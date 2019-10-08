с чего всё началось

Российские автодилеры выступили против повышения ставок утилизационного сбора на автомобили. Это может привести к сокращению 200-300 дилерских центров и увольнению не менее 20 тыс. сотрудников.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы 48-летнюю тяжелобольную актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве («Европейский медицинский центр») и перевезли в другую столичную клинику.

Политика Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга» Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования роли Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года.

Общество Объявлены нобелевские лауреаты 2019 года по физике 8 октября в Шведской королевской академии наук были названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике за 2019 год.

Шоу-бизнес Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство В Иране арестована «двойник Анджелины Джоли» Сахар Табар, ее обвинили в богохульстве, пишут СМИ.

Политика Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу Комитет сената США по разведке представил отчет, согласно которому Россия использовала социальные сети для поддержки американского лидера Дональда Трампа на выборах президента в 2016 году.

Политика Georgian airways хочет подать в суд на Россию из-за запрета полетов Грузинская авиакомпания Georgian airways подготавливает иск против российской стороны для того, чтобы подать его в Европейский суд.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Путешествия Россияне раскупили все путевки в Турцию в октябре Ажиотаж по-прежнему продолжается, россияне ждут горящих путевок или снижения цен, но ни того, ни другого не будет, так как курорты Турции оказались слишком популярными.

Шоу-бизнес Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.

Единоборства Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун Напомним, что изначально Усик должен был боксировать против не имеющего поражений Тайрона Спонга, однако в понедельник стало известно, что Спонг провалил тест на допинг, и его сняли с боя.

Политика В Кремле оценили слова Лукашенко о Донбассе Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация в Донбассе стала следствием конфликта между Россией и Украиной.

Спорт Россия передала WADA ответы по делу о данных московской лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило объяснение от российской стороны по делу возможных махинациях данными московской лаборатории.

Политика В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».

Футбол Мурад Мусаев: «Болельщики должны понимать, с какими трудностями мы столкнулись» Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» отметил, что на результаты команды в нынешнем сезоне серьезное влияние оказали кадровые потери.

Происшествия Расследование дела о смерти актёра Дмитрия Марьянова завершено В Московской области завершили расследование уголовного дела в отношении директора реабилитационного центра «Феникс» Оксаны Богдановой, где умер актёр Дмитрий Марьянов, сообщает пресс-служба СК России.

Здоровье В Минздраве допускают возможность запрета вейпов в России Вейпы в РФ могут попасть под запрет через два-три года, если будут получены доказательства их смертельной опасности, сообщил глава департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.

Армия и оружие Парламент Турции продлил мандат на военные операции в Сирии и Ираке «Парламент Турции во вторник ратифицировал продление мандата на военные операции в Сирии и Ираке до 30 октября 2020 года», — пишет издание.

Единоборства Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.

Кино Роберт Паттинсон выдвинут на «Оскар» за роль в фильме «Маяк» Британский актёр Роберт Паттинсон выдвинут на "Оскар" за лучшую мужскую роль в психологическом хорроре "Маяк".

Армия и оружие Реальная цена атаки на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии Атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября привели к тому, что добыча нефти королевства была сокращена вдвое, на 5,7 млн баррелей в день, что составило 5% от мировых поставок нефти.

Политика Совфед анализирует данные о подготовке беспорядков в Москве Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать.

Шоу-бизнес Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова Кирилл Сафонов танцует со своей дочерью на ее свадьбе Напомним, что матерью Анастасии является женщина по имени Елена, на которой Кирилл женился, когда той было всего 16 лет.