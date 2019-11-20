Общество
RT на русскомВладимир Путин призвал добиться роста располагаемых доходов россиян
Владимир Путин призвал правительство добиться увеличения реальных располагаемых доходов россиян. По его словам, этот параметр практически не меняется, несмотря на рост заработных плат. В то же время президент позитивно оценил общую ситуацию в экономике страны.
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с чего всё началось
Скачок на 3% стал самым сильным квартальным ростом по крайней мере с 2014 года, однако экономисты утверждают, что резкий рост реальных доходов россиян в третьем квартале 2019 года «не бьется» с другими данными о состоянии экономики.РБК06:10
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Ведущий футболист сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду сыграл свадьбу со своей подругой Джорджиной Родригес.
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В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
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Драма после ошибочного доказательства присутствия подводной лодки: «Мы хотели логически свести все воедино» (Svenska Dagbladet, Швеция) (Svenska Dagbladet)
Политика
Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях
Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
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Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
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Бывший футболист испанской "Малаги" и французского "Марселя" Коке был арестован в ходе операции по борьбе с наркотиками.
Хоккей
Овечкин вновь собрался на Олимпиаду
На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году не было игроков НХЛ, так как лига в апреле 2017-го отказалась отпускать хоккеистов в Южную Корею и составила календарь без перерыва на соревнования.
Наука
Идеально скользкое покрытие для унитазов создали в США
Ученым-химикам из университета в Пенсильвании удалось создать сразу два делающих внутреннюю поверхность унитаза идеально скользкой спрея, сообщает ТАСС.
Политика
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
Автомобиль провалился в яму с кипятком в Пензе
Легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке у магазина в Пензе. В результате происшествия погибли двое.
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
Несколькими днями ранее скандал в процессе обсуждения войны в Донбассе (а именно – "формулы Штайнмайера") произошел в прямом эфире российского телеканала - ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Общество
Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров
Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Общество
В ходе акций протеста в Иране погибли более 100 человек
Косвенно гибель людей в ходе своего выступления подтвердил верховный правитель Ирана аятолла Али Хаменеи.
Политика
В Латвии решили приостановить трансляцию девяти российских телеканалов
В Латвии решили приостановить вещание девяти российских телеканалов, сообщает РИА Новости.
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В Steam началась распродажа кооперативных игр в честь запуска Remote Play Together
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Ford Mustang Mach-E поставляется с двумя вариантами литий-ионных аккумуляторов: стандартным и расширенным.
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Игрок сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брейне раскритиковал жеребьевку группового раунда Евро-2020.
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В Польше раскритиковали российский зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-400.
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Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом.
Транспорт
Путин откроет движение по первым двум Московским центральным диаметрам
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии открытия движения по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД), которые получили название благодаря сквозному характеру пересечения города.