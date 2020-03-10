Политика
Победа РФПутин ждет иностранных лидеров 9 мая в Москве
Российский лидер отметил, что иностранных лидеров ждут на торжествах, и для них было бы ошибкой – не приехать. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что подготовка к торжествам, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, ведется по расписанию.
Читать в источнике
Оценить67
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин посоветовал лидерам стран антигитлеровской коалиции приехать на 9 мая
Московский Комсомолец02:51
Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 07:39, Ашберн
Политика
Кремль подтвердил, что Трамп не приедет в Москву на День Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая на мероприятия по случаю 75-летней годовщины Победы во Второй мировой войне, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Экономика
Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей
Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
Политика
Терешкова предложила снять ограничение по числу президентских сроков
Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков после принятия поправок к Конституции России.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» и повел в серии плей-офф
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Политика
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Кино
Скончался знаменитый актер Макс фон Сюдов
Здоровье
В липецких школах введен запрет на массовые мероприятия
С сегодняшнего дня и до особого распоряжения в образовательных учреждениях города вводится ограничение на проведение массовых научных, образовательных, культурных, спортивных мероприятий — конкурсов, олимпиад и так далее.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Экономика
Песков уверен в способности экономики РФ пережить падение цен на нефть
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что сокращение спроса на мировых рынках на нефть прогнозировалось заранее.
Происшествия
Два участника «банды ГТА» получили 25 лет колонии в Таджикистане
Два участника «банды ГТА» Боир Гуломов и Муроджон Каримов осуждены в Таджикистане на 25 лет колонии за убийства, совершённые в России.
Общество
Полковник Захарченко назвал способы борьбы с коррупцией
Способами преодолеть коррупцию в России бывший полковник назвал обеспечение независимости и профессионализма судейского, сокращение половины государственных служащих и либерализацию экономики.
Экономика
Меняют всё на валюту или игнорируют обвал рубля? Что происходит в банках Тюмени
Новая неделя началась для россиян с новостей о рекордном обвале цен на нефть и, как следствие, обрушения курса валют.
Армия и оружие
«Деривация» прикроет тульский «Панцирь» от беспилотников
Скорострельный, точный, дальнобойный — на параде Победы в этом году впервые продемонстрируют новейший самоходный зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО».
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Игры
Activision Blizzard, Nintendo и Capcom вошли в топ-5 издателей игр за 2019 год от Metacritic
В рейтинг попали издатели, которые выпустили за год как минимум четыре игры или DLC.
Кино
Представлен финальный трейлер «Черной вдовы»
Студия Marvel представила финальный трейлер кинокомикса «Черная вдова».
Армия и оружие
Российская армия работает над улучшением беспилотников
В последнее время в ходе практического применения беспилотников в боевых условиях постоянно расширялись их боевые способности, совершенствовались методы ведения боя, летательные аппараты начали концентрировать в отдельные подразделения.
Футбол
Продажа билетов на матч сборных Молдавии и России отложена
Федерация футбола Молдавии (ФФМ) приняла решение отложить начало продажи билетов на товарищеский матч сборных Молдавии и России из-за распоряжения об отмене массовых мероприятий в стране по причине борьбы с распространением коронавируса, сообщается на официальном сайте ФФМ.
Экономика
Названы самые экономически здоровые регионы России
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.
Общество
Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу «На самом деле»
Энергетика
Падение цен на нефть не отразится на стоимости бензина в России
Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что падение нефтяных котировок в результате развала сделки о сокращении добычи ОПЕК+ никак не отразится на стоимости бензина на АЗС в России.
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Здоровье
Британские учёные ищут добровольцев для заражения коронавирусом
Сегодня, 10 марта, стало известно о том, что в Великобритании учёные начали работу по разработке вакцины от коронавируса.
Общество
Московских водителей возмутила опасная для здоровья система контроля
Московские водители массово возмутились из-за опасной для здоровья системы контроля «Антисон», установленной в общественном транспорте, и пожаловались на условия работы.
Космос
Ученые раскрыли новые факты о формировании Земли
Датские ученые провели исследование, результаты которого ставят под сомнение прежние теории формирования Земли.