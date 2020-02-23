Армия и оружие
News.ruПутин заявил об уничтожении террористических группировок в Сирии
Военнослужащие РФ уничтожили в Сирии хорошо оснащённые террористические группировки и предотвратили угрозы для России, заявил президент Владимир Путин.
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Биатлон
Губерниев: на Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о том, что на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича завели уголовное дело в Италии.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
Армия и оружие
120-мм «подарки» на улицу Советской Армии 23 февраля: сводка с Донбасса
На мариупольском направлении боевики 10-й бригады под руководством преступника Зубанича вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия по району населенного пункта Ленинское.
Технологии
В Instagram объяснили, почему запрещают фото девушек с обнажённой грудью
Как оказалось, причина тут весьма прозаичная. По словам Моссери, для модерации фотографий Instagram использует нейросети.
Политика
Депутат Рады поздравил украинцев с Днем защитника Отечества
Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
Космос
Взгляд из космоса: Google Earth представил новые снимки нашей планеты
Google Earth – это проект компании Google, в рамках которого в интернете размещены спутниковые и аэрофотоизображения земной поверхности.
Общество
Стало известно, как кормят эвакуированных из Китая украинцев в Новых Санжарах
Видео, опубликованное в Сети, показывает, как украинцы, эвакуированные из Китая в Новые Санжары, получают еду.
Музыка
Лоза оценил выбор Украины на «Евровидение-2020»
РИА Новости Российский музыкант Юрий Лоза одобрил решение Украины представить на "Евровидение-2020" участников с песней на украинском языке.
Футбол
Шахтер — Десна 1:0
Предлагаем наш вариант прогноза на поединок чемпионата Украины, в котором 23 февраля донецкий «Шахтер» принимает черниговскую «Десну».
Общество
Ученые проследили источник коронавируса в Китае
Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Экономика
Эксперты: золото подорожало до максимумов за 7 лет
В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что стоимость золота остигла максимума с начала 2013 года.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Здоровье
В России родовые сертификаты сделают электронными
Как сообщают "Известия", в 2020 году Минздрав, Минтруд и Фонд социального страхования запустят электронный родовый сертификат.
Футбол
Леонид Слуцкий: «Травма Тарасова эмоционально действует отрицательно»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного матча с «Шерифом» (2:0). — Последняя игра на сборе — это всегда контрольная репетиция и необходимо быть в оптимальном состоянии.
Общество
В Италии число заразившихся коронавирусом за последние дни выросло в четыре раза
Одна из верующих в свое время отказалась пройти тест на коронавирус и после этого посещала службы, где заразила остальных прихожан.
Шоу-бизнес
Певица Ирина Билык отказалась рожать из-за опасной болезни
Народная артистка Украины Ирина Билык призналась, что перенесла сложную операцию, из-за которой она больше никогда не сможет стать матерью.
Экономика
Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Общество
Метель и шквальный ветер надвигаются на Петербург
МЧС Петербурга и 47-го региона предупреждает местных жителей, что в понедельник, 24 февраля, на город и районы области надвигается шквальный ветер и метель.
Происшествия
В Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова
20 февраля в Читинском гарнизонном военном суде прошло первое открытое заседание по делу о неуставных отношениях в воинской части №54160, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов осенью прошлого года расстрелял своих сослуживцев.
Происшествия
В США учительница подсыпала наркотики ученику и занялась с ним сексом
В Чикаго 33-летняя учительница Сара Дамян совратила 14-летнего школьника, сперва накачав его наркотиками.
Политика
Трамп хочет мира между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп рассказал о своем желании, чтобы Россия и Украина достигли примирения.
Общество
Восемь россиян с Diamond Princess поместили на карантин в Казани
Восемь российских граждан, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, на котором была зарегистрирована вспышка коронавируса, в ночь на воскресенье прилетели в Казань.
Происшествия
Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку
В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
Шоу-бизнес
Павел Буре в четвертый раз станет отцом
Хоккеист Павел Буре снова станет отцом. Супруги до последнего не афишировали беременность Алины Буре.
Общество
Турция из-за коронавируса закрыла границу с Ираном
Власти Турции решили в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса закрыть границу с Ираном, где зафиксировано 43 случая заражений, из которых восемь – со смертельным исходом.
Футбол
Покер Месси принес «Барселоне» крупную победу в матче с «Эйбаром»
Армия и оружие
Остановит любого: в США оценили «странный» российский калибр
Американские СМИ заинтересовались российским боеприпасом калибра 12,7х55 мм и оружием, в котором используются эти патроны.