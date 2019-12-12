Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин: жизнь требует нового осмысления Конституции

Президент России Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда заявил о том, что «жизнь, ее развитие» требуют «нового осмысления» Конституции. Он добавил, что в новых законах нужно свести к минимуму возможность ущемления прав человека.
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