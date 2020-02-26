Президент России Владимир Путин возмущен призывами убивать детей сотрудников Росгвардии. Таким образом можно разбалансировать ситуацию в стране, а "с этим не шутят", уверен глава государства.

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Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии. В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» глава государства выразил мнение, что этим можно разбалансировать ситуацию в стране. По словам главы государства, с такими призывами «не шутят».

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