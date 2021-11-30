Риски дальнейшего роста цен на продовольствие существуют, поэтому необходимо действовать на опережение инфляции, заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».
Изначально матчи планировалось провести в испанской Марбелье, а участниками, помимо красно-белых, должны были стать «Локомотив», «Краснодар» и «Ростов», однако после того, как «Спартак» заявил, что принимать участия в турнире не будет, организаторы решили его отменить, несмотря на имевшийся вариант замены команды Руя Витории на иностранный клуб.