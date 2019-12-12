Политика

Вести.RuВести.RuПутин: жизнь требует нового осмысления Конституции

Глава государства отметил, что одной из важнейших функций КС является толкование Конституции . По его словам, за 26 лет с текстом Основного закона уже детально разобрались, прочли и поняли.
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Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции

Вести.Ru07:54

Путин попросил Конституционный суд разобраться с цифровым будущим

Комсомольская правда10:01

Путин рассказал о требовании нового осмысления Конституции

Московский Комсомолец09:59

Путин призвал вновь осмыслить Конституцию

Lenta.ru09:24

Путин заявил о необходимости нового осмысления Конституции

РБК11:21

Жизнь требует нового осмысления Конституции — Путин

REGNUM07:29

Путин отметил роль КС в формировании нового законодательства

РИА Новости08:09
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Происшествия

Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 12:57
Футбол

Динамо (Киев) — Лугано 0:0 (1-й тайм)

В группе В пройдут решающие поединки, но «Динамо» имеет призрачные шансы на успех.
Все про Спорт ру 04:10
Гаджеты

Apple запускает беспроцентную рассрочку на покупку iPhone

Apple 10 декабря запустил предложение под названием «Самый умный способ купить ваш следующий iPhone».
ToDay News Ufa 00:34
Происшествия

После пожара на «Адмирале Кузнецове» завели уголовное дело

Следственный комитет России завел уголовное дело по факту пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Североморске.
РБК 12:45
Политика

В Совфеде оценили позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»

Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости выразил мнение, что правительство его страны "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода.
РИА Новости 08:18
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Политика

Сенат США утвердил Джона Салливана послом в России

Сенат США утвердил кандидатуру заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России.
Коммерсантъ 13:14
Происшествия

20-летний солдат застрелился в Иркутске

ЧП случилось на станции Иркутск-Сортировочный вечером 11 декабря.
Иркутск Сегодня 03:50
Хоккей

Россия — Швеция 1:3 (2-й перерыв)

12 декабря стартует Кубок Первого канала - очередной этап Евротура.
Газета.Ru 00:41
Кино

Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»

iReactor 06:23
Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД ракету

США испытали неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, прежде запрещенную Договором о РСМД, сообщил РИА Новости по телефону представитель авиабазы "Ванденберг".
РИА Новости 12:25
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл испанскому «Атлетико» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.
МК-Спорт вчера в 16:54
Финансы

Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 13,5%

Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 15,5 до 13,5% годовых. Об этом на брифинге сообщил глава регулятора Яков Смолий.
Известия 07:50
Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru вчера в 04:01
Гаджеты

Apple начала продажи компьютера Mac Pro стоимостью до $52 599

Стоимость топовой версии компьютера составляет $52 599.
MobiDevices вчера в 11:04
Происшествия

Россиянин истязал соседей конским ржанием

46-летний мужчина систематически заставлял страдать своих соседей в доме по улице Березовской, включая им конское ржание.
Lenta.ru 12:54
Политика

Журналистов «Звезды» пропустили на Украину

Журналистов российского телеканала "Звезда" пропустили через украинскую границу.
Piter.tv 09:14
Здоровье

В Самарской области было 745 заболевших геморрагической лихорадкой

За 11 месяцев текущего года в Самарской области было зафиксировано 745 случаев заболевания геморрагической лихорадкой.
Тольятти Онлайн 09:43
Шоу-бизнес

Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
РИА Новости 04:55
Политика

Путин сменил губернатора Еврейской автономной области

Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, он написал заявление по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 10:21
Общество

Во Франции повышают пенсионный возраст, несмотря на протесты

Премьер – министр Эдуар Филипп и правительство пятой республики представили ряд основных положений пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет.
Завтра.ру 05:01
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
РИА Новости вчера в 10:06
Общество

Подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала обстрел Киева из «Градов»

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета врач-волонтер Юлия Кузьменко обсуждала с сообщниками разные сценарии дестабилизации общественно-политической обстановки на Украине, включая обстрел Киева из ракетных установок "Град".
ТАСС 12:24
Здоровье

Врач рассказал, как лучше сбить температуру у ребенка

Если у детей есть белая лихорадка (бледная кожа и холодные руки), сбить можно и более низкую температуру, сказал «АиФ» врач-педиатр ГКБ № 9 имени Сперанского Григорий Шеянов.
Волга-Медиа 00:38
Общество

Rambler предъявил права на проданный за $670 млн проект

В марте 2019 года NGINX за $670 млн приобрела американская компания F5 Networks.
РБК 11:50
Музыка

Звезда американского футбола встретила Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке

Popcake вчера в 02:00
Авто

Hyundai и Genesis начали продавать в России автомобили в рассрочку

Начиная с декабря корейцы запустили программу «Авторассрочка», когда можно приобрести все авто, предложенные маркой Hyundai, а также спорт-седан Genesis G70, расплачиваясь по частям, но без процентной надбавки и первого взноса.
АвтоВзгляд 09:50
Общество

Аваков заявил о «шокирующем» характере материалов по делу Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о «шокирующем» характере материалов по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета.
Известия 10:48
Политика

Трамп подтвердил близость США к торговой сделке с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что китайская и американская стороны очень близки к заключению торговой сделки.
Газета.Ru 11:14
Наука

В Китае родился гибрид свиньи и обезьяны

Китайские ученые вывели первый в мире гибрид свиньи и обезьяны, сообщает издание Metro.
Mirmol.ru 10 декабря в 08:47
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