в 18:00
Авто
Ford анонсировал обновленный внедорожник Ford Everest
Новые автомобили 01:02
Общество
Стокгольмский арбитраж обязал Украину оплатить расходы ВЭБ
Стокгольмский арбитраж вынес два решения по спору вокруг Проминвестбанка и обязал Украину оплатить расходы ВЭБ.РФ.
ФАН 08:26
Происшествия
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
РИА Новости 08:25
Происшествия
В Усть-Куте семья заболевшего коронавирусом ребенка подверглась травле
После появления информации о первом заболевшем жителе Усть-Кута, которым оказался семилетний ребенок, некоторые жители города начали распространять в интернете личные данные его семьи.
ИркСиб 00:32
Политика
Байдена обвинили в сексуальных домогательствах
Главного кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена обвинили в сексуальных домогательствах.
Газета.Ru 08:39
Политика
Рада отказалась отменить закон о рынке земли
Парламент Украины на внеочередном заседании в понедельник отказался отменить закон о рынке земли, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.
РИА Новости 08:35