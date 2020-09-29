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Известия

Путин заявил об усталости россиян от масок и ограничений

Президент России Владимир Путин заявил, что понимает граждан страны, которым надоело носить медицинские маски и соблюдать меры защиты от вируса, однако он подчеркнул, что COVID-19 — это «очень опасный и тихий противник».В источнике
Владимир Путин
Конечно, маски, социальная дистанция, тому подобное, тем более изоляция, определенные и известные ограничения по местам учебы, работы, безусловно, это все людям надоело, и я их прекрасно понимаю.
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ТАСС

Путин заявил, что понимает россиян, которым надоели меры по борьбе с коронавирусом

ТАСС09:15
RT на русском

Путин назвал коронавирус «опасным и тихим врагом»

RT на русском08:54
News.ru

Путин назвал коронавирус тихим и опасным противником

News.ru09:10
РИА Новости

Путин назвал коронавирус очень опасным и тихим противником

РИА Новости09:02
Комсомольская правда

«Маски, а тем более изоляция людям надоели»: Путин предложил необременительные меры защиты

Комсомольская правда08:57
Коммерсантъ

Путин: маски и ограничения надоели, но COVID-19 — опасный противник

Коммерсантъ09:13
РБК

Путин назвал коронавирус «тихим и опасным противником»

РБК09:15

На Марсе обнаружены озера с жидкой водой

Исследовательская группа во главе с Себастьяном Эмануэлем Лауро из Университета Рома Тре (Италия) опубликовала исследование, доказывающее, что под южным полюсом Марса существует огромное озеро с жидкой соленой водой, окруженное сетью более мелких водоемов.
Российская газета09:28
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