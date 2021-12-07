В частности, еще одна важная задача – "нужно добиться роста реальных располагаемых доходов граждан темпом, не ниже прогнозного уровня, то есть не ниже 2,5%", отметил Путин и подчеркнул, что имеет в виду "именно реальные доходы с учетом инфляции".