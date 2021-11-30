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Путин заявил о рисках дальнейшего роста цен на продовольствие

Риски дальнейшего роста цен на продовольствие существуют, поэтому необходимо действовать на опережение инфляции, заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».
РБК
Также Путин обратил внимание на необходимость увеличения объемов производства продуктов питания на внутреннем рынке.
Lenta.ru
Путин указал, что российские граждане также ощущают на себе глобальное инфляционное давление.
ТАСС
Президент считает, что важно не только справляться с последствиями инфляции, но и действовать на опережение, убирая факторы, которые стимулируют рост цен.
News.ru

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Путин заявил о рисках дальнейшего роста цен на продовольствие
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