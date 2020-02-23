Армия и оружие
ИзвестияПутин заявил об уничтожении группировок террористов в Сирии
Российские военные уничтожили террористические группировки в Сирии и предотвратили на крупные угрозы для страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном концерте в честь Дня защитника Отечества в воскресенье, 23 февраля.
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Общество
В Уфе провели парад для 102-летнего героя-фронтовика
Здоровье
Эвакуированной из-за коронавируса на Украину иностранке стало плохо
Иностранке, которую эвакуировали из Китая на Украину в связи с эпидемией коронавируса, стало плохо — женщине вызвали скорую из-за болей в животе.
Игры
Создатели Metro: Exodus полностью переходят на рейтрейсинг
Metro: Exodus стала одной из первых игр с полноценной поддержкой рейтрейсинга, однако Шишковцов отмечает, что это лишь проба пера — первое поколение технологии, тогда как в будущем они смогут показать куда более впечатляющую работу.
Биатлон
Норицын будет уволен после окончания сезона
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын будет уволен после окончания текущего сезона.
Происшествия
«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам
«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Биатлон
Биатлонист Логинов отказался от масс-старта ЧМ
Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов не примет участия в масс-старте чемпионата мира в итальянском Антхольце.
Общество
Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах
Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Общество
Запрещенный на Украине праздник 23 февраля вышел в лидеры запросов Google
На Украине поисковый запрос со словами «23 февраля праздник» находится в тройке самых частых среди пользователей Google, свидетельствуют данные сервиса Google Trends.
Музыка
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Музыкальная группа Go-A представит Украину на конкурсе «Евровидение-2020», который пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Политика
Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины.
Происшествия
На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
Маршрутный автобус и грузовик столкнулись в Николаевской области Украины, пострадали оба водителя и шесть пассажиров маршрутки, сообщается в воскресенье на сайте Госслужбы Украины по ЧС.
Наука
Быстрота принятия решения о награде влияет на рецидив депрессии
Швейцарские ученые из Цюрихского университета установили, что быстрота принятия решения потратить усилия на получение вознаграждения влияет на рецидив депрессии.
Армия и оружие
Первая партия российских ЗРК «Панцирь-С1» доставлена в Сербию
Отечественные зенитные ракетные комплексы «Панцирь-С1» доставлены на сербский военный аэродром, сообщил министр обороны Сербии Александр Вулин.
Политика
На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету
На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".
Политика
Идентичность с акцентом: паспорта для Великобритании сделают в Польше
Выяснилось, что новые паспорта, которые страна вводит взамен устаревших Евросоюза, будут напечатаны в Польше.
Футбол
Бартомеу не намерен уходить в отставку с поста президента «Барселоны»
Хосеп Мария Бартомеу не собирается покидать должность президента каталонской «Барселоны», несмотря на критику болельщиков и недавний скандал с социальными сетями, сообщает Mundo Deportivo.
Общество
Пациентка роддома в Псковской области пожаловалась на опарышей в супе
Находившаяся в роддоме жительница Острова Псковской области обнаружила в супе опарышей.
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 37
Число пострадавших на востоке Турции в результате землетрясения возросло до 37, число погибших увеличилось до девяти.
Общество
Пожаловавшейся Путину на доход петербурженке нашли работу
Напомним, жительница Санкт-Петербурга спросила Путина, как прожить на 10 тыс. 800 рублей в месяц.
Единоборства
Фьюри стал первым в истории тяжеловесом, выигравшим все чемпионские пояса
Британец Тайсон Фьюри, завоевавший титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC, стал автором уникального достижения.
Наука
По изменению гравитации ученые смогли предсказывать землетрясение
Немецкие эксперты разработали новый алгоритм, который позволяет по изменению гравитации предсказывать землетрясение.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поскользнулась на платье
На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
Музыка
Шнуров не станет менять слова песни про выборы
Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля.
Общество
Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
Политика
Кива матом послал декоммунизаторов и поздравил с 23 февраля
Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил своих подписчиков в соцсети с 23 февраля и недвусмысленно выразил отношение к запрету на Украине советского праздника.
Футбол
Новичок «Рубина» Дмитрий Тарасов получил травму на тренировке
Здоровье
Врач Комаровский поговорил с жителями Новых Санжар о коронавирусе
Врач и телеведущий Евгений Комаровский встретился с жителями поселка Новые Санжары Полтавской области Украины и объяснил им ситуацию с коронавирусом, передает телеканал "112 Украина".