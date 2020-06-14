Коронавирус
Российская газетаПрезидент заявил о выходе из пандемии с минимальными потерями
Расширенное правительство в России - кабинет министров и главы регионов - работают как одна команда, оценил он. "Я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас где-то или в правительстве, или в регионах сказал: не будем делать там, что правительство говорит или президент говорит", - заключил Путин.
Читать в источнике
Оценить665
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
Политика
Путин ответил на критику поправок в Конституцию
Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Основной закон приведут к олигархическому правлению и диктатуре.
РИА Новости 07:26
Общество
Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима
Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета 06:32
Происшествия
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
РБК 07:50
Происшествия
Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Вести.Ru вчера в 07:00
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Происшествия
В Брянске завели дело после обнаружения тела женщины со следами укусов
Следствие возбудило уголовное дело после обнаружения тела женщины со следами укусов животных в Брянске, сообщает СУ СК РФ по региону.
РИА Новости 08:26
Происшествия
На Алтае сгорела часовня, возведенная в память о погибших спасателях
Часовня у подножия горы Белуха в Алтайском крае, возведенная в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах, полностью сгорела, причины пожара устанавливаются, сообщается на сайте Горноалтайской епархии.
РИА Новости 04:16
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Происшествия
В Сочи спасатели дважды выпали из лодки во время учебной тревоги
На одной из приморских зон курорта объявили учебную тревогу. Двое спасателей кинулись в лодку с кругом и резиновым жилетом.
КП - Кубань вчера в 15:18
Происшествия
В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки
Российская газета вчера в 11:16
Здоровье
Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания
Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний.
RuNews24.ru 06:27
Шоу-бизнес
Актёра Армена Джигарханяна выписали из больницы
Дни24 12 июня в 07:29
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Религия
Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова.
BFM.ru 07:59
Политика
Путин рассказал, в чем сила России
Президент РФ Владимир Путин назвал расизм и снос памятников в Европе разрушительным явлением и привел в качестве обратного примера то, как в России вся страна оказала помощь Дагестану.
РИА Новости 07:16
Общество
Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии
Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия 12 июня в 15:52
Авто
Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada
Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта.
Новые автомобили вчера в 01:02
Баскетбол
Бывший игрок сборной СССР назвал Гомельского слабым тренером
Спорт день за днем 07:15
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет.
Вести.Ru вчера в 15:11
Фигурное катание
Трусова и Плющенко выполнили параллельный двойной аксель
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и бронзовый призер чемпионата Европы - 2020 Александра Трусова выполнили параллельный двойной аксель.
Газета.Ru 05:20
Здоровье
Собянин рассказал о снятии ограничений в столице
О возобновлении жизненно важных проектов, печальной статистике мая и шторме, который уже позади, Сергей Собянин рассказал в интервью "России 1". Уникальный по оснащению Центр хирургии верхних конечностей создан на базе больницы имени Юдина.
Вести.Ru 07:24
Политика
Путин прокомментировал беспорядки в США
В качестве примера Путин привёл действия демократов, которые после прихода к власти «абсолютно демократическим» способом президента Дональда Трампа придумали «всякие небылицы, только чтобы подвергнуть сомнению его легитимность».
Парламентская газета 06:41
Театры
БДТ покажет первый в России Minecraft-спектакль по произведению Чехова
Сегодня, 14 июня, Большой драматический театр (БДТ) в Санкт-Петербурге проведет премьерный в стране Minecraft-спектакль по пьесе Антона Чехова «Вишневый сад».
Gazeta.SPb 04:17
Спорт
Трамп решил больше не смотреть матчи сборной США по футболу
Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет следить за матчами сборной страны по футболу.
РБК 06:44
Политика
Испания откроет границы со странами шенгенской зоны
Испания откроет границы со странами шенгенской зоны 22 июня, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе совещания с главами регионов.
Газета.Ru 05:37
Общество
Вильфанд прогнозирует возвращение жары в европейскую часть России
В западной половине европейской части России ожидается температура на 4 °С выше нормы, в восточной части — на 2 °С выше нормы.
RT на русском 12 июня в 19:31