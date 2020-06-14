Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин.

с чего всё началось

Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями.

В России 528 964 человек заразились, из них 6948 скончались, свыше 280 тысяч вылечились. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии

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