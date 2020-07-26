Политика
Политическая ЭкспертизаПутин сообщил о принятии новых кораблей в состав ВМФ РФ в 2020 году
Состав Военно-морского флота Российской Федерации пополнится 40 новыми кораблями. Об этом заявил президент государства Владимир Путин.
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Общество
Фигуристка Бойкова: приведите Крым в порядок! Эта разруха и бедность вызывают сожаление
Чемпионат 03:40
Политика
В Петербурге начался Главный военно-морской парад
В Санкт-Петербурге начался Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ.
Российская газета 04:23
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Происшествия
Мигрант признался в поджоге собора XV века во Франции
Выходец из Руанды признался в поджоге собора Святых Петра и Павла XV века во французском городе Нант. Об этом сообщает Associated Press.
Lenta.ru 04:08
Здоровье
Врач рассказал, как отличить грипп от коронавируса
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в эфире радиостанции "Говорит Москва" напомнил, как отличить грипп от COVID-19.
РИА Новости 04:03
Единоборства
Уиттакер победил Тилла в главном бою UFC в Абу-Даби
В главном бою вечера экс-чемпион UFC австралиец Роберт Уиттакер (21-5) победил по очкам британца Даррена Тилла (18-3-1).
News.ru вчера в 23:31
Шоу-бизнес
Полина Гагарина похудела на 30 кг благодаря пяти продуктам
Певица Полина Гагарина рассказала, как ей удалось похудеть на 30 килограмм. Она открыла секрет, какие продукты ела.
ToDay News Ufa 01:41
Происшествия
Под Белгородом жена сбросила мужа в выгребную яму и залила бетоном
На следующий день женщина вызвала бетономешалку и залила яму бетоном. При этом она сообщила, что муж якобы пропал.
РИА Новости вчера в 20:07
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Авто
«Клубный сервис» разобрал самый дорогой УАЗ «Патриот» и разочаровался
Новые автомобили 24 июля в 04:09
Общество
В России за сутки коронавирусом заболели 5765 человек
За последние 24 часа в России коронавирусом заболели 5765 человек, умерли – 77, вылечились – 3110, сообщает оперштаб по противодействию коронавирусу в воскресенье, 26 июля.
Online47.ru 03:37
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета вчера в 09:54
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Политика
Трамп: США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса
Американские власти скупили 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», применяющегося для лечения зараженных коронавирусом пациентов, заявил президент США Дональд Трамп.
Live24 вчера в 03:42
Армия и оружие
Российская армия получит новый ракетный комплекс «Баргузин»
Инвест-Форсайт 23 июля в 05:41
Общество
Умерла автор знаменитого манифеста против перестройки Нина Андреева
Скончалась автор знаменитого антиперестроечного письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева.
Газета.Ru 03:26
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен была госпитализирована с подозрением на инсульт
62-летняя Елена Кондулайнен была госпитализирована в медицинское учреждение с подозрением на инсульт.
Вокруг ТВ вчера в 06:18
Экономика
Россиянам дали совет по выбору банка для открытия вклада
Эксперты посоветовали россиянам, какой банк лучше выбрать, чтобы открыть вклад.
ToDay News Ufa 01:32
Политика
Кедми уверен, что Китай никогда не сможет стать угрозой для России
Китай никогда не превратится в угрозу для России, даже если США полностью утратят статус мировой державы, считает эксперт из Израиля, бывший глава спецслужбы Натив Яков Кедми.
Политическая Экспертиза 24 июля в 03:45
Футбол
ФК «Зенит» завоевал Кубок России
BFM.ru вчера в 12:15
Здоровье
Главный инфекционист США оценил роль медицинской маски при пандемии
По словам Фаучи, многие ученые пытаются оценить эффективность ношения масок, однако однозначных выводов так и не получено.
РЕН ТВ вчера в 18:08
Общество
Собянин сообщил об уровне торговли выше показателей прошлого года
Объемы продаж в Москве на прошлой неделе превысили показатели аналогичного периода 2019 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 02:32
Экономика
Украине предрекли пандемическое вымирание экономики
Украинскую экономику ждут непростые времена, а правительство делает всё, чтобы похоронить гривну, пишет директор Института экономики Украины Александр Гончаров в своей статье для издания «Главред».
Известия вчера в 16:00
Гаджеты
Возможная дата презентации нового iPhone 12 названа
Evo-rus.com 01:42
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 24 июля в 02:46
Здоровье
Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 13:55
Политика
Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»
Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Общество
Двое умерли от коронавируса в Мурманской области за сутки
7172 жителей выявили с коронавирусом на остальной территории Мурманской области.
Kursk.com 03:45