РБКПутин заявил о готовности гарантировать проход судов с пшеницей с УкраиныПрезидент России Владимир Путин заявил, что проблемы с вывозом зерна из Украины не существует.КоммерсантъПо словам российского лидера, проще всего вывезти зерно через территорию Белоруссии.Радио SputnikПутин убежден, что ситуация с мировыми удобрениями из-за санкций будет ухудшаться, а цены на продовольствие — расти.РИА НовостиРоссия же в текущем сельскохозяйственном году планирует поставить на экспорт 37 млн тонн зерна, а в следующем - уже 50 млн тонн.ТАССЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВТК ЗвездаРБКИзвестияРБКФАНИзвестияЦентральная Служба НовостейТелеканал 360°Российская газетаНародные новостиЭкономика сегодняRT на русскомИА ЯСИАКП - БеларусьКомсомольская правдаПолитРоссияГазета.RuВятка-На-СетиПодробнее о событииПутин заявил о готовности гарантировать проход судов с пшеницей с УкраиныРБКвчера в 14:30Медведев назвал условия поставок зерна из украинских портовВести.Ruвчера в 03:12Путин готов предоставить порты Мариуполя и Бердянска для вывоза украинского зернаИнтерфаксвчера в 13:59Путин перечислил способы вывоза зерна с УкраиныРИА Новостивчера в 14:49Варианты вывоза зерна для Киева и новые санкции ЕС. События вокруг УкраиныТАССвчера в 15:44Путин: проще всего вывезти зерно через Белоруссию, но нужно снять с Минска санкцииLenta.ruвчера в 13:22Путин назвал самый простой способ вывоза украинского зернаSmotrim.ruвчера в 14:30Показать ещёОценить1,2KПоделиться