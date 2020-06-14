Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин заявил об уверенном выходе России из пандемии

В России 528 964 человек заразились, из них 6948 скончались, свыше 280 тысяч вылечились. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Владимир Путин
Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями.
— Владимир ПутинРИА Новости 05:34
с чего всё началось

Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии

Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости05:34

Подробнее о событии

Путин заявил о минимальных потерях у выходящей из пандемии России

РБК05:59

Путин: Россия выходит из пандемии коронавируса с минимальными потерями

Комсомольская правда05:51

Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса

Известия05:30

Путин: Россия уверенно выходит из пандемии коронавируса

Коммерсантъ05:37

Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса

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Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии

РИА Новости05:34

Президент России объяснил сложность выхода США из ситуации с коронавирусом

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Главу Сургута госпитализировали с коронавирусом

В Сургуте мэр Вадим Шувалов заразился коронавирусом.
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Организаторы говорят, что более двух десятков студий, издателей и разработчиков примут участие в PC Gaming Show, который предложит «эксклюзивные трейлеры, интервью и шоу».
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Соловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения

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Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
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Общество

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Общество

Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции

На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Происшествия

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Кино

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Петербургский дневник 11 июня в 19:55
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Экономика

В Самарской области построят новый завод

По предварительным подсчётам, строительство завода позволит привлечь в регион инвестиции на сумму 100 миллионов рублей, а также создаст 20 новых рабочих мест.
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Политика

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ТАСС вчера в 14:32
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Общество

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Российская газета 05:19
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Общество

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Происшествия

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Испания откроет границы со странами шенгенской зоны

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