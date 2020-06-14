Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин.

Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии

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Авто Рейтинг самых нержавеющих кроссоверов составили Эксперты портала NJCAR.RU составили рейтинг самых нержавеющих массовых кроссоверов, доступных на российском рынке.

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Энергетика Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом. 197

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Общество Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию. 519