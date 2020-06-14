Коронавирус

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Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин.
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Владимир Путин объявил, что Россия выходит из пандемии с минимальными потерями

Эхо Москвы09:01

Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса

Газета.Ru08:09

Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии

РИА Новости05:34

Путин заявил о минимальных потерях у выходящей из пандемии России

РБК05:59

Президент России объяснил сложность выхода США из ситуации с коронавирусом

Интерфакс05:48

Президент заявил о выходе из пандемии с минимальными потерями

Российская газета06:10

Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса

Известия05:30
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 10:46, Ашберн
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Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada

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Porsche представила новый Cayenne GTS

Разгон до «сотни» новой Cayenne GTS занимает на 0,4 секунды меньше, чем у предшественника с «шестеркой».
Evo-rus.com 12 июня в 13:22
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Авто

Новый Geely FY11 привезут в Россию из Китая

Запуск продаж Geely FY11 в России намечен на третий квартал, хотя в компании понимают возможность каких-либо задержек.
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В Пулково столкнулись два самолета

Коммерсантъ 07:43
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Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
Деловое.ТВ 04:33
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Авто

Рейтинг самых нержавеющих кроссоверов составили

Эксперты портала NJCAR.RU составили рейтинг самых нержавеющих массовых кроссоверов, доступных на российском рынке.
Новые автомобили 12 июня в 01:14
Хоккей

Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси до $ 16 млн

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси, информирует The Middletown Press.
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Авто

Составлен список лучших подержанных иномарок до 100 тысяч рублей

iReactor 05:22
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Футбол

«Атлетик» и «Атлетико» сыграли вничью

Sport24.ru 09:58
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2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер

В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня вчера в 02:10
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
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Авто

Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail

Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня вчера в 03:17
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Авто

Появились «живые» фото нового кроссовера Haval

Марка Haval опубликовала первые "живые" фотографии нового брутального кроссовера под заводским индексом B06.
Новые автомобили вчера в 00:21
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Авто

Nissan тестирует абсолютно новый Qashqai

Текущее поколение кроссовера Nissan Qashqai на рынке с 2013 года, и новое поколение уже почти готово.
AvtoVolgograda.ru вчера в 02:06
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Авто

Компания EarthCruiser показала новые четырехместные кемперы

Американская компания EarthCruiser, специализирующаяся на производстве внедорожных автодомов, выпустила новые версии своих кемперов FX и EXP с двухрядной кабиной.
Car.ru 12 июня в 01:38
Авто

5 причин, почему не стоит покупать машину с вариатором

Car.ru 07:26
Авто

«КамАЗ» создал первый карьерный самосвал

Специалисты Научно-технического центра "КамАЗ" представили первый карьерный самосвал из семейства "Самсон".
Новые автомобили 11 июня в 04:17
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Авто

Компания Genesis вдвое увеличила гарантию на новый дизельный мотор

В ответ на жалобы покупателей компания Genesis решила предоставлять на новый 3,0-литровый турбодизель гарантию в течение 10 лет или 200 тыс. километров пробега.
Тарантас Ньюс 04:59
Авто

Поставки в Европу электрокаров Volkswagen ID.3 начнутся в сентябре

Автоновости дня 12 июня в 03:14
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Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
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Энергетика

Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
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Космос

Toyota запатентовала луноход в России

Японская компания Toyota зарегистрировала в России свой первый луноход. На разработку агрегата специалисты потратили чуть больше года.
Телеканал 360° 03:13
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Финансы

Спекулянты увеличили ставку на рост евро до максимума более чем за 2 года

Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили длинную позицию по фьючерсам в евро до самого высокого уровня с мая 2018 года.
Profinance.ru 12 июня в 17:12
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Авто

В России начали принимать заказы на новый Land Rover Defender

В России начался прием заказов на первые 130 внедорожников Land Rover Defender новой генерации.
Новые автомобили 11 июня в 11:47
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием ее отца.
Телеканал 360° 12 июня в 20:29
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Политика

Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты

Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
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Soha: Россия на Параде Победы покажет «военный сюрприз» для Запада

Evo-rus.com 09:39
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии

Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия 12 июня в 15:52
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Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

RT на русском 06:26
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Lexus анонсировал показ нового Lexus IS

Ранее издание speedme.ru писало, что американский офис Lexus представил тизер нового IS и обозначил дату дебюта.
SpeedMe 12 июня в 07:07
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