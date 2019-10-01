Политика

Life.ruLife.ruПутину доложат о деле полковника ФСБ Черкалина

Президенту РФ Владимиру Путину доложат о ситуации с полковником Федеральной службы безопасности Кириллом Черкалиным, который проходит по делу о взяточничестве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Раскрыты подробности сотрудничества чекиста Кирилла Черкалина с банкирами

Раскрыты подробности сотрудничества чекиста Кирилла Черкалина с банкирами Как стало известно "Ъ", начальнику отдела управления "К" ФСБ Кириллу Черкалину, находящемуся в СИЗО "Лефортово" по обвинению во взяточничестве, деньги приносили прямо на работу.
Коммерсантъвчера в 14:28

Подробнее о событии

Кремль призвал дождаться итогов расследования дела полковника Черкалина

Коммерсантъ05:24

Путину доложат о ситуации с полковником ФСБ Черкалиным

РИА Новости05:09

Путину доложат о ситуации с полковником ФСБ — миллиардером

Lenta.ru04:45

В Кремле отреагировали на новость о взятках полковника ФСБ Черкалина

Московский Комсомолец05:01

Песков: информация СМИ по делу Черкалина будет доложена Путину наряду с другими новостями

ТАСС04:54

Песков: Путину доложат о ситуации с полковником ФСБ Черкалиным

RT на русском05:07

Путину доложат о деталях дела полковника ФСБ Черкалина

РЕН ТВ04:34
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Происшествия

Появилось видео момента убийства полковника СК в Москве

Убийство произошло у входа в здание ведомства в Техническом переулке во время приема граждан. Ранее сотрудника СК ударили ножом в Москве.
Газета.Ru 10:10
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Экономика

Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян

Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Политика

Опубликовано новое стихотворение Лаврова

Газета.Ru 04:08
Происшествия

В Финляндии человек с мечом напал на колледж

В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Политика

Путин ответил на вопрос грузинской журналистки в Ереване

Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Экономика

Гуриев назвал причину развала СССР

Бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и экс-ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев в интервью журналисту Юрию Дудю ответил на вопрос о причинах развала СССР.
РБК 09:47
Театры

В Москве прощаются с Марком Захаровым

Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
Петербургский дневник 02:54
Культура

Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru вчера в 06:32
Шоу-бизнес

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой вынесла отцу «модный приговор»

Неожиданно 6-летняя девочка вынесла отцу «модный приговор».
OAnews вчера в 13:41
Общество

Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото

Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
Гаджеты

Mi Mix 4 от Xiaomi официально отменен

ГЛАС.RU вчера в 07:15
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Политика

Британские СМИ оценили силу бойцов российского спецназа

Пользователи Сети восхитились силой бойцов спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России во время испытаний на право ношения крапового берета.
Газета.Ru 01:59
Футбол

Александр Егоров: «На Оздоеве нужно было назначить пенальти»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод с падением Магомеда Оздоева на 1-й минуте субботнего матча 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (1:0). Хавбек гостей упал после столкновения с Гжегожем Крыховяком.
Спорт-Экспресс 07:10
Армия и оружие

Китай показал на параде супермощную ракету

На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".
Дни.ру 03:24
Политика

Макрон сообщил о встрече с Сенцовым в Страсбурге

Французский глава Эманнюэль Макрон встретился с Олегом Сенцовым, которого освободили в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной.
Политика Сегодня 09:53
Гаджеты

В России раскупили самые дорогие модели новых iPhone

Россияне раскупили самые дорогие модели новых iPhone двух цветов — зеленого и фиолетового.
АБН вчера в 03:39
Интернет

СМИ узнали о тестировании WhatsApp функции исчезающих сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию — исчезающие сообщения.
РБК 09:51
Авто

Россияне начали чаще покупать подержанные автомобили в трейд-ин

Рынок новых автомобилей в России продолжает падение. Тем временем продажи подержанных машин набирают обороты.
Новые автомобили вчера в 22:52
Транспорт

Станции Фрунзенского радиуса могут открыть до конца недели

Долгожданное открытие станций Фрунзенского радиуса "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" может состояться уже на этой неделе.
Peterburg2.ru 09:40
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

Советский спорт вчера в 06:02
Политика

Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове

Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:18
Происшествия

Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми

На сей раз издание "Комсомольская правда" опубликовало первое видео издевательств "заботливого" отца над дочерьми.
Вести.Ru вчера в 08:25
Недвижимость

Каждая четвертая новостройка в России оказалась в зоне риска

Новые правила работы на рынке новостроек действуют в России с 1 июля текущего года.
Lenta.ru 09:45
Политика

В Белоруссии назвали размещение российской военной базы бессмысленным

26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу — это неприятный эпизод, но главное, что Минск подтверждает союзнический характер отношений с Москвой.
Известия 01:44
Политика

В Госдуме опровергли планы пригласить шведскую экоактивистку Тунберг

Решение пригласить для выступления в Госдуме шведскую 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг не может приниматься депутатом единолично.
РБК 08:58
Политика

Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Армия и оружие

Российский спецназ заметили в Норвегии

Известия вчера в 03:52
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз.
Газета Metro 02:24
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