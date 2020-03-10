Политика

Победа РФПобеда РФПутин ждет иностранных лидеров 9 мая в Москве

Российский лидер отметил, что иностранных лидеров ждут на торжествах, и для них было бы ошибкой – не приехать. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что подготовка к торжествам, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, ведется по расписанию.
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Политика

Кремль подтвердил, что Трамп не приедет в Москву на День Победы

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