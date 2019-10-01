Раскрыты подробности сотрудничества чекиста Кирилла Черкалина с банкирами Как стало известно "Ъ", начальнику отдела управления "К" ФСБ Кириллу Черкалину, находящемуся в СИЗО "Лефортово" по обвинению во взяточничестве, деньги приносили прямо на работу.

с чего всё началось

Президенту РФ Владимиру Путину доложат о ситуации с полковником Федеральной службы безопасности Кириллом Черкалиным, который проходит по делу о взяточничестве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Происшествия Появилось видео момента убийства полковника СК в Москве Убийство произошло у входа в здание ведомства в Техническом переулке во время приема граждан. Ранее сотрудника СК ударили ножом в Москве.

Общество Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились 30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.

Происшествия В Финляндии человек с мечом напал на колледж В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.

Политика Путин ответил на вопрос грузинской журналистки в Ереване Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

Экономика Гуриев назвал причину развала СССР Бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и экс-ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев в интервью журналисту Юрию Дудю ответил на вопрос о причинах развала СССР.

Театры В Москве прощаются с Марком Захаровым Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.

Общество Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.

Политика Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Политика Британские СМИ оценили силу бойцов российского спецназа Пользователи Сети восхитились силой бойцов спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России во время испытаний на право ношения крапового берета.

Футбол Александр Егоров: «На Оздоеве нужно было назначить пенальти» Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод с падением Магомеда Оздоева на 1-й минуте субботнего матча 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (1:0). Хавбек гостей упал после столкновения с Гжегожем Крыховяком.

Армия и оружие Китай показал на параде супермощную ракету На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".

Политика Макрон сообщил о встрече с Сенцовым в Страсбурге Французский глава Эманнюэль Макрон встретился с Олегом Сенцовым, которого освободили в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной.

Гаджеты В России раскупили самые дорогие модели новых iPhone Россияне раскупили самые дорогие модели новых iPhone двух цветов — зеленого и фиолетового.

Авто Россияне начали чаще покупать подержанные автомобили в трейд-ин Рынок новых автомобилей в России продолжает падение. Тем временем продажи подержанных машин набирают обороты.

Транспорт Станции Фрунзенского радиуса могут открыть до конца недели Долгожданное открытие станций Фрунзенского радиуса "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" может состояться уже на этой неделе.

Политика Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".

Происшествия Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми На сей раз издание "Комсомольская правда" опубликовало первое видео издевательств "заботливого" отца над дочерьми.

Недвижимость Каждая четвертая новостройка в России оказалась в зоне риска Новые правила работы на рынке новостроек действуют в России с 1 июля текущего года.

Политика В Белоруссии назвали размещение российской военной базы бессмысленным 26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу — это неприятный эпизод, но главное, что Минск подтверждает союзнический характер отношений с Москвой.

Политика В Госдуме опровергли планы пригласить шведскую экоактивистку Тунберг Решение пригласить для выступления в Госдуме шведскую 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг не может приниматься депутатом единолично.