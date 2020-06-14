Коронавирус

ВедомостиВедомостиПутин заявил о последовательном выходе из коронавирусного кризиса

Путин связал систему управления США с проходящими в стране протестами против расизма и полицейской жестокости. Коронавирус, по его словам, вскрыл «глубинные внутренние кризисы» в стране, продолжающиеся с момента прихода к власти президента Дональда Трампа.
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Владимир Путин объявил, что Россия выходит из пандемии с минимальными потерями

Эхо Москвы09:01

Президент России объяснил сложность выхода США из ситуации с коронавирусом

Интерфакс05:48

Президент заявил о выходе из пандемии с минимальными потерями

Российская газета06:10

Путин заявил о минимальных потерях у выходящей из пандемии России

РБК05:59

Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса

Газета.Ru08:09

Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии

РИА Новости05:34

Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса

Известия05:30
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Общество

В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима

Центральный рынок в Москве проверят после видео в социальных сетях с посетителями, не соблюдающими масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости 15:33
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Футбол

Голкипер «Галатасарая» Муслера получил двойной перелом во время матча

Газета.Ru 16:21
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
6,2K
Происшествия

В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину

"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 15:04
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Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 00:47
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Авто

Новый Geely FY11 привезут в Россию из Китая

Запуск продаж Geely FY11 в России намечен на третий квартал, хотя в компании понимают возможность каких-либо задержек.
SpeedMe вчера в 15:18
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Футбол

Тренер «Локомотива» Николич не намерен менять стиль команды

Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич заявил, что не планирует менять стиль команды.
Газета.Ru 15:50
Происшествия

На Кубани умер главный фермер края, спасая тонущего ребенка

В Темрюкском районе Краснодарского края главный фермер края, председатель ассоциации крестьянских хозяйств Виктор Сергеев скончался, спасая тонущего ребенка.
Российская газета 03:58
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Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
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Общество

Россияне смогут получить выплаты без предоставления справок

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении социальных пособий без предоставления справок гражданами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Моя Москва.онлайн вчера в 05:14
1,4K
Общество

В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 10:30
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Футбол

«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

RT на русском 11:50
Армия и оружие

В Донбасс прибыли британские военные инструкторы, сообщили в ЛНР

Отмечается, что группа британских инструкторов прибыла 10 июня из состава частной военной компании «Эринис», в состав которой входят бывшие военнослужащие британских разведывательных управлений и специальных подразделений.
Военное дело вчера в 07:16
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
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Религия

Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл

Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение с извинениями

Piter.tv вчера в 02:17
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Авто

Genesis вдвое увеличил гарантию на новый дизельный мотор

Корейский премиум-бренд Genesis увеличил гарантию на новый 3,0-литровый турбодизель в два раза – до 10 лет и 200 тысяч километров (в зависимости от того, что наступит раньше).
Автоновости дня 11:30
16
Авто

Новый Land Rover Defender стал дефицитом во всём мире

К заказу будут доступны только 130 единиц Land Rover Defender в версии SE и HSE по начальной стоимости от 4 512 000 рублей.
32CARS.ru 12 июня в 11:34
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Общество

Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском 08:57
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Футбол

Данни может вернуться в «Зенит»

Vprognoze.ru 14:32
Общество

СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова

Газета.Ru 13:45
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Шоу-бизнес

Муцениеце о съемках нового сезона «В клетке»: «Не представляю, как работать с Пашей на одной площадке»

StarHit.ru 13:00
Политика

Президент Польши: боролись с коммунизмом, а получили идеологию ЛГБТ

Глава государства подчеркнул, что прежнее поколение поляков боролись с коммунизмом не для того, чтобы на место одной идеологии пришла идеология уничтожения человечества.
ИА Красная Весна вчера в 08:44
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Политика

Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне.
Газета.Ru 14:18
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Футбол

Лионель Месси установил новый рекорд Ла Лиги

News.ru 06:56
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Агент Паремузов: «Максим Рыбин завершает карьеру»

Агент Сергей Паремузов сообщил, что нападающий Максим Рыбин завершает профессиональную карьеру.
Матч ТВ 15:00
Футбол

Марселу после гола «Эйбару» встал на одно колено

Защитник «Реала» Марселу забил третий гол в матче 28-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (3:0, перерыв).
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Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов

Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня 03:10
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Индиана Джонс назван величайшим героем кино

Читатели журнала Empire в ходе опроса рассказали, что самым лучшим киногероем они считают бесстрашного археолога и центрального персонажа знаменитой франшизы Индиана Джонса.
Петербургский дневник 11 июня в 19:55
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