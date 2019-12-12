Политика
Вести.RuПутин: жизнь требует нового осмысления Конституции
Глава государства отметил, что одной из важнейших функций КС является толкование Конституции . По его словам, за 26 лет с текстом Основного закона уже детально разобрались, прочли и поняли.
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Происшествия
Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Футбол
Динамо (Киев) — Лугано 0:0 (1-й тайм)
В группе В пройдут решающие поединки, но «Динамо» имеет призрачные шансы на успех.
Гаджеты
Apple запускает беспроцентную рассрочку на покупку iPhone
Apple 10 декабря запустил предложение под названием «Самый умный способ купить ваш следующий iPhone».
Происшествия
После пожара на «Адмирале Кузнецове» завели уголовное дело
Следственный комитет России завел уголовное дело по факту пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Североморске.
Политика
В Совфеде оценили позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»
Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости выразил мнение, что правительство его страны "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Политика
Сенат США утвердил Джона Салливана послом в России
Сенат США утвердил кандидатуру заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России.
Происшествия
20-летний солдат застрелился в Иркутске
ЧП случилось на станции Иркутск-Сортировочный вечером 11 декабря.
Хоккей
Россия — Швеция 1:3 (2-й перерыв)
12 декабря стартует Кубок Первого канала - очередной этап Евротура.
Кино
Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
США испытали неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, прежде запрещенную Договором о РСМД, сообщил РИА Новости по телефону представитель авиабазы "Ванденберг".
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл испанскому «Атлетико» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.
Финансы
Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 13,5%
Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 15,5 до 13,5% годовых. Об этом на брифинге сообщил глава регулятора Яков Смолий.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Гаджеты
Apple начала продажи компьютера Mac Pro стоимостью до $52 599
Стоимость топовой версии компьютера составляет $52 599.
Происшествия
Россиянин истязал соседей конским ржанием
46-летний мужчина систематически заставлял страдать своих соседей в доме по улице Березовской, включая им конское ржание.
Политика
Журналистов «Звезды» пропустили на Украину
Журналистов российского телеканала "Звезда" пропустили через украинскую границу.
Здоровье
В Самарской области было 745 заболевших геморрагической лихорадкой
За 11 месяцев текущего года в Самарской области было зафиксировано 745 случаев заболевания геморрагической лихорадкой.
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
Политика
Путин сменил губернатора Еврейской автономной области
Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, он написал заявление по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Во Франции повышают пенсионный возраст, несмотря на протесты
Премьер – министр Эдуар Филипп и правительство пятой республики представили ряд основных положений пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Общество
Подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала обстрел Киева из «Градов»
Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета врач-волонтер Юлия Кузьменко обсуждала с сообщниками разные сценарии дестабилизации общественно-политической обстановки на Украине, включая обстрел Киева из ракетных установок "Град".
Здоровье
Врач рассказал, как лучше сбить температуру у ребенка
Если у детей есть белая лихорадка (бледная кожа и холодные руки), сбить можно и более низкую температуру, сказал «АиФ» врач-педиатр ГКБ № 9 имени Сперанского Григорий Шеянов.
Общество
Rambler предъявил права на проданный за $670 млн проект
В марте 2019 года NGINX за $670 млн приобрела американская компания F5 Networks.
Музыка
Звезда американского футбола встретила Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке
Авто
Hyundai и Genesis начали продавать в России автомобили в рассрочку
Начиная с декабря корейцы запустили программу «Авторассрочка», когда можно приобрести все авто, предложенные маркой Hyundai, а также спорт-седан Genesis G70, расплачиваясь по частям, но без процентной надбавки и первого взноса.
Общество
Аваков заявил о «шокирующем» характере материалов по делу Шеремета
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о «шокирующем» характере материалов по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета.
Политика
Трамп подтвердил близость США к торговой сделке с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что китайская и американская стороны очень близки к заключению торговой сделки.
Наука
В Китае родился гибрид свиньи и обезьяны
Китайские ученые вывели первый в мире гибрид свиньи и обезьяны, сообщает издание Metro.