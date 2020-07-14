Политика
CT newsПутин знает о деле обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова
Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина, поделился информацией об осведомленности главы государства по ситуации с журналистом Иваном Сафроновым.
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Безусловно, он осведомлен об этом деле, конечно.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:08
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