Политика

REGNUMREGNUMПутина назвали наиболее влиятельным лидером на Ближнем Востоке

Наиболее влиятельным зарубежным лидером на Ближнем Востоке является глава Российской Федерации Владимир Путин, с мнением которого нельзя не считаться. Об этом говорится в материале редактора ВВС по ближневосточной тематике Джереми Боуэн для издания The Sunday Times.
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Британские СМИ признали Путина главным на Ближнем Востоке

Газета.Ru13:31

Путина назвали самым влиятельным иностранным главой на Ближнем Востоке

РЕН ТВ10:50

Эксперт Би-би-си назвал Путина самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке

ТАСС08:05

В Великобритании признали Путина главным на Ближнем Востоке

Lenta.ru09:31

Путина назвали самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке

Life.ru09:16

Путина назвали самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке

News.ru08:22

Путина назвали самым влиятельным иностранцем на Ближнем Востоке

Телеканал 360°10:30
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Армия и оружие

Трамп намекнул, что Сирия станет для России новым Афганистаном

В ходе своей недавней встречи с президентом Италии Серджо Матареллой Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Сирии, сравнив её с войной в Афганистане.
CBS Media 18 октября в 10:01
Политика

Лавров рассказал о моментах, когда ему было стыдно

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что несколько раз ему бывало стыдно от того, что происходит на родине.
Life.ru 07:28
Музыка

Житель Твери Ринат Альбиков стал участником шоу «Голос»

Тверичанин Ринат Альбиков стал участником восьмого сезона ТВ-проекта "Голос".
КП - Тверь вчера в 13:59
Общество

ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию

Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости 01:43
Общество

Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.
Газета.Ru 09:49
Кино

«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные

Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:44
Игры

Опубликовано первое реальное фото Sony PlayStation 5

Первое настоящее фото выходящей в 2020 году игровой консоли Sony PlayStation 5 попало в Интернет.
News.ru вчера в 14:17
Культура

Сибирские энергетики сняли клип к началу отопительного сезона

Рабочие Сибирской генерирующей компании к открытию отопительного сезона сняли клип «Трубопровод» (кавер на песню RASA «Пчеловод»), чтобы с юмором рассказать о своей профессии, сообщил глава отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Олег Бритвин.
Взгляд.ру 18 октября в 07:14
Музыка

Валерий Сюткин отреагировал на критику своего пения живьем

Российский певец Валерий Сюткин ответил пользователю соцсети, обвинившему его в плохом судействе и раскритиковавшему живые выступления артиста.
Вечерняя Москва вчера в 02:15
Авто

Названы авто с самыми проблемными АКПП

Эксперты проанализировали авторынок России и назвали самые проблемные автомобили с АКПП. Специалисты не рекомендуют покупать эти машины.
Дни24 17 октября в 20:00
Единоборства

Украинец Гвоздик выписан из больницы после боя с Бетербиевым

Sport24.ru 17:43
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце после отдыха в Риме

В Сети распространяется слух о недавнем путешествии пары в Риме, после которого на пальце у звезды появилось кольцо.
OAnews 10:49
Шоу-бизнес

Исхаков показал подросшую дочь от Полины Гагариной

Во второй раз певица вышла замуж спустя четыре года после развода. А в апреле 2017-го у Полины и Дмитрия родилась общая дочь - Мия.
Телепрограмма 06:14
Экономика

В Госдуме заявили о росте «серого» туризма из Китая

Депутаты Госдумы РФ обеспокоены ростом «серого» въездного туризма из КНР.
Известия 15:00
Экономика

Власти Москвы назвали районы с самыми высокими доходами от НДФЛ

Центр уплаты НДФЛ Самые высокие доходы от НДФЛ в бюджет столицы принесет Центральный АО — мэрия прогнозирует объем поступлений в 2020 году на уровне 464,1 млрд руб. (здесь и далее прогнозные суммы приводятся без учета поступлений по патентам мигрантов и с прибылей контролируемых иностранных компаний), следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
РБК 04:13
Политика

Джонсон заявил, что не будет просить отсрочки Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет просить ЕС об отсрочке Brexit.
РЕН ТВ вчера в 10:04
Политика

Кадыров пообещал террористам из Сирии места на кладбище

Газета.Ru 20:12
Экономика

Более 125 километров и 207 тысяч квадратных метров дорог отремонтированы в Камчатском крае в этом году

Полуостров Камчатка 18 октября в 00:44
Политика

Кабмин утвердил кандидатуры глав Харьковской, Кировоградской и Черниговской областей

Правительство Украины на заседании в воскресенье, 20 октября, назначило новых руководителей администраций Харьковской, Кировоградской и Черниговской областей.
Украина.ру 12:52
Футбол

Каррера может возглавить «Дженоа»

Спорт-Экспресс 15:10
Общество

Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 16:00
Политика

Путин ожидает, что бизнес Африки приедет на саммит в Сочи с солидным пакетом предложений

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что представители бизнеса Африки привезут на саммит в Сочи, который состоится 24 октября, солидный пакет предложений по расширению сотрудничества РФ со странами континента.
ТАСС 17:05
Общество

Гороскоп на 20 октября: Скорпионам следует сменить обстановку

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Primpress.ru вчера в 19:03
Происшествия

В центре Москвы загорелся ресторан

В центре Москвы загорелся ресторан. Об этом 21 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Известия 19:04
Авто

В Китае из RAV4 сделали Toyota Wildlander

Моторы Toyota Wildlander получил от оригинального RAV4, который в китае делает СП FAW-Toyota.
За рулем Кубань 09:20
Происшествия

Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири

В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК 14:29
Авто

Skoda с начала года увеличила продажи в России на 7%

В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 4,8% против 4,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.
Автостат 05:00
Здоровье

В России увеличилась продолжительность жизни граждан

За год показатель заметно увеличился. Так, в среднем россияне стали жить 73,6 года.
Vtambove.ru 02:31
Футбол

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Рубином»

«Спартак» на своем официальном youtube-канале опубликовал видео, посвященное матчу 13-го тура премьер-лиги против «Рубина» (0:0). В частности, в ролике показана реакция нового главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на события, происходившие на поле.
Спорт-Экспресс 14:23
Фигурное катание

Тарасова назвала исторической победу Щербаковой на этапе Гран-при

Газета.Ru 10:14
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