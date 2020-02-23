Армия и оружие
ИзвестияПутин заявил об уничтожении группировок террористов в Сирии
Российские военные уничтожили террористические группировки в Сирии и предотвратили крупные угрозы для страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном концерте в честь Дня защитника Отечества в воскресенье, 23 февраля.
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Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Биатлон
Биатлонист Логинов отказался от масс-старта ЧМ
Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов не примет участия в масс-старте чемпионата мира в итальянском Антхольце.
Политика
В рабочей группе рассказали о деталях голосования по Конституции
Общественная палата сможет назначить наблюдателей в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции, рассказал сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Политика
Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому
Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.
Футбол
Манчестер Юнайтед — Уотфорд 3:0
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля, почтив память павших воинов, передает РИА "Новости".
Гаджеты
Новый средний уровень в исполнении Sony. Xperia 10 II получил тройную камеру, Snapdragon 665 и аккумулятор емкостью 3600 мАч
В общем, в отличие от Xperia 1 II, Xperia 10 II действительно стал намного лучше.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Политика
Партия Зеленского обещает пересмотреть закон об украинском языке
Закон о государственном языке разделяет граждан страны и должен быть пересмотрен, считает глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Шоу-бизнес
Оксану Самойлову выписали из роддома через два дня после кесарева
Оксану Самойлову выписали из роддома через два дня после кесарева Оксану Самойлову выписали из роддома.
Политика
Путин пообещал пресекать попытки исказить историю Второй мировой войны
С обвинениями в фальсификации истории Второй мировой войны в адрес России ранее выступали Европарламент и страны Прибалтики.
Общество
Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля
Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках.
Общество
Прогноз погоды: кажется, ещё чуть-чуть и можно будет загорать
Новая серия атлантических циклонов ожидает новгородцев в ближайшую неделю, сообщили изданию в гидрометцентре (ГМЦ).
Экономика
Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900%
Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал нападки юриста Кати Гордон на Валерию
Известный продюсер Иосиф Пригожин стал на защиту своей супруги, певицы Валерии, которую жестко раскритиковала юрист, глава адвокатской фирмы, певица Екатерина Гордон из-за желания артистки пойти в политику и создать свою партию «Сильные женщины» в Госдуме.
Здоровье
Эвакуированной из КНР на Украину иностранке стало плохо
Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что иностранке, которую эвакуировали вместе с украинцами из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, вызвали скорую помощь в воскресенье, 22 февраля.
Политика
Сандерс выигрывает демократические праймериз в Неваде
Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичное голосование в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии.
Шоу-бизнес
Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке
Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Технологии
Microsoft частично обновила интерфейс Windows 10
Скоро у Windows 10 появятся новые иконки. Microsoft уже начал внедрять их. Как сообщает ToDay News Ufa, скоро у Windows 10 обновятся иконки.
Музыка
Шнуров не станет менять слова песни про выборы
Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля.
Кино
Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале
Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
Экономика
Банки начнут обмениваться данными о подозрительных переводах в СБП
Банк России планирует улучшить мониторинг переводов граждан в Системе быстрых платежей (СБП), чтобы препятствовать мошенническим операциям.
Технологии
Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию
Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Теннис
Циципас защитил титул на турнире в Марселе
Для 21-летнего греческого теннисиста турнир в Марселе стал первым выигранным соревнованием в текущем сезоне и пятым в карьере.
Общество
Карнавал в Венеции прервали из-за коронавируса
Ограничительные меры вступят в силу в полночь по местному времени. На данный момент в Италии выявлено 132 случая заражения коронавирусом.