Российские военные уничтожили террористические группировки в Сирии и предотвратили крупные угрозы для страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном концерте в честь Дня защитника Отечества в воскресенье, 23 февраля.

Путин заявил об уничтожении группировок террористов в Сирии

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