Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, потерях мы все-таки достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями, дай бог, чтобы так и дальше было.

Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями. Об этом в воскресенье, 14 июня, заявил президент России Владимир Путин.

Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса

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