Армия и оружие

REGNUMREGNUMПутин заявил об уникальности российского гиперзвукового оружия

Россия создала уникальные ракетные комплексы, которые летят по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia.
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Путин назвал российское гиперзвуковое оружие уникальным

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ТК Звезда05:46

Путин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России

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