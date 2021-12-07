Показатели занятости в российской экономике вернулись к допандемийному уровню, правительство выполнило ключевую задачу, заявил президент Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам, передает «Интерфакс».
«Занятость в России достигла 72,3 млн человек, что соответствует уровню второй половины доковидного 2019 года. <...> Ключевая задача правительства на текущий год — восстановить рынок труда — выполнена», — сказал Путин.
В частности, еще одна важная задача – "нужно добиться роста реальных располагаемых доходов граждан темпом, не ниже прогнозного уровня, то есть не ниже 2,5%", отметил Путин и подчеркнул, что имеет в виду "именно реальные доходы с учетом инфляции".
Президент США Джо Байден в беседе со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил обеспокоенность ситуацией с Украиной, призвал к дипломатическому урегулированию и предупредил, что на военную эскалацию последует коллективный ответ Запада в виде решительных экономических и иных мер, сообщил Белый дом.
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