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Путин заявил о готовности гарантировать проход судов с пшеницей с Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что проблемы с вывозом зерна из Украины не существует.
Коммерсантъ
По словам российского лидера, проще всего вывезти зерно через территорию Белоруссии.
Радио Sputnik
Путин убежден, что ситуация с мировыми удобрениями из-за санкций будет ухудшаться, а цены на продовольствие — расти.
РИА Новости
Россия же в текущем сельскохозяйственном году планирует поставить на экспорт 37 млн тонн зерна, а в следующем - уже 50 млн тонн.
ТАСС

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Путин заявил о готовности гарантировать проход судов с пшеницей с Украины
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