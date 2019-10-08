с чего всё началось

В своем письме президенту РФ Владимиру Путину российские автодилеры предупредили о возможных последствиях повышения утилизационного сбора.

Путина предупредили об уходе автобрендов с российского рынка

Общество В Госдуме предложили ввести новую систему возрастной маркировки Депутаты Госдумы подготовили законопроект, по которому предлагается ввести более общую систему возрастной маркировки произведений литературы и искусства, например «для дошкольников», «для семейного просмотра» или «не рекомендовано для детей».

Политика Киев обвинил Россию в обмане трибунала по возврату украинских судов Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Москва якобы передала Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе.

Происшествия Саратовских полицейских заподозрили в пытках задержанного утюгом В Саратове троих полицейских заподозрили в пытках задержанного мужчины утюгом, передает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру региона.

Кино В столице завершен Comic Con Russia 2019 Завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, который проходил с 3 по 6 октября в "Крокус Экспо".

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Политика Россия отреагировала на планы США выйти из Договора по открытому небу Официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила США, что Договор по открытому небу является важной частью обеспечения европейской безопасности.

Общество Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.

Футбол «Милан» объявил об отставке Джампаоло с поста главного тренера Итальянский футбольный клуб "Милан" объявил об отставке главного тренера команды Марко Джампаоло. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Общество Разработан закон о блокировке электронной почты россиян В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать мессенджеры и электронную почту россиян за распространение запрещенной информации.

Политика Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».

Политика Сегодня Владимир Путин отмечает день рождения Президент проводит время в кругу близких. Последние несколько лет глава государства предпочитает в день рождения встречаться с родными.

Общество Суд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова Суд отменил возврат уголовного дела режиссёра Кирилла Серебренникова по «Седьмой студии» прокурору, оно будет направлено на новое рассмотрение.

Политика В Совфеде обсудят итоги мониторинга вмешательства в выборы в России Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета на заседании 8 октября обсудит итоги мониторинга внешнего вмешательства в избирательную кампанию в РФ текущего года, сообщил глава комиссии Андрей Климов на заседании международного комитета СФ в понедельник.

Политика Лукашенко назвал войну в Донбассе конфликтом России и Украины С 2014 года в Донбассе идет конфликт между Россией и Украиной, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.

Космос Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.

Политика Арестованного украинского депутата Пашинского назвали разжигателем войны в Донбассе Экс-депутат Верховной рады Татьяна Чорновол заявила, что другой бывший нардеп Сергей Пашинский, которого на днях арестовали на Украине, по сути начал войну в Донбассе, отдав первый боевой приказ.

Наука «Зарождение» вирусов впервые записали на видео Американские ученые показали видео, на котором впервые можно увидеть, как формируются вирусы.

Общество Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.