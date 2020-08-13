В конце этого года будет завершена последняя из четырёх электростанций – Приморская ТЭС мощностью 195 мегаватт. Пользуясь случаем, если, конечно, будет возможность, хотели бы Вас пригласить осуществить торжественный пуск.

Политика В Google не ответили на запрос СПЧ о блокировках YouTube-каналов СМИ Российский офис Google не стал комментировать запрос Совета по правам человека (СПЧ) о причинах блокировок YouTube-каналов средств массовой информации без возможности восстановления, сославшись на то, что ООО «Гугл» не является представительством компании Google LLC в России, а сама компания не имеет филиалов в стране.

Экономика Чистый долг России вновь превысил активы правительства В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн. 1,6K

Происшествия СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь». 1K

Общество Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минфина Антоном Силуановым, предложив им проверить зрение во время визита в больницу в Чукотском автономном округе 13 августа. 169

Политика В МИД надеются на скорую стабилизацию ситуации в Белоруссии Россия заинтересована в стабилизации ситуации в Белоруссии и надеется, что уже в скором времени обстановка в стране стабилизируется, заявила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Политика Сотрудник администрации президента Белоруссии уволился в знак протеста Сотрудник администрации президента Белоруссии Артем Проскалович уволился в знак протеста.

Происшествия «Пропавший» накануне Михаил Ефремов нашелся Как пояснил юрист, в данный момент он находится в командировке, но ближе к вечеру обязательно свяжется с лечащим Ефремова врачом, и, возможно, тогда и будут какие-то новые сведения. 14

Политика Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии. 21

Футбол ПСЖ обыграл «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" вырвал победу над итальянской "Аталантой" в матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов УЕФА и стал первым полуфиналистом турнира.

Общество В Москве потребуется сохранять масочный режим – Собянин Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масочный режим в столице может сохранится еще на несколько месяцев.

Футбол Юран заявил, что Вилков указал арбитру назначить пенальти в игре с «Зенитом» Экс-наставник «Химок» Сергей Юран заявил, что в финальной игре Кубка РФ с «Зенитом» пенальти был назначен после вмешательства видеопомощника арбитра Михаила Вилкова.

Общество Число заявок на пособие по безработице в США за неделю упало ниже 1 млн впервые с 14 марта Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 августа, снизилось с пересмотренного показателя предыдущей недели на 228 тысяч — до 963 тысяч, впервые с 14 марта опустившись ниже 1 миллиона, сообщило в четверг министерство труда страны.

Здоровье Где в Самарской области выявили 51 больного коронавирусом за сутки Двое пациентов общались с ранее заболевшими, у 34 сначала подозревали внебольничную пневмонию, ОРВИ, а 15 человек – проходили профилактическое обследование, и у них не было клинических проявлений болезни. 39

Наука Отрицательный резус-фактор увеличивает риск заражения COVID-19 Ученые из Бразилии и Испании выяснили, что отрицательный резус-фактор (Rh-) может повышать риск заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщают "Известия". 403

Происшествия Железнодорожную станцию «заминировали» на севере Москвы Ранее сообщалось о "минировании" всех железнодорожных вокзалов в Москве, самолетов в аэропорту Шереметьево, зала ожидания аэропорта Жуковский, всех магазинов "Магнит" и всех отделений почты в Подмосковье, а также 11 районных и первого кассационного суда в Москве. 1

Общество Названы страны СНГ, готовые возобновить авиасообщение с Россией Москва, 13 августа 2020, 13:37 — REGNUM Вероятнее всего Россия возобновит авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября 2020 года. 36

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Общество Белорусские IT-компании пригрозили Лукашенко уйти из страны Основатели, руководители и сотрудники IT-компании Белоруссии составили открытое письмо, в котором предупредили о разрушении отрасли в случае, если насилие будет продолжено. 2