с чего всё началось

В своем письме президенту РФ Владимиру Путину российские автодилеры предупредили о возможных последствиях повышения утилизационного сбора.

Путина предупредили об уходе автобрендов с российского рынка

Армия и оружие Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.

Политика Киев не согласился на продление транзитного контракта на год Украина не согласна на продление контракта с Россией на транзит газа на один год, поскольку нацелена подписать долгосрочный договор.

Здоровье В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Политика Кремль прокомментировал объявление ФБК иностранным агентом Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал включение Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в список иностранных агентов.

Путешествия Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.

Политика В Кремле рассказали об условиях саммита «нормандской четверки» Проведение саммита "нормандской четверки" в случае, если разведение сил в Донбассе сорвется, будет зависеть от решения президентов.

Происшествия В Москве грабители с топором и пистолетом напали на мужчину Четверо в масках, по предварительным данным, избили мужчину на юго-востоке Москвы и отобрали у него сумку с деньгами, угрожая топором и пистолетом, сообщили в столичном ГУ МВД.

Экономика Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.

Гаджеты Создатель Android показал Essential Phone 2 Новый гаджет Essential Phone 2 уже скоро может появиться на рынке. Этот смартфон показал создатель Android Энди Рубин, пишетпортал iXBT.com.

Интернет Роскачество составило рейтинг мессенджеров Роскачество протестировало любимые у россиян мессенджеры (24 для Android и 25 для iOS), которые позволяют пользователям не только списываться, но и созваниваться.

Политика В Раде отрицают, что Киев мог предотвратить крушение Boeing в Донбассе Глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко назвал "не совсем правдой", что закрыв воздушное пространство, Киев мог бы предотвратить крушение Boeing в Донбассе.

Политика Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет его страны распространяется, в том числе, на южную часть Курил, пишет ТАСС.

Культура Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.

Политика Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе Между полицейскими и представителями украинских националистических организаций, следовавшими в район разведения сил и средств в Донбассе, произошли столкновения на блокпосту в районе города Кременная Луганской области.

Политика Медведев назначил нового руководителя Росгидромета Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Игоря Шумакова руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Общество Дочка Джоли превращается в копию отца Гости премьеры фильма «Малифисента: Владычица тьмы», состоявшейся в Риме, не могли не заметить, как подросла старшая биологическая дочка Аджелины Джоли — Шайло.

Шоу-бизнес Алла Пугачева покажет свой юбилейный концерт в кинотеатрах Минувшей весной Алла Пугачева отпраздновала своё 70-летие концертом в Кремлевском дворце, на который не все смогли попасть из-за высоких цен на билеты.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Экономика Нелегальный рынок такси вырос в России на 35% за два года С 2017 года объем рынка нелегального такси объем в денежном выражении вырос на 35% с 75 млрд рублей до 101 млрд рублей в текущем году.

Экономика В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.