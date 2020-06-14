Коронавирус
ВедомостиПутин заявил о последовательном выходе из коронавирусного кризиса
Путин связал систему управления США с проходящими в стране протестами против расизма и полицейской жестокости. Коронавирус, по его словам, вскрыл «глубинные внутренние кризисы» в стране, продолжающиеся с момента прихода к власти президента Дональда Трампа.
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Общество
В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима
Центральный рынок в Москве проверят после видео в социальных сетях с посетителями, не соблюдающими масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости 15:33
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Происшествия
В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину
"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 15:04
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 00:47
Авто
Новый Geely FY11 привезут в Россию из Китая
Запуск продаж Geely FY11 в России намечен на третий квартал, хотя в компании понимают возможность каких-либо задержек.
SpeedMe вчера в 15:18
Футбол
Тренер «Локомотива» Николич не намерен менять стиль команды
Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич заявил, что не планирует менять стиль команды.
Газета.Ru 15:50
Происшествия
На Кубани умер главный фермер края, спасая тонущего ребенка
В Темрюкском районе Краснодарского края главный фермер края, председатель ассоциации крестьянских хозяйств Виктор Сергеев скончался, спасая тонущего ребенка.
Российская газета 03:58
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
Общество
Россияне смогут получить выплаты без предоставления справок
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении социальных пособий без предоставления справок гражданами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Моя Москва.онлайн вчера в 05:14
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 10:30
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском 11:50
Армия и оружие
В Донбасс прибыли британские военные инструкторы, сообщили в ЛНР
Отмечается, что группа британских инструкторов прибыла 10 июня из состава частной военной компании «Эринис», в состав которой входят бывшие военнослужащие британских разведывательных управлений и специальных подразделений.
Военное дело вчера в 07:16
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение с извинениями
Piter.tv вчера в 02:17
Авто
Genesis вдвое увеличил гарантию на новый дизельный мотор
Корейский премиум-бренд Genesis увеличил гарантию на новый 3,0-литровый турбодизель в два раза – до 10 лет и 200 тысяч километров (в зависимости от того, что наступит раньше).
Автоновости дня 11:30
Авто
Новый Land Rover Defender стал дефицитом во всём мире
К заказу будут доступны только 130 единиц Land Rover Defender в версии SE и HSE по начальной стоимости от 4 512 000 рублей.
32CARS.ru 12 июня в 11:34
Общество
Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском 08:57
Футбол
Данни может вернуться в «Зенит»
Vprognoze.ru 14:32
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
Шоу-бизнес
Муцениеце о съемках нового сезона «В клетке»: «Не представляю, как работать с Пашей на одной площадке»
StarHit.ru 13:00
Политика
Президент Польши: боролись с коммунизмом, а получили идеологию ЛГБТ
Глава государства подчеркнул, что прежнее поколение поляков боролись с коммунизмом не для того, чтобы на место одной идеологии пришла идеология уничтожения человечества.
ИА Красная Весна вчера в 08:44
Политика
Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне.
Газета.Ru 14:18
Футбол
Лионель Месси установил новый рекорд Ла Лиги
News.ru 06:56
Хоккей
Агент Паремузов: «Максим Рыбин завершает карьеру»
Агент Сергей Паремузов сообщил, что нападающий Максим Рыбин завершает профессиональную карьеру.
Матч ТВ 15:00
Футбол
Марселу после гола «Эйбару» встал на одно колено
Защитник «Реала» Марселу забил третий гол в матче 28-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (3:0, перерыв).
Спорт-Экспресс 14:29
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня 03:10
Кино
Индиана Джонс назван величайшим героем кино
Читатели журнала Empire в ходе опроса рассказали, что самым лучшим киногероем они считают бесстрашного археолога и центрального персонажа знаменитой франшизы Индиана Джонса.
Петербургский дневник 11 июня в 19:55