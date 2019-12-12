Политика
КоммерсантъПутин: жизнь требует нового осмысления Конституции
Президент России Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда заявил о том, что «жизнь, ее развитие» требуют «нового осмысления» Конституции. Он добавил, что в новых законах нужно свести к минимуму возможность ущемления прав человека.
Читать в источнике
Оценить102
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 10:11, Ашберн
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
Общество
Генпрокуратура может вернуть штрафы за превышение «средней скорости»
Депутаты Госдумы от ЛДПР могут обратиться в Генпрокуратуру с просьбой возвратить деньги со штрафов, выписанных с камер, фиксирующих превышение «средней скорости».
Авто
Суперкар Factory Five F9R дебютирует с 9,5-литровым V12
Известный как «F9R», новый суперкар имеет в своём арсенале 9,5-литровый двигатель V12, установленный спереди.
Технологии
МТС провела первый в мире двусторонний голографический телемост на 5G
Компания МТС провела первый в мире голографический телемост между Москвой и Кронштадтом в пилотных сетях пятого поколения.
Политика
Рынок акций США взлетел к новым рекордам после твита Трампа
США и Китай «очень близки» к заключению «большой сделки», сообщил Дональд Трамп.
Происшествия
На Кубани завели дело после крушения вертолета Ми-28
Уголовное дело о нарушении правил полетов возбуждено по факту катастрофы ударного вертолета Ми-28 в Краснодарском крае, сообщает Главное военное следственное управление СК РФ.
Биатлон
Глава СБР назвал политизированным решение WADA по России
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал политизированным решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку
Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Происшествия
СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»
«Пятый канал» опубликовал список с именами пострадавших, по его данным, в результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Гаджеты
Apple выпустила обновление iOS для старых iPhone
Компания Apple неожиданно выпустила обновление iOS 12.4.4 для старых устройств, включая iPhone 5s, iPhone 6, а также планшетов iPad Air первого поколения, iPad mini 2 и mini 3.
Кино
Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»
Общество
В каждой шестой семье в России стали питаться хуже
Высокие расходы на еду Треть расходов семей в России (34,3%) уходит на питание, следует из результатов исследования.
Политика
Глава МИД ФРГ раскритиковал США за санкции против «Северного потока-2»
Ранее ФРГ потребовала от ЕС ответить на санкции США по "Северному потоку-2".
Финансы
Курс доллара опустился ниже 63 рублей
Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Происшествия
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Кино
Ночью пройдет The Game Awards 2019 – «Оскар» в мире видеоигр. Рассказываем про номинантов
13 декабря в 4:30 по московскому времени пройдет церемония награждения The Game Awards 2019, на которой журналисты выберут лучшие игры 2019 года, а их создатели получат памятные статуэтки и всеобщий почет.
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова
Анастасия Стоцкая постоянно слышит о том, что ее дети внешне очень похожи на Филиппа Киркорова.
Гаджеты
Стартовали продажи Apple Mac Pro за 3,3 млн рублей
Американская компания Apple начала официальные продажи самого мощного и дорогого компьютера для профессионального использования Mac Pro.
Политика
Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год
Верховная рада Украины на внеочередном заседании в четверг продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года, такое решение в четверг поддержали 320 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Общество
На Украине оценили риски от прекращения транзита газа из РФ
Возможное прекращения транзита российского газа в ЕС через Украину является одним из рисков для экономической стабильности страны, заявил глава Нацбанка Украины Яков Смолий.
Политика
В Конгрессе представили проект обвинения по импичменту Трампа
Демократы палаты представителей Конгресса США представили проект обвинения по импичменту главы государства Дональда Трампа.
Здоровье
Черника, грецкие орехи и семечки помогут снизить давление
Как информирует портал Daily-Express, людям, страдающим гипертонией, медики советуют включить в свой рацион эти полезные продукты: ягоды черники, семена подсолнечника и грецкий орех.
Политика
В нацсовете при Путине отреагировали на задержание Чубарова в Румынии
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов заявил, что не удивлен задержанием в аэропорту Бухареста лидера запрещенного в России меджлиса*.
Политика
Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Об этом сообщает РИА "Новости".