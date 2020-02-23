Армия и оружие

News.ruNews.ruПутин заявил об уничтожении террористических группировок в Сирии

Военнослужащие РФ уничтожили в Сирии хорошо оснащённые террористические группировки и предотвратили угрозы для России, заявил президент Владимир Путин.
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Путин заявил об уничтожении группировок террористов в Сирии

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Путин заявил об уничтожении крупных группировок террористов в Сирии

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Lenta.ru09:19

Путин отметил заслуги российских военных в Сирии

Российская газета10:14

Путин: российские военные в Сирии предотвратили крупные угрозы для РФ на дальних рубежах

Газета.Ru09:03

Путин рассказал о предотвращении крупных угроз для РФ в Сирии

Московский Комсомолец08:57

Путин: российская армия уничтожила в Сирии хорошо оснащенные террористические группировки

ТАСС08:53
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