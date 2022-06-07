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Путин заявил о необходимости обеспечения роста доходов россиян

"Нужно активно стимулировать конечный спрос в экономике, обеспечить рост доходов граждан, предоставить бизнесу дополнительную ликвидность и кредитные ресурсы", - сказал президент.
Газета.Ru
С 1 июня на 10% повышены пенсии и минимальный размер оплаты труда, а также прожиточный минимум и, следовательно, многие социальные выплаты тоже повысились.
Piter.tv
Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны должны активно стимулировать спрос в экономике.
Московский Комсомолец
Глава государства добавил, что ряд решений по данным вопросам уже принят, в том числе были проиндексированы пенсии, МРОТ и прожиточный минимум.
РЕН ТВ

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