Гендиректор «Интер РАО» Борис Ковальчук пригласил президента Владимира Путина на пуск Приморской ТЭС под Калининградом. Глава энергетической компании доложил о реализации проекта на встрече в Ново-Огарёво в четверг, 13 августа.

Путина пригласили на пуск Приморской ТЭС под Калининградом

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