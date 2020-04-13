Мы рассматриваем эту неделю и начало следующей недели для Москвы и Московской области как период, в который, наверное, произойдет нарастание заболевания. Ну и, конечно, нам очень хотелось бы, чтобы это нарастание превратилась в плато.

В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.

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Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране

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