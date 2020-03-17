Энергетика
RT на русскомПутин прокомментировал рост цен на бензин
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем. По его словам, «летняя дизелька» выросла по цене незначительно, зимняя — «чуть побольше», однако в рамках инфляции.
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Курс доллара поднялся выше 80 рублей
Сегодня вечером вырос курс доллара – он превысил отметку в 80 рублей (80,01 рубля).
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На Дальнем Востоке псевдомедцентры обманули людей на 100 млн рублей
Хабаровск, 19 марта 2020, 08:51 — REGNUM Псевдомедицинские центры на Дальнем Востоке путём мошеннических действий обманули граждан на 100 млн рублей.
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В Москве аферистка обманула банк на миллиард рублей
Полицейские задержали жительницу Подмосковья, которой инкриминируется мошенничество более чем на 1 миллиард рублей при получении кредита в московском банке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Путин прибыл в Крым по случаю годовщины воссоединения полуострова с РФ
Президент России Владимир Путин прибыл в Крым с рабочим визитом, он пробудет на полуострове с 18 по 19 марта.
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Правительство попросили разрешить врачам ставить диагноз в Сети
Фонд развития интернет-инициатив из-за пандемии COVID-19 предложил правительству ускорить принятие законопроекта, разрешающего врачам дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.
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Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
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В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
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Гейб Ньюэлл: «Возможно, мы слишком тупые и поэтому так долго не выпускали новую Half-Life»
Гейб Ньюэлл объяснил, почему Valve не выпускала новые части Half-Life почти 13 лет.
Финансы
Доллар прыгнул за 80 рублей. Скакнет и выше
В помощь россиянам может быть использован ФНБ Доллар США превысил 80 рублей, евро приближался к 88.
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На Сахалине ограничат продажу медицинских масок в одни руки
Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Дальнего Востока наблюдается острый дефицит медицинских масок.
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Откуда у США так скоро вакцина от коронавируса? Кургинян указал странности
Москва, 18 марта 2020, 08:24 — REGNUM Как именно США сумели опередить другие страны в разработке вакцины против коронавируса COVID-19 в ситуации, когда это невозможно с точки зрения технологического процесса, задал вопрос лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Общество
В Ухане впервые не зарегистрировано новых случаев коронавируса
В китайском Ухане, эпицентре вспышки коронавируса в стране, впервые не было зарегистрировано новых случаев инфицирования, в то время как количество завезенных случаев выросло до рекордного уровня.
Общество
Каникулы в российских школах продлятся с 23 марта по 12 апреля
Каникулы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля.
Общество
Оперштаб опроверг информацию о введении комендантского часа в Москве
Распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве является ложной, сообщили в четверг, 19 марта, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Экономика
Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют
Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в ренкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Гаджеты
Sony назвала характеристики PlayStation 5
Компания Sony раскрыла характеристики новой приставки PlayStation 5, презентация данных консоли доступна на YouTube-канале PlayStation.
Общество
«Победе» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории
Авиакомпаниям «Победа» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории, которые не смогли покинуть страну из-за ситуации с коронавирусом и отмены рейсов.
Общество
Ургант высмеял людей, скупающих из-за коронавируса туалетную бумагу
Популярный ведущий Иван Ургант в очередном эфире шоу «Вечерний Ургант» сделал ироничное замечание по поводу ажиотажа, которые поднялся вокруг «столпов» народных продовольственных фондов – гречки и туалетной бумаги.
Общество
Суды приостановят рассмотрение большинства дел из-за коронавируса
Российские суды из-за коронавируса приостанавливают рассмотрение дел за исключением безотлагательных.
Общество
«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя
Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».
Политика
Голосование по конституции может быть перенесено
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
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В суде Первоуральска муж убил обвинившую его в побоях жену
В суде Первоуральска (город-спутник Екатеринбурга) фигурант смертельно ранил свою жену, которая проходила потерпевшей по его делу, и напал на пристава.
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Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
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Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»
Шоу-бизнес
Эмма Стоун отменила свадьбу из-за коронавируса
Как сообщает Daily Mail, церемония должна была состояться в середине марта, но виновники торжества вынуждены были отказаться от ее проведения из-за COVID-19.
Политика
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Общество
Роскачество выявило фальсификат при проверке томатного сока
Эксперты Роскачества проверили несколько образцов томатного сока, в некоторых из них был найден фальсификат, то есть случаи обмана потребителей.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Анастасия Киушкина заразилась коронавирусом
Бывшая участница шоу «Дом-2» Анастасия Киушкина, вернувшись из отпуска во Франции, почувствовала недомогание и ухудшение самочувствия.