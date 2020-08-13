Общество
Калининград.RuПутина пригласили на пуск Приморской ТЭС под Калининградом
Гендиректор «Интер РАО» Борис Ковальчук пригласил президента Владимира Путина на пуск Приморской ТЭС под Калининградом. Глава энергетической компании доложил о реализации проекта на встрече в Ново-Огарёво в четверг, 13 августа.
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Армия и оружие
В Пентагоне рассказали, что необходимо для сдерживания России
На видеоконференции, организованной вашингтонским Гудзоновским институтом, заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что для сдерживания России Соединенные Штаты должны продолжать наращивать свой небольшой арсенал ядерного оружия малой мощности.
Военное дело 08:53
Происшествия
В Калининградской области аноним сообщил о минировании зданий судов
На адрес электронной почты суда поступило анонимная угроза о минировании. В настоящее время спецслужбы проводят проверочные мероприятия.
Вести Калининград 08:40
Спорт
Болельщики освистали игроков, вставших на колено перед матчем MLS
Перед матчем MLS «Даллас» – «Нэшвилл» (0:1) фанаты остались недовольны поведением футболистов, вставших во время исполнения гимна США на колено, сообщает BBC Sport.
Чемпионат 08:55
Политика
ВЦИОМ узнал, что в победу Лукашенко на выборах верит половина россиян
В России 51% населения считают достоверными официальные результаты президентских выборов в Белоруссии, показал опрос "ВЦИОМа".
Интерфакс 08:14
Общество
Мишустин предложил Мурашко и Силуанову проверить зрение
Премьер-министр России Михаил Мишустин при посещении больницы на Чукотке посоветовал присутствующим главе Минфина Антону Силуанову и главе Минздрава Михаилу Мурашко проверить зрение.
9111.ru 05:50
Политика
В Google не ответили на запрос СПЧ о блокировках YouTube-каналов СМИ
6 августа СПЧ направил запрос в российский офис Google на имя руководителя Дэвида Снэддона с просьбой объяснить, по каким причинам блокируются без права восстановления каналы российских СМИ и блогеров, а также почему в их отношении не соблюдается процедура предупреждения нарушений правил сообщества и условий пользования платформы YouTube.
Известия 08:47
Происшествия
Дочь певицы Легкоступовой сообщила о ее тяжелом состоянии
Певица Валентина Легкоступова находится в крайне тяжелом состоянии в коме, об этом сообщила в Instagram дочь артистки Анетта Бриль.
BFM.ru 06:11
Общество
Илон Маск предложил помощь протестующим в Белоруссии
Взгляд.ру 07:47
Авто
Подразделение BMW М планирует производство универсала
Совсем недавно в интернете появились новости о том, что руководство BMW дало зеленый свет выпуску универсала на базе седана М3, а накануне производитель опубликовал первое тизерное фото нового «заряженного» универсала.
Тарантас Ньюс 03:23
Футбол
Судья Казарцев проходил проверку на полиграфе шесть часов
Судья Василий Казарцев, который обслуживал скандальный поединок «Спартака» с «Сочи» в рамках первого тура российского первенства, прошел проверку на детекторе лжи.
Vprognoze.ru 08:31
Общество
Дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена
Дирижер Владимир Спиваков выступил с обращением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и отказался от выданного им Ордена Франсиска Скорины.
РИА Новости вчера в 09:36
Шоу-бизнес
Наталья Рудова подтвердила свою первую беременность
Первые слухи о беременности актрисы Натальи Рудовой стали появляться после фотографий, на которых звезда позирует в свободном платье.
iReactor вчера в 09:59
Футбол
ФК «Уфа» подписал контракт с футболистом ЦСКА Жамалетдиновым
Футбольный клуб «Уфа» пополнился нападающим. Башкирский клуб подписал контракт с российским форвардом Тимуром Жамалетдиновым.
Bash.News 06:42
Общество
В Минске протестующие вышли к Дому правительства и Центризбиркому
По предварительным данным Центризбиркома, за Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%.
News.ru 07:45
Политика
Премьер Словении призвал провести новые выборы в Белоруссии
Премьер-министр Словении Янез Янша призвал провести новые президентские выборы в Белоруссии в присутствии международных наблюдателей.
RT на русском 07:57
Политика
Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфакс 07:41
Общество
Уволившегося после протестов в Белоруссии капитана милиции задержали
В Белоруссии задержали капитана милиции Егора Емельянова, публично подавшего в отставку на фоне массовых протестов после президентских выборов.
Взгляд.ру 06:14
Экономика
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю упало ниже 1 млн впервые с 14 марта
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 августа, снизилось с пересмотренного показателя предыдущей недели на 228 тысяч — до 963 тысяч, впервые с 14 марта опустившись ниже 1 миллиона, сообщило в четверг министерство труда страны.
ПРАЙМ 08:53
Происшествия
СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber
В пресс-службе «Яндекса» «Ведомостям» подтвердили эту информацию. По их данным, неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы компаний.
Ведомости 08:54
Происшествия
Завершено расследование дела экс-министра Михаила Абызова
Москва, 13 августа 2020, 11:21 — REGNUM Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает 13 августа «Коммерсантъ».
REGNUM 04:21
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала ее развода с Алибасовым
Московский Комсомолец 06:19
Гаджеты
Xiaomi представила прозрачный 55-дюймовый телевизор за 7200 долларов
Толщина 55-дюймового OLED-дисплея составляет всего 5,7 мм. Частота обновления картинки 120 Гц.
Evo-rus.com вчера в 07:42
Финансы
Силуанов назвал безопасным текущий уровень госдолга России
Размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне — ниже 20% ВВП.
Известия 08:43
Политика
В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
В ЕС в связи с происходящим в Белоруссии звучали мнения о возможности рассмотреть санкции в отношении Минска.
РИА Новости 02:31
Происшествия
Пропавший в Липецке 11-летний школьник найден живым
Как сообщалось, школьник пропал вечером 12 августа. Он ушел из дома в магазин и не вернулся.
Интерфакс - Россия 06:17
Футбол
Кокорин из-за травмы пропустит два матча «Спартака»
Сообщается, что экс-нападающий "Зенита" точно не поможет своей новой команде в предстоящих матчах чемпионата России против "Ахмата" и "Уфы".
Российская газета 07:29