Общество

RT на русскомRT на русскомВладимир Путин призвал добиться роста располагаемых доходов россиян

Владимир Путин призвал правительство добиться увеличения реальных располагаемых доходов россиян. По его словам, этот параметр практически не меняется, несмотря на рост заработных плат. В то же время президент позитивно оценил общую ситуацию в экономике страны.
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с чего всё началось

Путин назвал скромными успехи в деле повышения доходов населения

Скачок на 3% стал самым сильным квартальным ростом по крайней мере с 2014 года, однако экономисты утверждают, что резкий рост реальных доходов россиян в третьем квартале 2019 года «не бьется» с другими данными о состоянии экономики.
РБК06:10

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Идем в доход: Путин призвал добиться увеличения зарплат россиян

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Владимир Путин призвал добиться роста располагаемых доходов россиян

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РИА Новости06:37

Путин назвал скромными успехи в деле повышения доходов населения

РБК06:10

Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян

Коммерсантъ06:09
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 17:10, Ашберн
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Президент Украины Владимир Зеленский с опозданием прибудет в Очаков Николаевской области встречать корабли ВМС Украины из-за технической неисправности самолета.
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Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

ТАСС 13:23
Общество

В городах России образовались очереди за справками для водителей

В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
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Самарская область получит наибольший грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти в 2019 году из всех регионов Приволжского федерального округа (ПФО).
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Здоровье

Диетолог предупредила об опасности интервального голодания

Интервальное голодание может спровоцировать набор веса и проблемы с обменом веществ, заявила Агентству городских новостей "Москва" главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
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Драма после ошибочного доказательства присутствия подводной лодки: «Мы хотели логически свести все воедино» (Svenska Dagbladet, Швеция) (Svenska Dagbladet)

ИноСМИ вчера в 17:02
Политика

Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях

Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
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Здоровье

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В Ростовской области за прошедшую неделю с 11 по 17 ноября медики приняли 10,1 тыс. человек с заболеванием ОРВИ.
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Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
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Газета.Ru вчера в 16:18
Хоккей

Овечкин вновь собрался на Олимпиаду

На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году не было игроков НХЛ, так как лига в апреле 2017-го отказалась отпускать хоккеистов в Южную Корею и составила календарь без перерыва на соревнования.
Lenta.ru 15:14
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Идеально скользкое покрытие для унитазов создали в США

Ученым-химикам из университета в Пенсильвании удалось создать сразу два делающих внутреннюю поверхность унитаза идеально скользкой спрея, сообщает ТАСС.
UfacityNews.ru 07:58
Политика

Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии

Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Происшествия

Автомобиль провалился в яму с кипятком в Пензе

Легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке у магазина в Пензе. В результате происшествия погибли двое.
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Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

Несколькими днями ранее скандал в процессе обсуждения войны в Донбассе (а именно – "формулы Штайнмайера") произошел в прямом эфире российского телеканала - ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Газета.Ru 12:09
Общество

Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров

Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
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Общество

В ходе акций протеста в Иране погибли более 100 человек

Косвенно гибель людей в ходе своего выступления подтвердил верховный правитель Ирана аятолла Али Хаменеи.
ГЛАС.RU вчера в 12:54
Политика

В Латвии решили приостановить трансляцию девяти российских телеканалов

В Латвии решили приостановить вещание девяти российских телеканалов, сообщает РИА Новости.
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В Steam началась распродажа кооперативных игр в честь запуска Remote Play Together

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Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E поставляется с двумя вариантами литий-ионных аккумуляторов: стандартным и расширенным.
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Кевин Де Брейне назвал жеребьевку Евро-2020 позором

Игрок сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брейне раскритиковал жеребьевку группового раунда Евро-2020.
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Российскую ЗРС С-400 раскритиковали в Польше

В Польше раскритиковали российский зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-400.
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Вовк упрекнула возвращающуюся в РФ Ротару в отсутствии совести

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В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов

Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом.
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Путин откроет движение по первым двум Московским центральным диаметрам

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии открытия движения по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД), которые получили название благодаря сквозному характеру пересечения города.
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