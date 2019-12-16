с чего всё началось

Политика Путин подписал закон о праве выезда за границу экс-сотрудников ФСБ Президент России Владимир Путин подписал в среду закон о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников ФСБ; максимальный срок такого ограничения может составлять пять лет.

Экономика Число новых жилых комплексов в Москве и области сократилось на 50% за год С начала года реализация шла в 490 корпусах (как в новых, так и в ранее запущенных ЖК) суммарной площадью около 7,9 млн кв. м. По сравнению с прошлым годом число новых ЖК, вышедших на реализацию, сократилось на 48%, новых корпусов — на 29%, а суммарная площадь жилых помещений в них упала на 28%.

Политика Песков дал комментарий на предложение ввода контингента ООН в Донбасс Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о том, что Украина может вернуться к предложению о вводе контингента ООН в районы Донбасса.

Космос Рогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну Роскосмос планирует создать так называемый универсальный лифт, с помощью которого будет доставлять на поверхность спутника Земли коммерческие грузы.

Экономика Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо» Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов.

Энергетика На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС «Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.

Общество Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.

Общество Соведущего Малышевой не пустили в Россию На днях, по данным «Базы», Гандельман не сумел пройти паспортный контроль в московском аэропорту Домодедово — пограничники сообщили ему о невозможности попасть в Россию по причине проблем с рабочей визой, которую ему сделал Первый канал.

Спорт Российские гандболистки завоевали бронзу чемпионата мира Женская сборная России по гандболу завоевала бронзовые медали чемпионата мира, который проходит в Японии.

Общество На Колыме в январе ждут сильные морозы В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.

Фигурное катание Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.