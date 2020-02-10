с чего всё началось

Президент России Владимир Путин заявил о нарастающей турбулентности международной обстановки. Об этом говорится в поздравительной телеграмме главы государства по случаю Дня дипломатического работника, опубликованной на сайте Кремля в понедельник, 10 февраля.

Путин заявил о нарастающей турбулентности обстановки в мире

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