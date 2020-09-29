Путин заявил об усталости россиян от масок и ограничений
Президент России Владимир Путин заявил, что понимает граждан страны, которым надоело носить медицинские маски и соблюдать меры защиты от вируса, однако он подчеркнул, что COVID-19 — это «очень опасный и тихий противник».В источнике
Конечно, маски, социальная дистанция, тому подобное, тем более изоляция, определенные и известные ограничения по местам учебы, работы, безусловно, это все людям надоело, и я их прекрасно понимаю.
Подробнее о событии
«Маски, а тем более изоляция людям надоели»: Путин предложил необременительные меры защиты
Комсомольская правда08:57