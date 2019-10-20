Политика
REGNUMПутина назвали наиболее влиятельным лидером на Ближнем Востоке
Наиболее влиятельным зарубежным лидером на Ближнем Востоке является глава Российской Федерации Владимир Путин, с мнением которого нельзя не считаться. Об этом говорится в материале редактора ВВС по ближневосточной тематике Джереми Боуэн для издания The Sunday Times.
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Армия и оружие
Трамп намекнул, что Сирия станет для России новым Афганистаном
В ходе своей недавней встречи с президентом Италии Серджо Матареллой Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Сирии, сравнив её с войной в Афганистане.
Политика
Лавров рассказал о моментах, когда ему было стыдно
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что несколько раз ему бывало стыдно от того, что происходит на родине.
Музыка
Житель Твери Ринат Альбиков стал участником шоу «Голос»
Тверичанин Ринат Альбиков стал участником восьмого сезона ТВ-проекта "Голос".
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
Общество
Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Игры
Опубликовано первое реальное фото Sony PlayStation 5
Первое настоящее фото выходящей в 2020 году игровой консоли Sony PlayStation 5 попало в Интернет.
Культура
Сибирские энергетики сняли клип к началу отопительного сезона
Рабочие Сибирской генерирующей компании к открытию отопительного сезона сняли клип «Трубопровод» (кавер на песню RASA «Пчеловод»), чтобы с юмором рассказать о своей профессии, сообщил глава отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Олег Бритвин.
Музыка
Валерий Сюткин отреагировал на критику своего пения живьем
Российский певец Валерий Сюткин ответил пользователю соцсети, обвинившему его в плохом судействе и раскритиковавшему живые выступления артиста.
Авто
Названы авто с самыми проблемными АКПП
Эксперты проанализировали авторынок России и назвали самые проблемные автомобили с АКПП. Специалисты не рекомендуют покупать эти машины.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце после отдыха в Риме
В Сети распространяется слух о недавнем путешествии пары в Риме, после которого на пальце у звезды появилось кольцо.
Шоу-бизнес
Исхаков показал подросшую дочь от Полины Гагариной
Во второй раз певица вышла замуж спустя четыре года после развода. А в апреле 2017-го у Полины и Дмитрия родилась общая дочь - Мия.
Экономика
В Госдуме заявили о росте «серого» туризма из Китая
Депутаты Госдумы РФ обеспокоены ростом «серого» въездного туризма из КНР.
Экономика
Власти Москвы назвали районы с самыми высокими доходами от НДФЛ
Центр уплаты НДФЛ Самые высокие доходы от НДФЛ в бюджет столицы принесет Центральный АО — мэрия прогнозирует объем поступлений в 2020 году на уровне 464,1 млрд руб. (здесь и далее прогнозные суммы приводятся без учета поступлений по патентам мигрантов и с прибылей контролируемых иностранных компаний), следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
Политика
Джонсон заявил, что не будет просить отсрочки Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет просить ЕС об отсрочке Brexit.
Экономика
Более 125 километров и 207 тысяч квадратных метров дорог отремонтированы в Камчатском крае в этом году
Политика
Кабмин утвердил кандидатуры глав Харьковской, Кировоградской и Черниговской областей
Правительство Украины на заседании в воскресенье, 20 октября, назначило новых руководителей администраций Харьковской, Кировоградской и Черниговской областей.
Футбол
Каррера может возглавить «Дженоа»
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Политика
Путин ожидает, что бизнес Африки приедет на саммит в Сочи с солидным пакетом предложений
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что представители бизнеса Африки привезут на саммит в Сочи, который состоится 24 октября, солидный пакет предложений по расширению сотрудничества РФ со странами континента.
Общество
Гороскоп на 20 октября: Скорпионам следует сменить обстановку
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Происшествия
В центре Москвы загорелся ресторан
В центре Москвы загорелся ресторан. Об этом 21 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Авто
В Китае из RAV4 сделали Toyota Wildlander
Моторы Toyota Wildlander получил от оригинального RAV4, который в китае делает СП FAW-Toyota.
Происшествия
Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири
В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Авто
Skoda с начала года увеличила продажи в России на 7%
В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 4,8% против 4,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.
Здоровье
В России увеличилась продолжительность жизни граждан
За год показатель заметно увеличился. Так, в среднем россияне стали жить 73,6 года.
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Рубином»
«Спартак» на своем официальном youtube-канале опубликовал видео, посвященное матчу 13-го тура премьер-лиги против «Рубина» (0:0). В частности, в ролике показана реакция нового главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на события, происходившие на поле.