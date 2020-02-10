Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин заявил о нарастающей турбулентности обстановки в мире

Президент России Владимир Путин заявил о нарастающей турбулентности международной обстановки. Об этом говорится в поздравительной телеграмме главы государства по случаю Дня дипломатического работника, опубликованной на сайте Кремля в понедельник, 10 февраля.
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с чего всё началось
«Международная обстановка становится более турбулентной, а значит, требуются ещё более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка», — цитирует
 главу государства пресс-служба Кремля.
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