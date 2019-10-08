Экономика

РидусРидусПутина предупредили об уходе автобрендов с российского рынка

В своем письме президенту РФ Владимиру Путину российские автодилеры предупредили о возможных последствиях повышения утилизационного сбора.
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Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) написала письмо президенту РФ Владимиру Путину в котором выступила против существенного повышения ставок утильсбора, говорится
 на сайте организации во вторник, 8 октября.
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