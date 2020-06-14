Коронавирус
РИА НовостиПутин заявил об уверенном выходе России из пандемии
Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин.
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком «Ростова» Норманном
В шорт-листе английского клуба находится и полузащитник «Ростова» Матиас Норманн.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:25
Общество
Жители Венеции протестуют против вернувшихся в город туристов
Отмечается, что жителей Венеции возмущает, что туристы «будут пачкать» воду в каналах.
News.ru 08:03
Шоу-бизнес
Тимати обматерил Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина педофилом
Рэпер Тимати обматерил телеведущую Ксению Собчак после шутки на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Lenta.ru 16:58
Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru 12:10
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
Известия вчера в 15:17
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 06:51
Здоровье
Минздрав Белоруссии отметил положительную динамику в ситуации с КОВИД
В Минздраве Белоруссии отметили, что замечена положительная динамика по снижению в республике заболеваемости КОВИД, пишет РИА Новости.
Невские Новости 17:15
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от помощи
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с "Пятым каналом" заявил, что решение семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова не идти на контакт и не принимать извинения можно объяснить "чьим-то грязным пиаром".
РИА Новости 18:49
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Армия и оружие
Атомная подлодка «Князь Владимир» вошла в состав ВМФ
Атомную подлодку "Князь Владимир" приняли в состав ВМФ РФ в честь Дня России, 12 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Экономика сегодня 12 июня в 04:58
Происшествия
На Камчатке пропали пассажиры попавшего в шторм катера
Коммерсантъ вчера в 23:46
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Вести.Ru вчера в 15:11
Экономика
Выпуск и обслуживание банковских карт в России могут стать платными
Банки будут вынуждены взимать деньги с клиентов за выпуск и обслуживание карт, использование платежных приложений, доступ к колл-центру, а также могут сократить или отменить программы лояльности, если в России сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт (эквайринг).
Известия 18:09
Технологии
В Европе сертифицировали первый электросамолет
Goroday.ru вчера в 18:08
Киберспорт
New World: MMO от Amazon Studios выходит в августе
Городской портал Новый Нижний 06:00
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
Культура
Театр Et Cetera под руководством Калягина начинает репетиции
Московский театр Et Cetera под руководством народного артиста РСФСР Александра Калягина с начала новой недели приступает к репетициям, сообщает ТАСС.
МИР 24 18:48
Общество
Эксперты заявили, что безработица в США может стать вечной
10 июня в Федеральной резервной системе (ФРС) Соединенных Штатов заявили, что падение американского ВВП в 2020 году составит 6,5%, но уже в следующем году он должен восстановиться до 5%. В конце мая эксперты Bloomberg Economics писали, что в Штатах ожидается сильнейший всплеск безработицы со времен Великой депрессии.
RuNews24.ru 18:25
Политика
Макрон заявил о «первой победе» над коронавирусом
Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации в воскресенье заявил, что борьба с эпидемией коронавируса не закончена, но уже одержана первая победа.
РИА Новости 14:40
Кино
Стала известна дата выхода военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
Ранее СМИ распространяли информацию о том, что Sony продала права на показ военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом платформе Apple TV+.
OvideO.ru 12 июня в 11:32
Армия и оружие
Флот США пытался следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Самолет оптической и радиоразведки американского флота Poseidon и ракетный крейсер США следили за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины.
Российская газета 15:04
Футбол
Во время матча «Мальорка» — «Барселона» на поле выбежал болельщик
Спорт-Экспресс вчера в 17:49
Общество
После шутки о Стасе Костюшкине с Собчак разорвал контракт бренд Mixit
Косметический бренд Mixit закончил сотрудничество с Ксенией Собчак после её шутки об изнасиловании, которое в детстве пережил Стас Костюшкин.
Live24 09:24
Авто
Раскрыта точная дата премьеры нового внедорожника Ford Bronco
Стала известна точная дата премьеры нового внедорожника Ford Bronco от американского производителя.
Актуальные Новости 06:35
Футбол
Сауль: «Мы играем каждые три дня и нет времени думать — нужно биться»
Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес поделился мнением о возобновлении сезона в Ла Лиге после паузы из-за пандемии коронавируса.
Soccer.ru 19:48
Общество
В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима
Центральный рынок в Москве проверят после видео в социальных сетях с посетителями, не соблюдающими масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости 15:33
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце встретится с Прилучным на съемочной площадке
Агата Муцениеце встретится с Прилучным на съемочной площадке Актриса признается, что ее пугают съемки с бывшим супругом.
Экспресс газета 14:40