Безусловно, он осведомлен об этом деле, конечно.

Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина, поделился информацией об осведомленности главы государства по ситуации с журналистом Иваном Сафроновым.

Путин знает о деле обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова

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