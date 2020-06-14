Коронавирус
РИА НовостиПутин заявил об уверенном выходе России из пандемии
Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин.
Читать в источнике
Оценить760
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 10:46, Ашберн
Авто
Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada
Новые автомобили вчера в 01:02
Авто
Porsche представила новый Cayenne GTS
Разгон до «сотни» новой Cayenne GTS занимает на 0,4 секунды меньше, чем у предшественника с «шестеркой».
Evo-rus.com 12 июня в 13:22
Авто
Новый Geely FY11 привезут в Россию из Китая
Запуск продаж Geely FY11 в России намечен на третий квартал, хотя в компании понимают возможность каких-либо задержек.
SpeedMe вчера в 15:18
Происшествия
В Пулково столкнулись два самолета
Коммерсантъ 07:43
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
Деловое.ТВ 04:33
Авто
Рейтинг самых нержавеющих кроссоверов составили
Эксперты портала NJCAR.RU составили рейтинг самых нержавеющих массовых кроссоверов, доступных на российском рынке.
Новые автомобили 12 июня в 01:14
Хоккей
Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси до $ 16 млн
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси, информирует The Middletown Press.
Чемпионат вчера в 09:32
Футбол
«Атлетик» и «Атлетико» сыграли вничью
Sport24.ru 09:58
Авто
2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня вчера в 02:10
Авто
Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail
Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня вчера в 03:17
Авто
Появились «живые» фото нового кроссовера Haval
Марка Haval опубликовала первые "живые" фотографии нового брутального кроссовера под заводским индексом B06.
Новые автомобили вчера в 00:21
Авто
Nissan тестирует абсолютно новый Qashqai
Текущее поколение кроссовера Nissan Qashqai на рынке с 2013 года, и новое поколение уже почти готово.
AvtoVolgograda.ru вчера в 02:06
Авто
Компания EarthCruiser показала новые четырехместные кемперы
Американская компания EarthCruiser, специализирующаяся на производстве внедорожных автодомов, выпустила новые версии своих кемперов FX и EXP с двухрядной кабиной.
Car.ru 12 июня в 01:38
Авто
«КамАЗ» создал первый карьерный самосвал
Специалисты Научно-технического центра "КамАЗ" представили первый карьерный самосвал из семейства "Самсон".
Новые автомобили 11 июня в 04:17
Авто
Компания Genesis вдвое увеличила гарантию на новый дизельный мотор
В ответ на жалобы покупателей компания Genesis решила предоставлять на новый 3,0-литровый турбодизель гарантию в течение 10 лет или 200 тыс. километров пробега.
Тарантас Ньюс 04:59
Авто
Поставки в Европу электрокаров Volkswagen ID.3 начнутся в сентябре
Автоновости дня 12 июня в 03:14
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Энергетика
Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию
Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
REGNUM вчера в 10:56
Космос
Toyota запатентовала луноход в России
Японская компания Toyota зарегистрировала в России свой первый луноход. На разработку агрегата специалисты потратили чуть больше года.
Телеканал 360° 03:13
Финансы
Спекулянты увеличили ставку на рост евро до максимума более чем за 2 года
Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили длинную позицию по фьючерсам в евро до самого высокого уровня с мая 2018 года.
Profinance.ru 12 июня в 17:12
Авто
В России начали принимать заказы на новый Land Rover Defender
В России начался прием заказов на первые 130 внедорожников Land Rover Defender новой генерации.
Новые автомобили 11 июня в 11:47
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием ее отца.
Телеканал 360° 12 июня в 20:29
Политика
Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
РБК вчера в 13:11
Армия и оружие
Soha: Россия на Параде Победы покажет «военный сюрприз» для Запада
Evo-rus.com 09:39
Общество
Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии
Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия 12 июня в 15:52
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
RT на русском 06:26
Авто
Lexus анонсировал показ нового Lexus IS
Ранее издание speedme.ru писало, что американский офис Lexus представил тизер нового IS и обозначил дату дебюта.
SpeedMe 12 июня в 07:07