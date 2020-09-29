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Президент России Владимир Путин заявил, что понимает граждан страны, которым надоело носить медицинские маски и соблюдать меры защиты от вируса, однако он подчеркнул, что COVID-19 — это «очень опасный и тихий противник».