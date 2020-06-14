Путин связал систему управления США с проходящими в стране протестами против расизма и полицейской жестокости. Коронавирус, по его словам, вскрыл «глубинные внутренние кризисы» в стране, продолжающиеся с момента прихода к власти президента Дональда Трампа.

Путин заявил о последовательном выходе из коронавирусного кризиса

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