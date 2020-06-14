Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин.

Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии

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