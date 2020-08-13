Общество
КлопсПутина пригласили в Калининград на запуск Приморской ТЭС
Генеральныи директор ПАО "Интер РАО" Борис Ковальчук пригласил Владимира Путина в Калининград на запуск Приморской ТЭС.
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В конце этого года будет завершена последняя из четырёх электростанций – Приморская ТЭС мощностью 195 мегаватт. Пользуясь случаем, если, конечно, будет возможность, хотели бы Вас пригласить осуществить торжественный пуск.
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Политика
В Google не ответили на запрос СПЧ о блокировках YouTube-каналов СМИ
Российский офис Google не стал комментировать запрос Совета по правам человека (СПЧ) о причинах блокировок YouTube-каналов средств массовой информации без возможности восстановления, сославшись на то, что ООО «Гугл» не является представительством компании Google LLC в России, а сама компания не имеет филиалов в стране.
Известия 08:47
Футбол
Судья матча «Спартак» — «Сочи» Казарцев шесть часов проходил проверку на детекторе лжи
Арбитр матча «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев, назначивший в ворота москвича два крайне спорных пенальти, 12 августа в течение шести часов проходил проверку на полиграфе.
RT на русском 07:22
Экономика
Чистый долг России вновь превысил активы правительства
В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru 03:24
Происшествия
СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber
Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости 08:54
Общество
Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение
Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минфина Антоном Силуановым, предложив им проверить зрение во время визита в больницу в Чукотском автономном округе 13 августа.
Известия 07:27
Политика
В МИД надеются на скорую стабилизацию ситуации в Белоруссии
Россия заинтересована в стабилизации ситуации в Белоруссии и надеется, что уже в скором времени обстановка в стране стабилизируется, заявила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости 09:07
Политика
Сотрудник администрации президента Белоруссии уволился в знак протеста
Сотрудник администрации президента Белоруссии Артем Проскалович уволился в знак протеста.
Lenta.ru 08:48
Происшествия
«Пропавший» накануне Михаил Ефремов нашелся
Как пояснил юрист, в данный момент он находится в командировке, но ближе к вечеру обязательно свяжется с лечащим Ефремова врачом, и, возможно, тогда и будут какие-то новые сведения.
Российская газета 06:55
Политика
Танцевавшая с Лукашенко Мисс Беларусь призвала всех остановить насилие
Депутат белорусского парламента Мария Василевич призвала прекратить насилие в стране. По её словам, республика не заслужила «такой боли».
News.ru 09:15
Политика
Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфакс 07:41
Футбол
ПСЖ обыграл «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" вырвал победу над итальянской "Аталантой" в матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов УЕФА и стал первым полуфиналистом турнира.
Комсомольская правда вчера в 18:01
Общество
В Москве потребуется сохранять масочный режим – Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масочный режим в столице может сохранится еще на несколько месяцев.
Москва 24 09:14
Футбол
Юран заявил, что Вилков указал арбитру назначить пенальти в игре с «Зенитом»
Экс-наставник «Химок» Сергей Юран заявил, что в финальной игре Кубка РФ с «Зенитом» пенальти был назначен после вмешательства видеопомощника арбитра Михаила Вилкова.
ProstoProSport вчера в 13:43
Общество
В брянском Погаре почтили память погибших на подлодке «Курск» моряков
РИА «Стрела» рассказывает о мероприятии, прошедшем в Погаре Брянской области в честь моряков, погибших на подлодке «Курск» в Баренцевом море.
Наше время 32 вчера в 06:18
Общество
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю упало ниже 1 млн впервые с 14 марта
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 августа, снизилось с пересмотренного показателя предыдущей недели на 228 тысяч — до 963 тысяч, впервые с 14 марта опустившись ниже 1 миллиона, сообщило в четверг министерство труда страны.
ПРАЙМ 08:53
Здоровье
Где в Самарской области выявили 51 больного коронавирусом за сутки
Двое пациентов общались с ранее заболевшими, у 34 сначала подозревали внебольничную пневмонию, ОРВИ, а 15 человек – проходили профилактическое обследование, и у них не было клинических проявлений болезни.
Терра 05:56
Наука
Отрицательный резус-фактор увеличивает риск заражения COVID-19
Ученые из Бразилии и Испании выяснили, что отрицательный резус-фактор (Rh-) может повышать риск заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщают "Известия".
Газета.Ru 04:46
Кино
Фильм «47 ронинов» с Киану Ривзом получит продолжение
Студя Universal планирует выпустить продолжение фэнтези-драмы «47 ронинов» в футуристическом стиле. Об этом сообщает издание Deadline.
Культуромания 09:02
Происшествия
Железнодорожную станцию «заминировали» на севере Москвы
Ранее сообщалось о "минировании" всех железнодорожных вокзалов в Москве, самолетов в аэропорту Шереметьево, зала ожидания аэропорта Жуковский, всех магазинов "Магнит" и всех отделений почты в Подмосковье, а также 11 районных и первого кассационного суда в Москве.
ТАСС 06:51
Авто
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
Нововведения связаны с тем, что в России начали действовать новые положения Технического регламента Таможенного союза.
Новые Ведомости 06:18
Общество
Названы страны СНГ, готовые возобновить авиасообщение с Россией
Москва, 13 августа 2020, 13:37 — REGNUM Вероятнее всего Россия возобновит авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября 2020 года.
REGNUM 06:36
Происшествия
В Калининграде эвакуировали здание суда из-за угрозы минирования
Из здания Ленинградского районного суда Калининграда эвакуированы сотрудники и посетители в связи с угрозой минирования.
Российская газета 08:53
Политика
В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
В ЕС в связи с происходящим в Белоруссии звучали мнения о возможности рассмотреть санкции в отношении Минска.
РИА Новости 02:31
Общество
Белорусские IT-компании пригрозили Лукашенко уйти из страны
Основатели, руководители и сотрудники IT-компании Белоруссии составили открытое письмо, в котором предупредили о разрушении отрасли в случае, если насилие будет продолжено.
Газета.Ru 06:50
Общество
Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%
«В результате расходы граждан на отопление в новых домах могут вырасти на 20–30% — по счетчикам тепла или за счет увеличения общих нормативов», — спрогнозировал он.
Известия вчера в 19:00
Политика
Премьер Словении призвал провести новые выборы президента в Белоруссии
Провести новые выборы президента в Белоруссии призвал премьер-министр Словении Янез Янша.
Mockva.ru 08:48
Армия и оружие
Стрелков сообщил о подготовке ВСУ штурма в Донбассе
В разговоре с URA.RU Стрелков доложил об укреплении позиций ВСУ в Донбассе. По словам Стрелкова, силовики взяли паузу и готовятся к штурму.
Народные новости 08:49