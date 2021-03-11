РИА НовостиПутин заявил о снижении рисков инвестиций в российскую экономикуХорошо ли подобран заголовок?ДаНетРиски инвестиций в российскую экономику серьезно снизились, заявил президент РФ Владимир Путин.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоНТВPiter.tvВести.RuИзвестияРЕН ТВPiter.tvEurosport.ruМоя Москва.онлайнМой БрянскИзвестияPiter.tvНТВКомсомольская правдаВести.RuМоя Москва.онлайнPiter.tvPiter.tvСургутИнформТВКП - КрымМосква 24Eurosport.ruПодробнее о событииНайти вклад: как в России намерены привлекать инвестицииИзвестия13:11Факты. Эфир от 11.03.2021 (19:00)Вести.Ru12:17Путин заявил о снижении рисков инвестиций в российскую экономикуВзгляд.ру06:36Основные новости дня на 16:45 мск, четверг, 11 мартаПолуостров Камчатка08:50Путин заявил о снижении рисков инвестиций в российскую экономикуPiter.tv07:11Путин назвал 2020 год самым тяжелым со времен Второй мировой войныНТВ11:20Путин заявил о снижении рисков инвестиций в российскую экономикуРИА Новости06:19Показать ещёОценитьКомментироватьПоделиться