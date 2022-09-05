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Путин заявил о необходимости комплексного плана развития городов Дальнего Востока

В рамках масштабных программ обновления дальневосточных городов необходимо подготовить системный план развития населенных пунктов, внедрять "зеленые" проекты, завил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Камчатки.
РЕН ТВ
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки.
RT на русском
По мнению президента, нужно предложить масштабный проект, который предусматривал бы обновление 25 дальневосточных городов.
ИА Красная Весна
Финансирование, которое будет выделено из резервного фонда кабмина, направят в Забайкальский, Камчатский и Приморский края для реализации проектов по благоустройству и поднятию уровня жизни граждан.
Известия

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Путин заявил о необходимости комплексного плана развития городов Дальнего Востока
РИА Новости07:57
Путин рассказал о развитии городов на Дальнем Востоке
ТВ Центр07:46
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