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Путин заявил о необходимости следить за развитием отраслей экономики

Президент России Владимир Путин предложил проанализировать тенденции в отраслях экономики и обсудить дополнительные меры поддержки.
ПРАЙМ
Заметный спад уже отмечается в автомобильной промышленности, нефтепереработке.
Первый канал
Глава государства добави, что ряд отраслей, в частности, черная металлургия "сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе".
ПРАЙМ
Глава государства отметил необходимость "помогать отраслям преодолеть сегодняшние трудности, которые возникают по целому ряду обстоятельств".
ПРАЙМ

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Президент Путин обсудит стимулирование деловой активности с правительством. В ЯНАО бизнес получит отсрочку по оплате аренды
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Первый канал07:33
Путин заявил о необходимости следить за развитием отраслей экономики
ПРАЙМ07:24
Путин предложил обсудить дополнительные меры поддержки экономики
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