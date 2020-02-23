Военнослужащие РФ уничтожили в Сирии хорошо оснащённые террористические группировки и предотвратили угрозы для России, заявил президент Владимир Путин.

Путин заявил об уничтожении террористических группировок в Сирии

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