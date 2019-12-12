Политика

Вести.RuВести.RuПутин: жизнь требует нового осмысления Конституции

Глава государства отметил, что одной из важнейших функций КС является толкование Конституции . По его словам, за 26 лет с текстом Основного закона уже детально разобрались, прочли и поняли.
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Путин заявил о необходимости нового осмысления Конституции

РБК11:21

Путин рассказал о требовании нового осмысления Конституции

Московский Комсомолец09:59

Путин отметил роль КС в формировании нового законодательства

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Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции

Коммерсантъ08:24

Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции

Вести.Ru07:54

Жизнь требует нового осмысления Конституции — Путин

REGNUM07:29

Путин призвал вновь осмыслить Конституцию

Lenta.ru09:24
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Происшествия

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Происшествия

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