Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Путин заявил о снижении рисков инвестиций в российскую экономику

Хорошо ли подобран заголовок?
Риски инвестиций в российскую экономику серьезно снизились, заявил президент РФ Владимир Путин.В источнике
Подробнее о событии

Найти вклад: как в России намерены привлекать инвестиции

Известия13:11

Факты. Эфир от 11.03.2021 (19:00)

Вести.Ru12:17

Путин заявил о снижении рисков инвестиций в российскую экономику

Взгляд.ру06:36

Основные новости дня на 16:45 мск, четверг, 11 марта

Полуостров Камчатка08:50

Путин заявил о снижении рисков инвестиций в российскую экономику

Piter.tv07:11

Путин назвал 2020 год самым тяжелым со времен Второй мировой войны

НТВ11:20

Путин заявил о снижении рисков инвестиций в российскую экономику

РИА Новости06:19
Интересное

Губерниев раскритиковал Вяльбе за слова о терапевтических исключениях у норвежцев

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе и наставника национальной команды Юрия Бородавко за высказывания о терапевтических исключениях у норвежцев.
Газета.Ruвчера в 06:42