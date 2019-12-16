Политика
РЕН ТВПутин заявил об усилении позиций России на мировом рынке оружия
Президент России Владимир Путин поручил министрам принять "дорожную карту" по выполнению стратегии военно-технического сотрудничества (ВТС). Стенограмма выступления главы РФ опубликована на сайте Кремля.
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с чего всё началось
«Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.RT на русском06:07
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Общество
На Apple, Google и Tesla подали в суд в связи с гибелью детей в шахтах
Международная правозащитная организация IRAdvocates подала коллективный иск к технологическим компаниям Apple, Alphabet (материнская компания Google), а также Tesla, Dell и Microsoft в связи с гибелью детей на кобальтовых шахтах в Демократической Республике Конго (ДРК).
Музыка
Корнелюк: Ротару отлично выступила в России
Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
Здоровье
Минздрав Коми весь год судится с прокуратурой из-за ребенка-инвалида
В истекшем периоде 2019 года прокуратура Воркуты подала три исковых заявления к Минздраву Коми в защиту прав этого ребенка-инвалида, два из которых касаются возмещения денежных средств, затраченных на приобретение лекарственных препаратов.
Футбол
Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов
Происшествия
В Берлине вскрыли могилу нациста Рейнхарда Гейдриха
В Берлине неизвестные раскопали могилу нациста Рейнхарда Гейдриха, который в 1939-1942 годах был начальником Главного управления имперской безопасности.
Хоккей
Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов
Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.
Политика
Путин и Меркель обсудили итоги «нормандского саммита»
"Нормандский саммит" Лидеры стран "нормандской четверки" в ночь на 10 декабря приняли коммюнике по итогам встречи в Париже.
Здоровье
Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков
В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.
Политика
Власти Украины собираются ввести двойное гражданство
Украинские власти планируют разрешить двойное гражданство, если иностранец захочет стать украинцем.
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Политика
В ДНР выступили против предложенных Зеленским поправок в конституцию
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) выступила против поправок в конституцию Украины, которые предложил президент страны Владимир Зеленский.
Армия и оружие
Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США
Армия и оружие
The National Interest (США): как Сирия стала центральным элементом ближневосточной стратегии России (The National Interest)
Весь последний месяц американские эксперты и политики, особенно республиканцы, часто упоминали о том, что военная кампания России в Сирии ознаменовала собой возвращение Москвы на Ближний Восток.
Политика
Макрон приедет в Москву на празднование Дня Победы
Авто
Hyundai показал скетчи бюджетного седана Aura
Корейский автопроизводитель Hyundai готовится к презентации нового бюджетного седана Aura, а пока в Сети появились скетчи этой модели.
Политика
Украинские министры начали подавать в отставку «из-за низких зарплат»
Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Милованов и министр юстиции Украины Малюська официально подали прошение об отставке премьер-министру Украины Гончаруку.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отказала всем участникам шоу «План Б»
Возможно, решение Ольги Бузовой отказать финалистам проекта связано с тем, что её сердце уже занято.
Армия и оружие
В Черное море вошел американский эсминец «Росс»
Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря.
Общество
Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг
В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.
Общество
Путин подписал закон о вводе электронных трудовых книжек
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек.
Политика
В бундестаге поднят вопрос о ситуации с русским языком в Германии
Депутаты подчеркивают, что в Германии в настоящий момент проживают около 6 миллионов русскоязычных людей, но русский язык в качестве школьного предмета не получает от министерств культуры федеральных земель достаточного внимания и поддержки.
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь
Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Авто
Тягач будущего показали на автозаводе КамАЗ
Камский автомобильный завод к 50-летнему юбилею предприятия представил тягач нового поколения КамАЗ-54901 Continent.
Экономика
Современный комбикормовый завод заработал в Ржеве Тверской области
Первая очередь комбикормового завода ГК «Агропромкомплектация» запущена в городе Ржеве Тверской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 16 декабря.
Общество
Генконсул Италии рассказал о пятилетней шенгенской визе для россиян
В 2020 году россияне, которые часто путешествуют в страны Евросоюза, смогут получить пятилетнюю шенгенскую визу согласно новым правилам.
Авто
Назвали лучшее время года для покупки нового автомобиля
Эксперты проанализировали рынок и назвали лучшее время года для покупки нового автомобиля.
Футбол
«Рубин» объявил об отставке Романа Шаронова
Тренер «Рубина» Роман Шаронов ушел со своего поста, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Общество