Наиболее влиятельным зарубежным лидером на Ближнем Востоке является глава Российской Федерации Владимир Путин, с мнением которого нельзя не считаться. Об этом говорится в материале редактора ВВС по ближневосточной тематике Джереми Боуэн для издания The Sunday Times.

Путина назвали наиболее влиятельным лидером на Ближнем Востоке

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