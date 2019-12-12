Политика
Вести.RuПутин: жизнь требует нового осмысления Конституции
Глава государства отметил, что одной из важнейших функций КС является толкование Конституции . По его словам, за 26 лет с текстом Основного закона уже детально разобрались, прочли и поняли.
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Политика
Путин сменил губернатора Еврейской автономной области
Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, он написал заявление по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Армия и оружие
США испытали аналог запрещенного «Искандера»
Оружие выступает аналогом российского комплекса «Искандер», который, по мнению американской стороны, был запрещен Договором о ракетах меньшей и средней дальности (ДРМСД), заключенном между Москвой и Вашингтоном.
Общество
Фанаты пытались отпилить ноги у статуи Ибрагимовича
Политика
Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Единоборства
Нурмагомедов рассказал, почему ему не нравится Фергюсон
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, чем ему не нравится американский боец Тони Фергюсон.
Общество
Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер
Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер Rambler Group заявила, что обладает исключительными правами на самый популярный в мире веб-сервер Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Хоккей
Овечкин столкнулся с арбитром в матче НХЛ, судью доставили в больницу
Хоккей
Россия — Швеция 0:0 (1-й период)
12 декабря стартует Кубок Первого канала - очередной этап Евротура.
Гаджеты
Nokia представила бюджетный смартфон Nokia C1
Оперативной памяти в Nokia C1 установили 1 ГБ, а постоянной 16 ГБ. Работает смартфон в сетях 3G, и имеет Wi-Fi, GPS и Bluetooth.
Политика
Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг заявил, что Специальной мониторинговой миссии (СММ) организации на Украине необходимо подготовить тематический доклад о жертвах обстрелов и разрушениях гражданской инфраструктуры.
Шоу-бизнес
Лоза подтвердил свои слова о спонсировании российскими артистами АТО
Композитор Юрий Лоза прокомментировал высказывание певицы Любови Успенской, которая раскритиковала его за обвинения в финансировании украинской армии.
Футбол
Зане отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити»
Следующим летом до истечения срока контракта останется один год, поэтому «Манчестер Сити» будет вынужден сбрасывать цену на футболиста.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Общество
Госдума приняла закон о возвращении курилок в аэропорты
Госдумав ходе пленарного заседания 12 декабря приняла в третьем чтении закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Гаджеты
Xiaomi презентует новый Redmi K30 5G
Политика
В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании в четверг завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов и удалился для принятия решения.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Общество
Россельхознадзор может запретить ввоз бананов из Эквадора
Россельхознадзор может ввести ограничения на ввоз в Россию бананов из Эквадора из-за случаев обнаружения в них многоядной мухи-горбатки, которые «приняли системный характер», сообщили 12 декабря в пресс-службе ведомства.
Транспорт
Прокурор Воронежа наказал мэра Кстенина за виадук на 9 Января
Общество
Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз
Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
Кино
Вышел финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Игры
Бесплатное демо Detroit: Become Human уже доступно в EGS
Разработчики из студии Quantic Dream опубликовали бесплатную демо-версию игры Detroit: Become Human в магазине Epic Games Store.
Происшествия
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Политика
Трамп заявил о скором заключении торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп отметил, что вскоре с Китаем будет заключена торговая сделка.