Экономика
РидусПутина предупредили об уходе автобрендов с российского рынка
В своем письме президенту РФ Владимиру Путину российские автодилеры предупредили о возможных последствиях повышения утилизационного сбора.
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с чего всё началось
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) написала письмо президенту РФ Владимиру Путину в котором выступила против существенного повышения ставок утильсбора, говорится на сайте организации во вторник, 8 октября.Известиявчера в 08:33
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