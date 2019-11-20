Скачок на 3% стал самым сильным квартальным ростом по крайней мере с 2014 года, однако экономисты утверждают, что резкий рост реальных доходов россиян в третьем квартале 2019 года «не бьется» с другими данными о состоянии экономики.

с чего всё началось

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