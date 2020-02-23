Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПутин заявил об уничтожении группировок террористов в Сирии

Российские военные уничтожили террористические группировки в Сирии и предотвратили на крупные угрозы для страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном концерте в честь Дня защитника Отечества в воскресенье, 23 февраля.
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Путин заявил о предотвращении крупных угроз для России на дальних рубежах

Lenta.ru09:19

Путин: российские военные в Сирии предотвратили крупные угрозы для РФ на дальних рубежах

Газета.Ru09:03

Путин заявил о ликвидации террористов в Сирии

Москва 2409:11

Путин заявил об уничтожении террористических группировок в Сирии

News.ru09:07

Путин отметил вклад ВС РФ в Сирии в предотвращение угрозы для страны

ТК Звезда09:05

Путин заявил об уничтожении группировок террористов в Сирии

Известия09:18

Путин рассказал о предотвращении крупных угроз для РФ в Сирии

Московский Комсомолец08:57
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Общество

В Уфе провели парад для 102-летнего героя-фронтовика

РИА Новости 07:41
Здоровье

Эвакуированной из-за коронавируса на Украину иностранке стало плохо

Иностранке, которую эвакуировали из Китая на Украину в связи с эпидемией коронавируса, стало плохо — женщине вызвали скорую из-за болей в животе.
Lenta.ru 07:41
Игры

Создатели Metro: Exodus полностью переходят на рейтрейсинг

Metro: Exodus стала одной из первых игр с полноценной поддержкой рейтрейсинга, однако Шишковцов отмечает, что это лишь проба пера — первое поколение технологии, тогда как в будущем они смогут показать куда более впечатляющую работу.
Игромания.ру 08:17
Биатлон

Норицын будет уволен после окончания сезона

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын будет уволен после окончания текущего сезона.
LiveSport.ru 08:57
Происшествия

«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам

«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Ведомости 21 февраля в 18:05
Биатлон

Биатлонист Логинов отказался от масс-старта ЧМ

Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов не примет участия в масс-старте чемпионата мира в итальянском Антхольце.
BFM.ru 04:53
Общество

Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах

Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Lenta.ru 07:29
Общество

Запрещенный на Украине праздник 23 февраля вышел в лидеры запросов Google

На Украине поисковый запрос со словами «23 февраля праздник» находится в тройке самых частых среди пользователей Google, свидетельствуют данные сервиса Google Trends.
REGNUM 08:26
Музыка

Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

Музыкальная группа Go-A представит Украину на конкурсе «Евровидение-2020», который пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме.
RT на русском вчера в 17:01
Политика

Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы

Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины.
РИА Новости 21 февраля в 15:20
Происшествия

На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком

Маршрутный автобус и грузовик столкнулись в Николаевской области Украины, пострадали оба водителя и шесть пассажиров маршрутки, сообщается в воскресенье на сайте Госслужбы Украины по ЧС.
РИА Новости 03:42
Наука

Быстрота принятия решения о награде влияет на рецидив депрессии

Швейцарские ученые из Цюрихского университета установили, что быстрота принятия решения потратить усилия на получение вознаграждения влияет на рецидив депрессии.
Московский Комсомолец в Марий Эл 21 февраля в 06:49
Армия и оружие

Первая партия российских ЗРК «Панцирь-С1» доставлена в Сербию

Отечественные зенитные ракетные комплексы «Панцирь-С1» доставлены на сербский военный аэродром, сообщил министр обороны Сербии Александр Вулин.
Политика Сегодня вчера в 11:06
Политика

На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету

На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".
Российская газета 07:50
Политика

Идентичность с акцентом: паспорта для Великобритании сделают в Польше

Выяснилось, что новые паспорта, которые страна вводит взамен устаревших Евросоюза, будут напечатаны в Польше.
Infox.ru вчера в 08:56
Футбол

Бартомеу не намерен уходить в отставку с поста президента «Барселоны»

Хосеп Мария Бартомеу не собирается покидать должность президента каталонской «Барселоны», несмотря на критику болельщиков и недавний скандал с социальными сетями, сообщает Mundo Deportivo.
Чемпионат 06:52
Общество

Пациентка роддома в Псковской области пожаловалась на опарышей в супе

Находившаяся в роддоме жительница Острова Псковской области обнаружила в супе опарышей.
Ридус 09:05
Происшествия

Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 37

Число пострадавших на востоке Турции в результате землетрясения возросло до 37, число погибших увеличилось до девяти.
RT на русском 07:40
Шоу-бизнес

Ребёнок Илона Маска сможет сам выбрать себе пол

News.ru 01:47
Общество

Пожаловавшейся Путину на доход петербурженке нашли работу

Напомним, жительница Санкт-Петербурга спросила Путина, как прожить на 10 тыс. 800 рублей в месяц.
Взгляд.ру 21 февраля в 13:14
Политика

Протестующие у офиса Зеленского требуют уволить главу МВД Украины

BFM.ru 08:21
Единоборства

Фьюри стал первым в истории тяжеловесом, выигравшим все чемпионские пояса

Британец Тайсон Фьюри, завоевавший титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC, стал автором уникального достижения.
Матч ТВ 05:35
Наука

По изменению гравитации ученые смогли предсказывать землетрясение

Немецкие эксперты разработали новый алгоритм, который позволяет по изменению гравитации предсказывать землетрясение.
МедиаПоток 03:01
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поскользнулась на платье

На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
VSE42.RU 20 февраля в 21:40
Музыка

Шнуров не станет менять слова песни про выборы

Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля.
Piter.tv вчера в 13:34
Общество

Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20 февраля в 11:13
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
iReactor вчера в 21:48
Политика

Кива матом послал декоммунизаторов и поздравил с 23 февраля

Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил своих подписчиков в соцсети с 23 февраля и недвусмысленно выразил отношение к запрету на Украине советского праздника.
Rusvesna.su 07:59
Футбол

Новичок «Рубина» Дмитрий Тарасов получил травму на тренировке

АиФ Казань 21 февраля в 06:13
Здоровье

Врач Комаровский поговорил с жителями Новых Санжар о коронавирусе

Врач и телеведущий Евгений Комаровский встретился с жителями поселка Новые Санжары Полтавской области Украины и объяснил им ситуацию с коронавирусом, передает телеканал "112 Украина".
Газета.Ru 01:14
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