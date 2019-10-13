Россия создала уникальные ракетные комплексы, которые летят по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia.

Политика Трамп рассказал о выполнении Китаем условий торговой сделки Президент США Дональд Трамп рассказал об изменениях, которые произошли после торговых переговоров с Китаем.

Экономика Орешкин рассказал о дедолларизации торговли России с ЕС Министр экономического развития России Максим Орешкин выступил за использование расчетов в рублях и евро для транзакций в нефтегазовой сфере.

Происшествия Один человек ранен во время стрельбы в торговом центре во Флориде Один человек получил огнестрельное ранение в воскресенье в результате стрельбы в торговом центре американского города Бока-Ратон (штат Флорида).

Армия и оружие Эсминец «Портер» ВМС США зашел в порт Одессы Эсминец управляемого ракетного оружия — противоракетной обороны (УРО-ПРО) «Портер» ВМС США пришвартовался в одесском порту.

Армия и оружие Путин высказался о гонке вооружений и возможности новой холодной войны Президент Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic выразил надежду, что гонка вооружений не приведет к новой холодной войне.

Происшествия В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.

Политика Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Происшествия Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 33 человек До 33 человек возросло количество погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна «Хагибис».

Происшествия В Екатеринбурге напали на чемпиона мира по карате Трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина.

Футбол Кипр — Россия 0:5 Сборная России по футболу разгромила команду Кипра и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

Политика Венгерская оппозиция одержала победу в борьбе за Будапешт Согласно результатам подсчета 82% бюллетеней, единый кандидат от оппозиции Гергель Карачон набирает 51% голосов, в то время как кандидат от правящей партии Иштван Тарлош, который управлял венгерской столицей с 2010 года, набирает около 44%.

Политика Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos.

Происшествия Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".

Армия и оружие США выводят из Сирии около тысячи военных США объявили о выводе около 1 тыс. военных из Сирии на фоне операции Турции в регионе. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Общество Россия завершает переход на цифровое телевещание Переход на цифровое телевещание в Дагестане позволит обеспечить прием телепрограмм на 98,8% территории республики, тогда как аналоговое вещание покрывало около 90%, рассказал ТАСС министр информатизации, связи и массовых коммуникаций региона Сергей Снегирев.

Политика Поклонская и Бальбек ответили на угрозы Киева из-за их визита в Турцию Депутаты Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская и Руслан Бальбек прокомментировали угрозы украинской прокуратуры дать оценку их визиту в Турцию, назвав это заявление абсурдом и бумаготворчеством.

Здоровье У жаловавшейся на слабость россиянки нашли полуметровую опухоль Московские врачи вырезали гигантскую опухоль у 52-летней пациентки, которая обратилась с жалобами на общую слабость и увеличившийся живот.

Общество Что ждет жителей Красноармейского района с 14 по 20 октября Овен Пересмотрите семейный бюджет: в последнее время деньги уходят, будто вода сквозь пальцы.

Шоу-бизнес Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.