Политика

РЕН ТВРЕН ТВПутин заявил об усилении позиций России на мировом рынке оружия

Президент России Владимир Путин поручил министрам принять "дорожную карту" по выполнению стратегии военно-технического сотрудничества (ВТС). Стенограмма выступления главы РФ опубликована на сайте Кремля.
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с чего всё началось
«Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции», — цитирует
 главу государства пресс-служба Кремля.
RT на русском06:07

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Путин рассказал об усилении позиций России на мировом рынке оружия

Комсомольская правда07:16

Путин рассказал об усилении позиций России на мировом рынке оружия

Известия06:23

Путин заявил об укреплении позиций России в области ВТС, несмотря на санкции

Коммерсантъ06:43

Путин заявил об укреплении позиций России на глобальном рынке вооружения

ТАСС06:39

Путин заявил об усилении позиций России на рынке оружия вопреки санкциям

РБК06:53

Путин заявил об укреплении позиций России на мировом рынке вооружений

RT на русском06:07

Путин рассказал о росте экспорта российского оружия

РИА Новости06:09
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Общество

На Apple, Google и Tesla подали в суд в связи с гибелью детей в шахтах

Международная правозащитная организация IRAdvocates подала коллективный иск к технологическим компаниям Apple, Alphabet (материнская компания Google), а также Tesla, Dell и Microsoft в связи с гибелью детей на кобальтовых шахтах в Демократической Республике Конго (ДРК).
Известия 11:16
Музыка

Корнелюк: Ротару отлично выступила в России

Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
SM News вчера в 19:35
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Минздрав Коми весь год судится с прокуратурой из-за ребенка-инвалида

В истекшем периоде 2019 года прокуратура Воркуты подала три исковых заявления к Минздраву Коми в защиту прав этого ребенка-инвалида, два из которых касаются возмещения денежных средств, затраченных на приобретение лекарственных препаратов.
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Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов

RT на русском вчера в 18:41
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В Берлине вскрыли могилу нациста Рейнхарда Гейдриха

В Берлине неизвестные раскопали могилу нациста Рейнхарда Гейдриха, который в 1939-1942 годах был начальником Главного управления имперской безопасности.
Интерфакс 09:36
Хоккей

Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов

Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.
РИА Новости 12:18
Политика

Путин и Меркель обсудили итоги «нормандского саммита»

"Нормандский саммит" Лидеры стран "нормандской четверки" в ночь на 10 декабря приняли коммюнике по итогам встречи в Париже.
РИА Новости 09:44
Здоровье

Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков

В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.
Доктор Питер 09:40
Политика

Власти Украины собираются ввести двойное гражданство

Украинские власти планируют разрешить двойное гражданство, если иностранец захочет стать украинцем.
Газета.Ru 11:43
Происшествия

Директор ФБК Жданов заявил о намерении участвовать в выборах в Госдуму

Интерфакс 12:29
Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия вчера в 15:32
Политика

В ДНР выступили против предложенных Зеленским поправок в конституцию

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) выступила против поправок в конституцию Украины, которые предложил президент страны Владимир Зеленский.
Lenta.ru 12:58
Армия и оружие

Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

Lenta.ru вчера в 21:33
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The National Interest (США): как Сирия стала центральным элементом ближневосточной стратегии России (The National Interest)

Весь последний месяц американские эксперты и политики, особенно республиканцы, часто упоминали о том, что военная кампания России в Сирии ознаменовала собой возвращение Москвы на Ближний Восток.
ИноСМИ 12:20
Политика

Макрон приедет в Москву на празднование Дня Победы

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Авто

Hyundai показал скетчи бюджетного седана Aura

Корейский автопроизводитель Hyundai готовится к презентации нового бюджетного седана Aura, а пока в Сети появились скетчи этой модели.
Letnews.ru 09:56
Политика

Украинские министры начали подавать в отставку «из-за низких зарплат»

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Милованов и министр юстиции Украины Малюська официально подали прошение об отставке премьер-министру Украины Гончаруку.
ИА Новороссия 11:56
Шоу-бизнес

Ольга Бузова отказала всем участникам шоу «План Б»

Возможно, решение Ольги Бузовой отказать финалистам проекта связано с тем, что её сердце уже занято.
Uznayvse.ru 07:27
Армия и оружие

В Черное море вошел американский эсминец «Росс»

Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря.
Российская газета вчера в 12:10
Общество

Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг

В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.
РИА Новости 09:00
Общество

Путин подписал закон о вводе электронных трудовых книжек

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек.
РЕН ТВ 08:17
Политика

В бундестаге поднят вопрос о ситуации с русским языком в Германии

Депутаты подчеркивают, что в Германии в настоящий момент проживают около 6 миллионов русскоязычных людей, но русский язык в качестве школьного предмета не получает от министерств культуры федеральных земель достаточного внимания и поддержки.
Аргументы недели 01:50
Шоу-бизнес

Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь

Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Радио Sputnik 09:21
Футбол

Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
RT на русском 06:25
Авто

Тягач будущего показали на автозаводе КамАЗ

Камский автомобильный завод к 50-летнему юбилею предприятия представил тягач нового поколения КамАЗ-54901 Continent.
Вечерняя Москва 10:50
Экономика

Современный комбикормовый завод заработал в Ржеве Тверской области

Первая очередь комбикормового завода ГК «Агропромкомплектация» запущена в городе Ржеве Тверской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 16 декабря.
REGNUM 04:57
Общество

Генконсул Италии рассказал о пятилетней шенгенской визе для россиян

В 2020 году россияне, которые часто путешествуют в страны Евросоюза, смогут получить пятилетнюю шенгенскую визу согласно новым правилам.
Известия 12:29
Авто

Назвали лучшее время года для покупки нового автомобиля

Эксперты проанализировали рынок и назвали лучшее время года для покупки нового автомобиля.
Автоновости дня вчера в 00:07
Футбол

«Рубин» объявил об отставке Романа Шаронова

Тренер «Рубина» Роман Шаронов ушел со своего поста, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Коммерсантъ Казань 07:36
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

Известия вчера в 13:41
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