Состав Военно-морского флота Российской Федерации пополнится 40 новыми кораблями. Об этом заявил президент государства Владимир Путин.

Путин сообщил о принятии новых кораблей в состав ВМФ РФ в 2020 году

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Экономика Украине предрекли пандемическое вымирание экономики Украинскую экономику ждут непростые времена, а правительство делает всё, чтобы похоронить гривну, пишет директор Института экономики Украины Александр Гончаров в своей статье для издания «Главред». 2